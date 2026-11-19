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Begegnung Auswahl Quote RB Leipzig vs RC Lens RB Leipzig gewinnt & Über 3,5 Tore 2.32

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Heimstärke gegen Auswärtsschwäche

RB Leipzigs Bundesliga-Saison hätte anders ausgesehen, wenn da nicht die schwache Auswärtsbilanz wäre.

Die Red Bulls haben nach neun Spielen bereits 27 Tore erzielt, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt in der Liga. Schlüsselt man die Zahlen jedoch auf, zeigt sich: 23 dieser Tore fielen auf heimischem Boden, ebenso wie 83 % der Liga-Punkte in dieser Saison.

Abseits der Red Bull Arena tat sich die Mannschaft von Martin Demichelis schwer und gewann nur eines von vier Auswärtsspielen in der Liga. Leipzig erzielte in diesen Auswärtsspielen lediglich vier Tore, was sie in der Auswärtstabelle auf Rang 14 platziert. Sie sind zweifellos das stärkste Heimteam der Liga, aber eines der schwächsten außerhalb der eigenen Komfortzone.

Deshalb lohnt sich der Blick auf die Heimspiele. Dort läuft es glänzend, alle fünf Bundesliga-Heimspiele wurden gewonnen. Die 23 Tore in der Red Bull Arena bedeuten einen Schnitt von 4,6 Toren pro Spiel, einer der besten Werte in Europa. Im Schnitt fielen fünf Ligatore pro Heimspiel, unabhängig davon, wer sie erzielte.

Die zugrunde liegenden Daten untermauern diese Entwicklung. Leipzig kam in allen fünf Heimspielen dieser Saison auf einen xG-Wert (Expected Goals, erwartete Tore) von mindestens 2,23. Das deutet auf ein Team hin, das Woche für Woche hochwertige Chancen kreiert. Mit 62 Schüssen aufs Tor liegen sie nur hinter Bayern, während ihre Abschlussquote von 17,42 % die beste der Liga ist.

Auch die europäische Stichprobe bestätigt das Bild: Leipzig erzielte beim jüngsten 1:0-Sieg gegen PSV einen leicht besseren xG-Wert. Die Gastgeber kamen auf 19 Schüsse und einen xG-Wert von 1,76, verglichen mit 11 Schüssen und 1,45 xG auf niederländischer Seite.

Auch bei der 2:3-Niederlage gegen Manchester City kamen sie auf 14 Schüsse gegenüber 12 der Citizens, dazu sechs Schüsse aufs Tor gegenüber fünf der Gäste. Die Zahlen in diesem Spiel waren kein Zeichen von Heimschwäche, sondern Ausdruck der stärkeren Gegner.

Die Prüfung gegen Lens

Leipzig ging in allen fünf Bundesliga-Heimspielen als klarer Favorit ins Rennen. Für den Champions-League-Auftritt gegen RC Lens werden sie ähnlich eingeschätzt.

Die Quoten berücksichtigen bereits die Heimstärke, weshalb eine reine Siegwette auf Leipzig wenig Value (Mehrwert gegenüber der Quote) bietet. Angesichts der gewohnten Torflut in der Red Bull Arena könnte es sich aber lohnen, den Sieg mit einer Tore-Wette zu kombinieren.

Die Champions League selbst ist für den Tore-Markt ein Gewinnbringer, mit einem Schnitt von 4,05 Toren pro Spiel. Hochkarätige Torspiele sind hier die Regel, bedingt durch die Natur des Wettbewerbs. Mit Blick auf den Gegner reist RC Lens defensiv verunsichert an, nachdem man zuletzt zu Hause neun Gegentore gegen Como kassierte.

Lens ließ dabei neun klare Chancen und einen xG-Wert von 4,18 zu, trotz Heimvorteil. Leipzigs Heimform in der Bundesliga lieferte in allen fünf Heimspielen einen Sieg und über 2,5 Tore. Vier dieser fünf Partien knackten sogar die 3,5-Tore-Marke.

Auch wenn eine höhere Tore-Linie ein gewisses Risiko birgt, machen die Torquoten der Champions League diese Option durchaus bedenkenswert.

Der Haken an diesem Ansatz: Leipzig überzeugt nicht in jedem Umfeld gleichermaßen. Den einzigen großen europäischen Härtetest gegen City verlor man, und die Auswärtsbilanz zeigt, dass die Mannschaft deutlich weniger verlässlich ist, wenn das heimische Publikum fehlt.

In der Red Bull Arena dürften sich diese Bedenken aber relativieren. Die Auswahl stützt sich vor allem auf Leipzigs starke Heimform, nicht schlicht auf eine generelle Überlegenheit gegenüber Lens.

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