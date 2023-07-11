Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Chile

Chile Übersicht

Mehr
October 2026
Freundschaftsspiel
Chile badge
Chile
CHI
7
Bolivien badge
Bolivien
BOL
0
END
Mehr

Tabelle

الدوري الإسباني الدرجة الثانية crestالدوري الإسباني الدرجة الثانية

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1كاغوشيما يونايتد crestكاغوشيما يونايتد1292126141229
S
S
N
S
U
2إيهمي إف سي crestإيهمي إف سي1282228151326
S
N
S
S
U
3رينوفا ياماغوتشي crestرينوفا ياماغوتشي12723179823
N
S
S
S
U
4نارا كلوب crestنارا كلوب127232218423
N
S
S
S
S
5إف سي جيفو crestإف سي جيفو1271423111222
S
S
S
N
S
Mehr

Wetten im Fokus

UEFA Champions League: Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona! Tipico boosted PSG-Sieg auf 100,00 – 20.10.2026
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen