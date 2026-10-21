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Tunesien

Tunesien Übersicht

FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27

Barcelona Women smash seven past Real Madrid in dominant El Clasico

Barcelona continued their total dominance over Real Madrid with a breathtaking seven-goal victory in Sunday's El Clasico at Camp Nou. Claudia Pina was the star of the show, delivering a devastating four-goal performance that completely overwhelmed the visitors and ensured the Catalan giants maintained their perfect start to the new league campaign in spectacular fashion.

C. PinaBarcelona
Romee Leuchter Linda Caicedo Lauren James PSG Real Madrid Chelsea split

Chelsea, PSG & Real Madrid learn UWCL qualifying opponents

Chelsea, Real Madrid and Paris Saint-Germain have all learned their opponents for the third qualifying round of the Women's Champions League, with victory in the final round of the preliminary stage to secure passage through to the league phase of the 2026-27 edition of the UWCL. With the likes of Ajax and Inter lurking as potential opposition, Tuesday's draw threw up some interesting ties.

Women's Champions LeagueChelsea FC Women
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Tabelle

Serie A crestSerie A

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Barcelona crestBarcelona76012942518
N
S
S
S
S
2Real Madrid Femenino crestReal Madrid Femenino75111614216
S
N
S
S
S
3Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao7421128414
S
U
S
N
U
4Madrid Femenino crestMadrid Femenino74121113-213
N
U
S
N
S
5Atletico Madrid Femenino crestAtletico Madrid Femenino74031411312
S
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