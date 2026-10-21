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Barbados

Barbados Übersicht

Orlando Pride v Washington Spirit

Ebola rules force NWSL star Barbra Banda into 21-day quarantine

Three prominent Zambian internationals competing in the National Women's Soccer League face an unexpected postponement to their domestic campaigns following stringent border regulations implemented by American authorities. Orlando Pride forward Barbra Banda leads the affected trio who are sidelined ahead of the decisive upcoming post-season run-in.

Women's footballB. Banda
Anna Moorhouse England Women 2025

Man City secure loan deal for England goalkeeper Anna Moorhouse

Manchester City have officially completed the short-term loan signing of England international goalkeeper Anna Moorhouse from National Women’s Soccer League (NWSL) side Orlando Pride. The experienced shot-stopper returns to the Women's Super League to provide crucial cover for the English champions until January, following the departure of Khiara Keating to Liverpool.

TransfersA. Moorhouse
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Tabelle

NWSL crestNWSL

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
9North Carolina Courage crestNorth Carolina Courage281331251411042
N
S
N
N
N
10Denver Summit FC crestDenver Summit FC28108104740738
N
S
N
S
U
11Orlando Pride crestOrlando Pride28113143844-636
S
N
S
N
U
12Boston Legacy FC crestBoston Legacy FC2895143847-932
S
S
N
N
S
13Houston Dash crestHouston Dash2886143541-630
N
N
U
S
N
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