بعد أيام من الاتهامات والتشكيك في مشوار المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2026، صدر أول رد فعل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ الغريم التقليدي لقائد التانجو ليونيل ميسي، وكعادته في غالبية ما يخص البرغوث، اتخذ صف المشككين.
"أرادوا منح كأس العالم لليونيل ميسي!" .. كريستيانو رونالدو يؤيد اتهام فيفا بمجاملة منتخب الأرجنتين
ما القصة؟
منذ الجولة الأولى في كأس العالم 2026، بدأت الاتهامات تلاحق المنتخب الأرجنتيني بشأن حصوله على مجاملات تحكيمية بدعم من الاتحاد الدولي "فيفا"، لتيسير مشواره حتى النهائي.
تلك الاتهامات زادت تحديدًا عقب مواجهة منتخب مصر في دور الـ16، حيث انتصر التانجو بثلاثية مقابل هدفين، بشق الأنفس، في مباراة أُلغي بها هدف للفراعنة مع مطالبتهم بالحصول على ضربتين جزائيتين دون فائدة.
لكن في الأخير، خسر رفاق ميسي اللقب العالمي بالهزيمة أمس الأحد، أمام إسبانيا بهدف نظيف في الأشواط الإضافية، مع خسارة البرغوث لقب الهداف لصالح الفرنسي كيليان مبابي، وجائزة أفضل لاعب لصالح قائد لا روخا رودري.
رونالدو يؤيد التشكيك في الأرجنتين
قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لم يخرج بأي تصريح وسط ضجة الهجوم على الأرجنتين واتهامها بالحصول على مجاملات من فيفا والحكام، لكنه لم يقف صامتًا كذلك..
أُعجب صاروخ ماديرا عبر منصة "إنستجرام" بفيديو للصحفية الإسبانية بيلار رودريجيز لوسانتوس، كانت تعرب به عن قلقها من مواجهة الأرجنتين في النهائي، ليس خوفًا من التانجو، إنما من المجاملات التي ستحصل عليها من قبل جياني إنفانتينو رئيس فيفا.
الضغط على زر الإعجاب وحده كافٍ ليضع الدون في دائرة الضوء، خاصةً وهو من لم يحقق لقب كأس العالم قط في مسيرته الحافلة بالألقاب، فيما نجح غريمه ميسي في حصد اللقب مرة واحدة عام 2022 في قطر.
باستعراض ما قالته الصحفية الإسبانية، فقد كانت تتحدث قبل أربعة أيام عن النهائي، موضحة: "كان ينبغي أن تُقصى الأرجنتين منذ خمس مباريات على الأقل. إنها لا تزال في البطولة بفضل فيفا، الذي يعد أحد أكثر المؤسسات فسادًا على كوكب الأرض".
وأضافت: "أنا لا أخاف الأرجنتين على الإطلاق، بل أخاف أكثر من إنفانتينو. أعتقد أننا لن نلعب ضد الأرجنتين، بل ضد فيفا بأكمله، الهيئة التي تريد منح كأس العالم لليونيل ميسي".
في الأخير، خسرت الأرجنتين وانتصرت إسبانيا في النهائي، بفضل هدف فيران توريس في الأشواط الإضافية.
مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026
رغم المستوى المتواضع لنجوم الأرجنتين في نسخة 2026 من المونديال باستثناء ليونيل ميسي إلا أنهم نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات بثلاثة انتصارات أمام الجزائر (3-0)، النمسا (2-0)، والأردن (3-1).
وفي دور الـ32، كان الفوز أمام كاب فيردي (3-2) في الأشواط الإضافية، ثم الانتصار الجدلي أمام مصر (3-2) في دور الـ16.
وفي ربع النهائي ونصفه، كان الفوز أمام سويسرا (3-1)، وإنجلترا (2-1)، على الترتيب، قبل الهزيمة أمام إسبانيا في النهائي (0-1).
بينما سجل ميسي ثمانية أهداف وصنع أربع آخرين.
- Action Plus
مشوار البرتغال في كأس العالم 2026
بالانتقال لرفاق رونالدو، فقد كان العبور من المجموعات صعبًا بعد حصد خمس نقاط من التعادل أمام الكونغو (1-1)، ثم الفوز أمام أوزبكستان (5-0)، فالتعادل أمام كولومبيا (0-0)، لكنه جاء باحتلال الوصافة في المجموعة الـ11.
في دور الـ32، حقق البحارة فوزًا صعبًا أمام كرواتيا (2-1)، فيما كان الوداع من دور الـ16 بالخسارة أمام إسبانيا (0-1).
فيما كان رصيد رونالدو به تسجيل ثلاثة أهداف فقط لا غير!
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا