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Kambodscha

Kambodscha Übersicht

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Tabelle

Liga MX crestLiga MX

Live
Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1CF America crestCF America
0 - 0
1274127141325
U
S
U
S
U
2CD Guadalajara crestCD Guadalajara136522012823
S
U
U
N
U
3Toluca crestToluca
0 - 0
1364326161022
U
U
N
U
N
4Atlas crestAtlas
0 - 0
136431918122
U
S
U
S
U
5Leon crestLeon136342017321
S
N
U
S
U
Zuletzt aktualisiert vor 7 Minuten
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