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زهيرة عادل

نجوم المغرب وفرنسا وثنائي مصر والأرجنتين .. 10 لاعبين فضحت "لغة المال" انخفاض مستواهم في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
كأس العالم
براهيم دياز
داروين نونيز
رافينيا
رافائيل لياو
عمر مرموش
خوليان ألفاريز
نيكو ويليامز
تياني ريندرز
سانتياجو خيمينيز
برادلي باركولا
المغرب
البرازيل
أوروجواي
البرتغال
مصر
هولندا
الأرجنتين
فرنسا
المكسيك
إسبانيا
مانشستر سيتي
الهلال
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
ميلان
أتلتيك بيلباو
أتلتيكو مدريد
برشلونة

لاعبون انخفضت قيمتهم السوقية خلال مشوارهم في مونديال أمريكا الشمالية..

يقولون "ما فات يمكن تعويضه"، لكن حين تجتمع أيام كأس العالم مع فترة انتقالات، فخسارة نجم هنا ربما لا يمكن تعويضها بسهولة.. قد يطيح أحد أحلامه أرضًا "ثمنًا لرعونته" أو دعنا نقول "ثمنًا لتشتيت تركيزه ما بين حاضره ومستقبله القريب".

وعلى مدار رحلة كأس العالم 2026 التي استمرت 39 يومًا، هناك نجوم فاجأوا الجماهير بمستواهم المتراجع، الذي انعكس على قيمتهم السوقية، فنحن هنا نتحدث بلغة المال بالتزامن مع الميركاتو الصيفي 2026.

في السطور التالية دعونا نستعرض سويًا عشرة لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية ما بين قبل مونديال أمريكا الشمالية وبعده..

(ملحوظة: القيم السوقية في هذا التقرير معتمدة بالكامل على مؤشرات موقع Football Transfers بين شهري يونيو ويوليو)


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    براهيم دياز – المغرب / ريال مدريد

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 35 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 31.5 مليون يورو.

    يمكننا استبدال اسمه بلقب "مخرب هجمات المغرب في كأس العالم 2026" .. نعم! لهذه الدرجة كان براهيم دياز سيئًا في الحدث العالمي.

    جناح أيمن ريال مدريد شارك في كافة مباريات المغرب أساسيًا وصولًا لربع النهائي، وصنع أربعة أهداف، منها ثنائية أمام كندا في دور الـ16، لكنه لم يكن ذاك اللاعب الذي انتظره الجمهور ليصالحهم بعد إهدار ضربة جزاء في الوقت القاتل بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام السنغال.

    قبل المونديال، كانت التقارير تتحدث عن رغبة دياز في البقاء في ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو رغم تلقيه عدة عروض أوروبية، لكن الآن ربما يتأنى الملكي قليلًا قبل تجديد عقده لفترة طويلة الأمد، عطفًا على مستواه في الحدث العالمي.


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  • imago-sport-1080263800.jpgIcon Sportswire

    برادلي باركولا – فرنسا / باريس سان جيرمان

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 70.7 مليون يورو.

    - القيمة السعودية بعد كأس العالم: 63.6 مليون يورو.

    رغم وصول المنتخب الفرنسي للمربع الذهبي إلا أن برادلي باركولا كان نقطة ضعف واضحة على الجانب الأيسر للديوك، خاصةً مع سوء إنهائه للهجمات، لكن في الأخير حصيلته كانت تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد.

    صاحب الـ23 عامًا واحد من أكثر الأسماء الجدلية في الصيف الجاري، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه سواء آرسنال، ليفربول، برشلونة أو بايرن ميونخ، ومع انفتاح باريس على التخلي عنه، ربما تلعب قيمته السوقية تلك دورًا في انخفاض سعره بعض الشيء ومن ثم تسهيل الرحيل.


  • imago-sport-1079300663.jpgIcon Sportswire

    عمر مرموش – مصر / مانشستر سيتي

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 61.1 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 55 مليون يورو.

