"لديه المستوى المطلوب للعب في السعودية ولكن!" .. الأسطورة رونالدو يقيم مسيرة كريستيانو بعد كأس العالم 2026

لا يزال السؤال الملحّ مطروحاً: هل سيظل كريستيانو رونالدو يقود هجوم منتخب البرتغال حتى كأس العالم 2030؟ وقد أثار الجدل الدائر حول استمرارية اللاعب الأسطوري الذي يحمل الرقم 7 تعليقاً من نظيره الذي يحمل نفس الاسم، رونالدو نازاريو.

وفي حديثه إلى شبكة ESPN، تحدث «أوفينومينو» الأسطوري عن الواقع البدني القاسي الذي يواجهه اللاعبون النخبة عند دخولهم مرحلة الغروب في مسيرتهم الكروية.

وأوضح الفائز بكأس العالم مرتين: «عادةً ما يحذرك جسدك من أنك لم تعد قادراً على مواكبة الوتيرة. أعتقد أن كريستيانو ونيمار قد وصلوا إلى تلك المرحلة التي يحتاجان فيها إلى التوصل إلى توافق مع أجسادهما. فمعركة الجسد مع نفسه معركة يصعب للغاية الفوز بها».