Torfestival zum Saisonfinale in der Ligue 1 und Bundesliga

Die Spielzeiten der Ligue 1 und Bundesliga gehen an diesem Wochenende zu Ende. Ein Blick in die Statistik verspricht ein echtes Schützenfest. Wir haben vier Partien herausgefiltert, die sich perfekt für den Tor-Markt eignen.

Ligue 1 & Bundesliga – Top Wett Tipps Wettmarkt Quote Frankfurt vs Stuttgart Stuttgart gewinnt & Über 2.5 Tore 2.25 St. Pauli vs Wolfsburg Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore 1.93 Lille vs Auxerre Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore 2.40 Lyon vs Lens Über 3.5 Tore 2.45

Quoten zur Verfügung gestellt von Oddset. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Historisch belegt: Spektakel am letzten Spieltag

In der Ligue 1 und der Bundesliga ist der letzte Spieltag einer Saison selten von taktischem Geplänkel geprägt. Da viele Teams noch einmal alles riskieren, um ihre Saisonziele zu erreichen, sind in Frankreich und Deutschland torreiche Partien quasi vorprogrammiert.

In der Bundesliga lieferten die letzten vier Spielzeiten signifikant hohe Trefferzahlen. Das Finale 2024/25 endete damit, dass in sieben von neun Spielen die Marke von Über 2,5 Toren geknackt wurde – bei einem Schnitt von 3,44 Toren pro Spiel.

Noch explosiver war das Vorjahr: In der Saison 2023/24 fielen in allen neun Partien über 2,5 Tore. Damals wurde ein beeindruckender Schnitt von 4,22 Toren pro Ligaspiel verzeichnet.

Auch 2021/22 lieferten acht Spiele mehr als 2,5 Tore, was einen Schnitt von 3,66 Treffern pro 90 Minuten ergab. Selbst das „torärmste“ Finale der letzten vier Jahre (2022/23) kam immer noch auf stolze 3,00 Tore pro Spiel.

Die Ligue 1 folgt einem fast identischen Muster. Die Finaltage in Frankreich liefern Tore mit bemerkenswerter Konstanz. Die Statistiken im französischen Oberhaus sind sogar noch deutlicher.

Die Ligue 1 Saison 2024/25 endete in acht von neun Spielen mit Über 2,5 Toren und einem Schnitt von 4,22 Treffern. Das Finale 2023/24 brachte 3,44 Tore pro Spiel, während die Spielzeiten 2022/23 und 2021/22 beide über der Marke von 3,00 blieben.

Zusammengenommen sank der Schnitt in diesen acht Spielzeiten am finalen Wochenende nie unter 3,00 Tore. Das bedeutet für dich: Tore sind in der Ligue 1 und Bundesliga am Ende der Saison Gesetz.

Wenn es um alles geht – Europa-Qualifikation, Klassenerhalt oder die Ehre – lockern sich die Abwehrreihen und die Offensive übernimmt das Kommando.

Frankfurt strauchelt, während Stuttgart die Champions League fixieren will

Der VfB Stuttgart geht mit maximaler Motivation in den letzten Spieltag. Die Schwaben stehen mit 61 Punkten auf Rang vier und liefern sich ein enges Duell mit Hoffenheim um den letzten Champions-League-Platz. Ein Sieg würde ihnen die Rückkehr in die Königsklasse garantieren – zum ersten Mal seit der Saison 2024/25.

Das Team von Sebastian Hoeneß hat genau zum richtigen Zeitpunkt zur Topform gefunden: Seit vier Spielen ungeschlagen, drei davon gewonnen. Mit 69 Saisontoren stellt der VfB zudem die zweitbeste Offensive der Bundesliga.

Eintracht Frankfurt hingegen steckt in der Krise. Die „Adler“ sind seit vier Spielen sieglos und mussten mitansehen, wie ihre Träume von der Conference League zugunsten des Europa-League-Finalisten Freiburg platzten. Zwar haben sie mit 59 Toren die sechstbeste Ausbeute der Liga, doch die Defensive war zuletzt das Hauptproblem.

Da es für Stuttgart um die Champions League geht, werden sie mutig nach vorne spielen. Frankfurt will sich ebenfalls mit Anstand aus der Saison verabschieden. Da beide Teams die Qualität zum Scoren haben und Frankfurt defensiv anfällig ist, rechnen wir mit einem munteren Spiel und vielen Toren. Unser Wett Tipp: Sieg Stuttgart & Über 2,5 Tore.