    صاحب لقب "الأسوأ على الإطلاق" في المنتخب المصري خلال الحدث العالمي، وسط إبداع غالبية النجوم من حوله، على الأقل على المستوى الجماعي، لكن مرموش سواء جماعيًا أو فرديًا كان متواضعًا للغاية.

    والأكثر مرارة أنه كان مخرب أول للهجمات، وربما لولاه لعبر المنتخب المصري من عقبة الأرجنتين في دور الـ16، لكنه أهدر فرصة شبه محققة بتصرف أرعن في الوقت القاتل، فكانت حصيلته صفرية على مدار الحدث العالمي؛ لا صناعة ولا تسجيل.

    المشكلة أن هذا المستوى أتى في وقت يبحث به مرموش عن استعادة نفسه من جديد بعد الجلوس على مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي، ويحظى باهتمام بالفعل من عدة أندية خلال الصيف الجاري على رأسها توتنهام ونيوكاسل.


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  • imago-sport-1078841002.jpgANP

    تيجاني ريندرز – هولندا / مانشستر سيتي

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 67.9 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 55.7 مليون يورو.

    واحد من أكثر اللاعبين الذين تأثرت قيمتهم السوقية بشكل كبير في قائمتنا هذه، وهنا نحن لم نذكره لوجود صراع عليه في الميركاتو الصيفي الجاري، إنما لقياس تضرر قيمته بعد عام تقريبًا من انتقاله إلى النادي الإنجليزي قادمًا من ميلان.

    لاعب الوسط الهولندي شارك بشكل أساسي في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026 مع الطواحين الهولندية، وصنع خلالها هدفًا، لكن عدم تحسن مستواه دفع به لمقاعد البدلاء في مرحلة الإقصائيات، حيث مواجهة المغرب في دور الـ32، وهي المباراة التي خسرها رفاقه في الأخير بركلات الترجيح.


  • imago-sport-1080257821.jpgBildbyran

    خوليان ألفاريز – الأرجنتين / أتلتيكو مدريد

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 110.7 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 103.7 مليون يورو.

    صاحب الضجة الأكبر حاليًا في إسبانيا، ومُشعل الصراع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، الذي أعلن علنًا رغبته الواضحة في ضمه خلال الصيف الجاري.

    هذا الصراع انعكس بشكل واضح على مستوى خوليان ألفاريز مع الأرجنتين في كأس العالم 2026، فكانت حصيلته تسجيل هدف واحد فقط رغم وصول التانجو إلى النهائي.

    رغبة البرسا في ضمه لم تتغير، لكن انخفاض قيمته السوقية دليل واضح على تواضع مستواه في المونديال.


  • imago-sport-1078892278.jpgZUMA Press Wire

    داروين نونيز – أوروجواي / الهلال

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 29.6 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 24 مليون يورو.

    المهاجم الأوروجواياني انضم لقائمة منتخب بلاده في المونديال رغم تهميشه في الهلال والاكتفاء بقيده في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط واستبعاده من القائمة المحلية.

    لكن نونيز لم يكن رهانًا ناجحًا، فقد ودع منتخب أوروجواي المونديال من مرحلة المجموعات دون أي بصمة لنونيز، إذ شارك أساسيًا فقط في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا مع 45 دقيقة أمام السعودية و20 دقيقة أمام كاب فيردي.

    تلك الحالة جعلت الهلال حاليًا عاجزًا عن تسويقه بشكل جيد في الصيف الجاري، بخلاف اختفاء الأنباء التي كانت تتحدث عن عودة محتملة له لليفربول.


  • imago-sport-1079211644.jpgANP

    رافينيا – البرازيل / برشلونة

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 70.9 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 62.6 مليون يورو.

    رافينيا حظه في الحدث العالمي على المستوى الفردي كحظ راقصي السامبا، الذين ودعوا من دور الـ16..

    لم يشارك جناح برشلونة سوى أول مباراتين فقط أمام المغرب وهايتي، قبل أن يتعرض للإصابة ويغير حتى وداع المونديال.

