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Barbados Übersicht
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NWSL
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|9
|North Carolina Courage
|28
|13
|3
|12
|51
|41
|10
|42
|10
|Denver Summit FC
|28
|10
|8
|10
|47
|40
|7
|38
|11
|Orlando Pride
|28
|11
|3
|14
|38
|44
|-6
|36
|12
|Boston Legacy FC
|28
|9
|5
|14
|38
|47
|-9
|32
|13
|Houston Dash
|28
|8
|6
|14
|35
|41
|-6
|30