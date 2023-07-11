Chile Übersicht

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October 2026
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الدوري الإسباني الدرجة الثانية
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|كاغوشيما يونايتد
|12
|9
|2
|1
|26
|14
|12
|29
|2
|إيهمي إف سي
|12
|8
|2
|2
|28
|15
|13
|26
|3
|رينوفا ياماغوتشي
|12
|7
|2
|3
|17
|9
|8
|23
|4
|نارا كلوب
|12
|7
|2
|3
|22
|18
|4
|23
|5
|إف سي جيفو
|12
|7
|1
|4
|23
|11
|12
|22