    وبتقييم وضعه في مواجهتي المغرب وهايتي، فكما يقولون "رب ضارة نافعة"، فقد انتشلته الإصابة من الانتقادات التي كان من المنتظر أن يتعرض لها بدرجة كبيرة نظير مستواه.

    ربما الآن انخفاض قيمته السوقية سيلعب دورًا لصالح الهلال السعودي الذي يمني نفسه بالتعاقد معه في الصيف الجاري، حتى رغم تراجع مستواه.


  • imago-sport-1080261257.jpgBildbyran

    نيكو ويليامز – إسبانيا / أتلتيك بيلباو

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 57.9 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 52.1 مليون يورو.

    صحيح أن المنتخب الإسباني وصل للنهائي وخطف لقب كأس العالم 2026 في الأخير، لكن هذا لا يعني عدم انخفاض القيمة السوقية لبعض نجومه، وعلى رأسهم نيكو ويليامز.

    اختيارنا لنيكو من بين نجوم لا روخا لنضعه في قائمتنا هذه، قياسًا على المتوقع منه قبل الحدث العالمي، وكذلك كونه مرشح للرحيل عن فريقه في الصيف الجاري.

    مستوى ويليامز بالأساس لم يؤهله للمشاركة بشكل أساسي مع المنتخب الإسباني، فلم يفعل في أي مباراة منذ دور المجموعات، لكنه لم يغب، دون دقيقة مشاركة، سوى عن مواجهتي النمسا والبرتغال في دوري الـ32 والـ16.

    أما عن حصيلته الرقمية، فهي صناعة هدف وحيد، لكن الأهم طوال مشوار المونديال .. ذاك الذي كان في شباك الأرجنتين بالنهائي.

    كل ذلك ساهم في انخفاض قيمته السوقية وإن كان بنسبة بسيطة، لكنها ستلعب دورًا لصالح الأندية المهتمة بضمه في الصيف الجاري سواء تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو غيرهما.


  • imago-sport-1079264034.jpgAFLOSPORT

    رافائيل لياو – البرتغال / ميلان

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 66.5 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 59.9 مليون يورو.

    قبل المونديال، كنا نقول إن المنتخب البرتغال أحد المرشحين للحصول على اللقب، عطفًا على الأسماء التي يضمها، لكن تلك الأسماء ربما باستثناءات بسيطة، خيبت الآمال بدرجة كبيرة، ومنها رافائيل لياو.

    جناح الروسونيري اكتفى بتسجيل هدف وصناعة آخر قبل وداع البحارة من دور الـ16، بل أن مستواه بالأساس لم يؤهله للمشاركة بشكل أساسي سوى في مباراة وحيدة أمام كرواتيا في دور الـ32.

    الأكيد بعد المونديال أن لياو سيغادر ميلان بنسبة كبيرة خلال الصيف الجاري بحسب عدة تقارير، وسط اهتمام من تشيلسي وأستون فيلا، لنرى بكم سيرحل بعد انخفاض قيمته السوقية!

  • imago-sport-1079229251.jpgSports Press Photo

    سانتياجو خيمينيز – المكسيك / ميلان

    - القيمة السوقية قبل كأس العالم: 22.3 مليون يورو.

    - القيمة السوقية بعد كأس العالم: 20.1 مليون يورو.

    هذا المهاجم المكسيكي الذي أرسله ميلان لكأس العالم على أمل أن ينجح في تسويقه والتخلص من عقده الممتد حتى عام 2029، لكنه كما كان مخيبًا مع الروسونيري فكان كذلك مع المنتخب المكسيكي.

    لكن تلك الآمال انهارت على صخرة خوليان كينيونيس الذي كان نجم المكسيك الأول في الحدث العالمي، فيما اكتفى خيمينيز بالمشاركة فيما مجموعه 82 دقيقة فقط على مدار أربع مباريات وصولًا لدور الـ16، دون صناعة أو تسجيل أي هدف.

    الآن أمام ميلان وسانتياجو خيمينيز عرض وحيد من أورلاندو سيتي الأمريكي، على أمل أن تتم الصفقة في قادم الأيام.