Ein entscheidendes Abstiegs-Endspiel in der Bundesliga

In einem der denkwürdigsten Abstiegskämpfe der Bundesliga-Geschichte liegen die letzten drei Teams punktgleich bei 26 Zählern. Wolfsburg und St. Pauli treffen im direkten Duell aufeinander – ein Spiel, das entscheidet, wer direkt absteigt und wer sich in die Relegation rettet.

Beide Teams weisen identische Bilanzen auf: sechs Siege, acht Unentschieden und 19 Niederlagen. Wolfsburg hat einen hauchdünnen Vorteil beim Torverhältnis, aber dieses Spiel ist ein klassisches "Do-or-die"-Szenario.

Die Kiezkicker sind seit neun Spielen sieglos, während auch Wolfsburg kaum Dreier einfahren konnte. St. Pauli verlor die letzten drei Partien, die „Wölfe“ gewannen nur eines ihrer letzten 16 Ligaspiele. Beide wissen: Nur ein Sieg hilft wirklich weiter. Die Geschichte zeigt, dass solche Partien hart umkämpft sind. Das Hinspiel in der Volkswagen Arena endete 2:1 für Wolfsburg. Da beide treffen müssen, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, erwarten wir Tore auf beiden Seiten.

Showdown an den entgegengesetzten Enden der Ligue 1

Lille ist aktuell wohl das formstärkste Team der Ligue 1. Seit sieben Spielen ungeschlagen, haben sie im Rennen um den dritten und letzten direkten Champions-League-Platz alle Trümpfe in der Hand.

Ein Sieg am Sonntag würde ihnen die erste Teilnahme an der UCL-Ligaphase seit der Saison 2023/24 bescheren. Vor dem finalen Spieltag führen sie mit einem Punkt Vorsprung vor Lyon. Doch Vorsicht: Auxerre reist mit einer gewaltigen Portion Motivation an.

Die „AJA“ kämpft darum, den ersten Abstieg seit 2022/23 zu verhindern. Aktuell auf Platz 15 liegend, tun sie alles für den Klassenerhalt. Mit 31 Punkten sind sie gleichauf mit Nizza, die sie theoretisch noch in die Relegation zwingen könnten. Die letzten Siege gegen Nizza und Angers haben dem Kader aber ordentlich Selbstvertrauen eingehaucht.

Lille hat zu Hause zuletzt zwar zweimal nur Remis gespielt, aber diesmal steht deutlich mehr auf dem Spiel. Auxerre weiß genau, dass ein Auswärtssieg den Verbleib im Oberhaus bedeuten kann. Der unbedingte Drang der Gäste zum Tor, kombiniert mit der offensiven Qualität von Lille, ist die perfekte Formel für ein offenes Spiel mit jeder Menge Action.

Hochkarätiges Top-4-Duell zum Abschluss der Ligue 1

Lyon musste zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage in Toulouse hinnehmen, die eine Serie von vier Siegen in Folge abrupt beendete. Diese Pleite ermöglichte es Lille, in der Tabelle vorbeizuziehen. Das Team von Paulo Fonseca belegt nun den vierten Rang, womit die direkte Champions-League-Qualifikation in greifbare Nähe gerückt ist.

Lens reist mit der Empfehlung der zweitbesten Offensive der Ligue 1 an (62 Tore). Die Mannschaft von Pierre Sage hat gerade erst ein physisch extrem forderndes, titelentscheidendes Duell gegen PSG hinter sich gebracht und brennt nun auf einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Beide Teams zählen zu den offensivfreudigsten Vertretern der Liga. In ihren Partien fallen im Schnitt fast drei Tore pro Spiel. Besonders spannend für deinen Wett Tipp: In zwei der letzten drei Spiele von Lyon fielen insgesamt über 3,5 Tore. Auch bei Lens wurde die Marke von 3,5 Treffern in drei der letzten sechs Pflichtspiele geknackt.

Beide Seiten haben nichts zu verlieren, aber in Sachen Europa und Berufsstolz alles zu gewinnen. Ein offener Schlagabtausch von einem Strafraum zum anderen ist im Parc Olympique Lyonnais quasi vorprogrammiert. Auf „Über 3,5 Tore“ zu setzen, bietet in diesem potenziell spektakulärsten Match des Finalspieltags einen herausragenden Value.

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