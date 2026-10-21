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Tunesien Übersicht
Tabelle
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Serie A
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Barcelona
|7
|6
|0
|1
|29
|4
|25
|18
|2
|Real Madrid Femenino
|7
|5
|1
|1
|16
|14
|2
|16
|3
|Athletic Bilbao
|7
|4
|2
|1
|12
|8
|4
|14
|4
|Madrid Femenino
|7
|4
|1
|2
|11
|13
|-2
|13
|5
|Atletico Madrid Femenino
|7
|4
|0
|3
|14
|11
|3
|12