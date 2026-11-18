Nuestro experto en apuestas espera que las defensas manden en este partido, con un Real Madrid que se llevará todos los puntos.

Mejores apuestas Real Madrid vs Celta Vigo

Primera mitad - Menos de 1,5 goles ⭐ @ 1.75 en Codere

Real Madrid gana y Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.10 en Codere

Total - Menos de 3,5 goles ⭐ @ 1.80 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Celta Vigo son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 2-0 Celta Vigo

Real Madrid 2-0 Celta Vigo Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappe, Arda Guler

El Real Madrid encontró su mejor forma entre los dos últimos parones de selecciones, con ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. Entre ellas, un triunfo vital por 2-1 como visitante ante el Barcelona en El Clásico.

José Mourinho ha dado con mucho más equilibrio en todas las líneas en las últimas semanas. Su equipo goleó 3-0 al Valencia en Mestalla en su último partido. Los Blancos están a solo tres puntos del Barça de cara a esta jornada, con una ajustada lucha por el título en marcha.

En cuanto al Celta de Vigo, ha tenido un inicio de campaña complicado, con solo dos victorias en 12 jornadas de liga. Los gallegos únicamente pudieron empatar 0-0 en casa ante el Levante hace dos semanas en LaLiga, pese a generar 3,16 xG. Desde entonces, golearon 5-0 al Salamanca UDS en la Copa del Rey.

Alineaciones probables Real Madrid vs Celta Vigo

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Carreras, Camavinga, Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe

Posible alineación del Celta de Vigo:

Radu, J. Rodríguez, Cáceres, Alonso, Rueda, Febas, Moriba, Galán, Álvarez, Swedberg, Jutgla

El Celta buscará cerrar la primera mitad sin sobresaltos

Una lesión del delantero Borja Iglesias ha sido un factor clave detrás de los problemas del Celta de Vigo. Ferran Jutgla ha liderado el ataque con frecuencia, pero solo ha marcado dos goles en 11 apariciones en LaLiga. Aun así, es el máximo goleador del equipo visitante junto a Pablo Durán.

Los visitantes no parecen dispuestos a mostrar demasiada ambición en un desplazamiento tan exigente. Sin embargo, pueden encontrar algo de inspiración en el hecho de que mantuvieron la portería a cero en este campo en una gran victoria por 2-0 el año pasado. Claudio Giráldez quiere que su equipo mantenga el partido cerrado al inicio y vuelva a hacerse fuerte en el encuentro.

Solo ha habido dos goles en la primera mitad en los cinco partidos del Celta como visitante esta temporada. Los gallegos solo han marcado una vez fuera de casa en toda la temporada en la máxima categoría del fútbol español. Apostar a que haya menos de 1,5 goles antes del descanso ofrece valor, con una probabilidad implícita del 57 %.

Real Madrid vs Celta Vigo Apuesta 1: Primera mitad - Menos de 1,5 goles @ 1.75 en Codere

El resurgir del Real Madrid continuará con otra victoria

Este Real Madrid es un equipo más sólido que el que cayó derrotado en el mismo duelo la temporada pasada. Aquel resultado marcó el principio del fin para Xabi Alonso. Sin embargo, Mourinho parece haber dejado su sello en este equipo en las últimas semanas.

Yan Diomande ha brillado por la banda, con cuatro goles y tres asistencias en sus últimos ocho partidos. Jude Bellingham y Arda Güler también han rendido a gran nivel apoyando a Kylian Mbappé. Por su parte, el cambio de Fede Valverde al lateral derecho ha ayudado a solidificar la defensa.

El Real Madrid solo ha encajado dos goles en sus últimos cinco partidos de liga. Además, ha ganado sus dos últimos partidos de LaLiga sin recibir goles.

El Celta de Vigo no ha marcado en el 58 % de sus partidos de liga esta temporada. Eso apunta a que hay valor en apostar a que los locales ganarán este partido sin encajar.

Real Madrid vs Celta Vigo Apuesta 2: Real Madrid gana y Ambos equipos anotan - No @ 2.10 en Codere

Dos defensas sólidas que mantendrán el marcador bajo

Este duelo enfrenta a dos de las defensas más fuertes de LaLiga. Junto al Atlético de Madrid, ambos equipos comparten el mejor registro defensivo de la competición, con solo 10 goles encajados.

Los datos avanzados también muestran lo difícil que resulta para los rivales generar ocasiones ante estos dos equipos. El Real Madrid solo ha permitido 11,4 xG, el mejor registro de la liga. Por su parte, el Celta de Vigo ocupa el segundo puesto en esa estadística, con apenas 12,6 xG en contra.

Tres de los cinco partidos del Celta como visitante esta temporada en la máxima categoría del fútbol español han terminado 0-0. Sus partidos de liga promedian solo 1,67 goles por 90 minutos. Por ello, apostar a que haya menos de 3,5 goles ofrece valor, con una probabilidad implícita del 56 %.

Real Madrid vs Celta Vigo Apuesta 3: Total - Menos de 3,5 goles @ 1.80 en Codere

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+