"لن يتقاعدا في وقت قريب" .. صديق كريستيانو رونالدو السابق يتحدث عن فرص ظهوره مع ليونيل ميسي في كأس العالم 2030

سيبلغ رونالدو 45 عامًا عندما تعود البطولة الأبرز للفيفا لتحتل مركز الصدارة مرة أخرى في 2030، أما منافسه الأبدي ميسي، فمن المقرر أن يبلغ 43 عامًا بعد أربع سنوات، ونظرًا لكل ما حققاه خلال مسيرتيهما الرائعتين حتى الآن، يبدو من الحماقة استبعاد أي احتمال عندما يتعلق الأمر بهذين الرمزين، لكن الزمن سيلاحقهما في نهاية المطاف.

لا يزال أمام رونالدو عام واحد متبقي في عقده مع النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين، ولم يبدِ أي إشارة إلى أنه يفكر في الاعتزال، في حين أن ميسي مرتبط بعقد مع بطل كأس الدوري الأمريكي إنتر ميامي حتى عام 2028.

وقد ترك المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي، خورخي جيسوس - الذي عمل مع كريستيانو في الشرق الأوسط الموسم الماضي - الباب مفتوحًا أمام اللاعب الأيقوني الذي يحمل الرقم 7 لتمديد مسيرته الدولية حتى يورو 2028، أما الجهة الأرجنتينية فتأمل أن يضيف ميسي المزيد إلى رصيده البالغ 207 مباراة دولية.

وربما يستمر كلا الأسطورتين في اللعب في الوقت الحالي، دون التسرع في اتخاذ أي قرارات مصيرية، وستشارك البرتغال في استضافة كأس العالم 2030 - مما يجعل هذا الحدث أكثر جاذبية بالنسبة لرونالدو، أما ميسي فقد عانى مؤخرًا من خيبة أمل في النهائي وفقد فرصة الفوز بلقب عالمي ثانٍ.