Premier League Abstieg-Quoten: Value-Pick inmitten der Krise von Spurs und West Ham

Das Oberhaus des englischen Fußballs legt eine zweiwöchige Pause ein. Für die kriselnden Klubs – die Spurs, Forest, West Ham und Leeds – ist dies die perfekte Gelegenheit, sich neu zu ordnen und für den Endspurt zu sammeln.

Premier League Abstieg Quote West Ham 2.00 Tottenham 2.35 Nottingham Forest 6.50 Leeds 8.00

Quoten zur Verfügung gestellt von Oddset. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

West Ham

Trotz der anhaltenden Misere bei Tottenham bleibt West Ham der Hauptfavorit darauf, sich zu Wolves und Burnley in die unteren Drei zu gesellen. Dabei haben sich die „Hammers“ unter der Leitung von Nuno Espírito Santo in den letzten Monaten eigentlich gesteigert. Dennoch steht West Ham sieben Spieltage vor Schluss auf dem 18. Platz, einen Punkt hinter den Spurs.

Der Wettmarkt deutet massiv darauf hin, dass es einen der Londoner Traditionsklubs erwischen wird. Rein von der Form her steht West Ham besser da: Nur drei Niederlagen aus den letzten zehn Ligaspielen und eine Ausbeute von 15 Punkten in diesem Zeitraum zeigen, dass die Leistung grundsätzlich stimmt, um den Klassenerhalt zu packen.

Auf dem Papier haben sie zudem ein minimal leichteres Restprogramm als Tottenham. Viel wird jedoch davon abhängen, für welche Gegner es in den letzten Wochen noch um etwas geht. So oder so: Die Heimspiele gegen die Wolves und Leeds werden für Nunos Männer entscheidend sein. Das Duell gegen die Wolves im London Stadium ist die nächste anstehende Partie – ein Sieg würde West Ham vorerst aus der Abstiegszone hieven und den Druck auf die Konkurrenz massiv erhöhen.

Dass es am letzten Spieltag gegen Leeds geht, könnte ein riesiger Vorteil sein. Entweder trifft West Ham dann auf ein Team, für das es um nichts mehr geht, oder auf einen direkten Konkurrenten, den man noch abfangen kann. Es wird eng, aber die aktuelle Form spricht eher gegen einen Wett Tipp auf den Abstieg von West Ham.

Tottenham

Igor Tudors Amtszeit als Tottenham-Trainer begann mit vier Niederlagen in Folge in allen Wettbewerben. Eine ohnehin schon enttäuschende Saison unter Thomas Frank nahm plötzlich eine dramatische Wendung, als der Klub immer tiefer in den Tabellenkeller rutschte.

Der Kroate schien Anfang des Monats endlich eine Reaktion seiner Mannschaft zu erzwingen: Einem kämpferischen 1:1 gegen Liverpool folgte ein starker 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid. Doch als es im "Six-Pointer" gegen Nottingham Forest wirklich darauf ankam, versagten die Nerven – die Spurs gingen im eigenen Stadion mit 0:3 unter.

Dabei war das Spiel ausgeglichener, als es das Ergebnis vermuten lässt. Tottenham hatte mehr Schüsse, mehr Ballbesitz und mehr Ecken. Forest lag beim xG-Wert nur hauchdünn mit 0.09 vorne, aber in dieser Phase der Saison zählen eben nur nackte Ergebnisse.

Nach dieser Niederlage sind die Quoten für einen Spurs-Abstieg drastisch gesunken. Die implizierte Wahrscheinlichkeit liegt nun bei 42,1 % – der höchste Wert der gesamten Saison. Es wird gemunkelt, dass Tudor noch während der Länderspielpause entlassen wird.

Ein neuer Impuls könnte helfen, doch das Selbstvertrauen des Kaders dürfte am Nullpunkt sein. Tottenham wartet im Jahr 2026 noch immer auf einen Ligasieg und holte mickrige drei Punkte aus den letzten elf Spielen.

Zwar kehrten verletzte Leistungsträger wie Mohammed Kudus, Ben Davies und Rodrigo Bentancur bald zurück, doch sie werden Zeit brauchen, um wieder bei 100 % zu sein. Zeit, die Tottenham nicht hat. Bei drei Auswärtsspielen in den nächsten vier Partien sind die Spurs für mich der absolute Value-Pick für den Abstieg.

Nottingham Forest

Der Sieg im Tottenham Hotspur Stadium war ein gewaltiger Befreiungsschlag für Forest. Die Abstiegswahrscheinlichkeit ist laut Quoten auf 15,4 % gesunken. Drei Punkte Vorsprung auf West Ham und ein deutlich besseres Torverhältnis verschaffen dem Team wertvolle Luft zum Atmen.

Seit Vítor Pereira Mitte Februar übernahm, gab es zwar erst einen Sieg in der Premier League, doch der Portugiese führte Forest parallel durch zwei Runden in der Europa League. Dieser Wettbewerb könnte allerdings zur gefährlichen Ablenkung im Abstiegskampf werden.

Zudem hat Forest von den vier gefährdeten Teams wohl das härteste Restprogramm. Vier der letzten sieben Spiele finden zwar zu Hause statt, doch die Gegner haben es in sich. Das Duell gegen Burnley im April muss zwingend gewonnen werden.

Selbst dieses Spiel ist keine Garantie für drei Punkte, da Forest mit nur 1,00 Toren pro Spiel die zweitschlechteste Offensive der Liga stellt. Drei torlose Unentschieden im eigenen Stadion im Jahr 2026 sprechen eine deutliche Sprache.

Neben Tottenham bleibt Forest aufgrund der Offensivschwäche – Stürmer Igor Jesus steht bei nur drei Toren aus 30 Spielen – ein heißer Kandidat für einen mutigen Wett Tipp. Es bleibt zittrig an der City Ground.

Leeds

Mit einem Punkt mehr als Nottingham Forest hat Leeds derzeit vier Zähler Vorsprung auf die rote Zone. Sollte die Konkurrenz plötzlich einen Lauf starten, könnte es noch einmal brenzlig werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass mindestens eines der drei Teams hinter ihnen die 40-Punkte-Marke nicht erreichen wird.

Leeds empfängt noch die beiden Tabellenschlusslichter an der Elland Road. Da es für die Wolves und Burnley um nichts mehr geht, rechnet sich das Team von Daniel Farke hier fest sechs Punkte aus. Damit stünde Leeds bei 39 Punkten.

Obwohl Stürmer Dominic Calvert-Lewin Ladehemmungen hat (nur ein Tor in den letzten zehn Spielen), steht die Defensive stabil. In keinem der letzten sieben Pflichtspiele kassierte Leeds mehr als ein Gegentor.

Die „Whites“ erkämpfen sich ihre Punkte, haben nur zwei der letzten neun Spiele verloren und sind zudem noch im FA Cup vertreten. Mit 44,5 xPTS (Expected Points) rangiert Leeds ligaweit eigentlich auf Platz 11. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie genug Qualität für den Klassenerhalt besitzen.

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