Bayer Leverkusen und Benfica teilen sich zwar das Favoritenetikett in der Europa League, doch die frühen Daten legen nahe, dass der Markt nicht die ganze Geschichte erzählt.

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Europa-League-Sieger-Markt 2026/27 Quote Bayer Leverkusen 5.50 Benfica 5.50 Bournemouth 7.00 AC Milan 17.00

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Bayer Leverkusen: Die auffälligste Value-Wette der Europa League

Nur wenige Teams sind so überzeugend in die Ligaphase der Europa League gestartet wie Leverkusen. Dennoch sehen die Wettmärkte die Werkself aktuell mit derselben impliziten Wahrscheinlichkeit, den Titel zu holen, wie Benfica. Genau in dieser Lücke zwischen Leistung und Quote liegt der aktuelle Value.

Der Bundesliga-Klub führt die Ligaphase beim xG-Wert (erwartete Tore) mit 10,96 an. Leverkusen ist das einzige Team, das in seinen ersten drei Spielen zweistellige xG-Werte erreicht hat. Zudem verzeichnet die Mannschaft mit 72 Torschüssen den höchsten Wert der Liga, davon fast die Hälfte (33) aufs Tor.

In vielerlei Hinsicht hätten sie sogar noch mehr Tore erzielen müssen, als sie es bereits getan haben. Sie haben 12 ihrer 17 Großchancen vergeben. Das erklärt, warum ihre xG-Unterperformance (-2,96) die vierthöchste der gesamten Europa League ist. Das deutet darauf hin, dass bei Leverkusens Ergebnissen noch weiteres Verbesserungspotenzial besteht.

Auch defensiv steht die Mannschaft solide. Leverkusen hat bislang das niedrigste xGA (erwartete Gegentore) der Ligaphase zugelassen (1,62). Die deutsche Mannschaft hat drei Mal zu Null gespielt und zudem insgesamt die wenigsten Torschüsse zugelassen, von denen nur acht aufs Tor kamen.

Diese Kontrolle basiert auf durchschnittlich 60 % Ballbesitz sowie einer Passquote von 90,4 % (1.705 angekommene Pässe von 1.887). Leverkusen hat zudem mit 116 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum den vierthöchsten Wert, was die Fähigkeit unterstreicht, Ballbesitz in echte Torchancen umzumünzen.

Es gibt allerdings auch Gründe, an Leverkusens K.o.-Phase-Qualitäten zu zweifeln. Die Werkself verlor 2025/26 und 2024/25 jeweils im Champions-League-Achtelfinale gegen Arsenal beziehungsweise Bayern.

Dennoch ist Europas zweitklassiger Klubwettbewerb eine andere Geschichte. Leverkusen erreichte in der Saison 2023/24 mühelos das Finale dieses Wettbewerbs.

Benfica: Klinischer Abschluss macht die Portugiesen zu ernsthaften Europa-League-Anwärtern

Die portugiesischen Giganten Benfica stehen gemeinsam mit Bayer Leverkusen an der Spitze des Europa-League-Siegermarktes. Ihre schiere Torausbeute erklärt, warum.

Zwar fehlen Benfica Leverkusens starke zugrunde liegende Zahlen, dafür war die Mannschaft in dieser Saison klinisch effizient. Mit zehn Toren in der Ligaphase ist Benfica das torgefährlichste Team des Wettbewerbs.

Diese Effizienz spiegelt sich auch in der heimischen Liga-Nos-Form wider. Marco Silvas Mannschaft erzielt im Schnitt 2,7 Tore pro Spiel, den höchsten Wert der portugiesischen Erstliga. Zudem führt Benfica die Liga beim durchschnittlichen Ballbesitz an (63,3 %) und liegt beim xG-Wert mit 22,4 auf Platz zwei, knapp hinter Porto (22,8).

Allerdings sind Benficas Europa-League-Zahlen nicht ganz so überzeugend. Der Klub hat bislang nur neun Großchancen kreiert und davon vier vergeben. Ein geringes Volumen an hochwertigen Chancen könnte sich rächen, wenn in den späteren Phasen des Wettbewerbs schwerere Prüfungen anstehen.

Der Verein muss sich zudem mit dem berüchtigten Guttmann-Fluch auseinandersetzen. Der legendäre Trainer Béla Guttmann soll 1962 vorausgesagt haben, dass Benfica 100 Jahre lang keinen europäischen Titel mehr gewinnen werde. Die Portugiesen haben seither alle acht internationalen Finals verloren, darunter zwei aufeinanderfolgende Europa-League-Endspielniederlagen 2013 und 2014.

Positiver gestimmt werden Benfica-Fans durch die Tatsache, dass Silva viele der wichtigsten Europa-League-Rivalen bestens kennt. Während seiner Zeit bei Fulham traf Silva auf die Premier-League-Vereine Bournemouth, Sunderland und Crystal Palace.

Seine 229 Spiele als Trainer in Craven Cottage könnten Benfica in der K.o.-Phase noch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Bournemouth: Defensive Stärke macht die Cherries zu einem interessanten Europa-League-Kandidaten

Premier-League-Klubs dominieren die Europa League in den vergangenen Jahren. Englische Vereine haben die letzten beiden Titel geholt, Aston Villa 2025/26 und Tottenham 2024/25.

Die Cherries bestreiten gerade ihre allererste internationale Kampagne. Zudem gehen sie unter neuer Führung in die Europa League: Andoni Iraola wechselte zu Liverpool, Marco Rose übernahm das Ruder.

Dass Bournemouth derzeit dritter Favorit auf den Titel ist, liegt vor allem an den Finanzen. Der Klub verfügt mit einem Kaderwert von rund 745 Millionen Euro über den wertvollsten Kader des gesamten Wettbewerbs. Crystal Palace folgt knapp dahinter mit einem Gesamtkaderwert von 670 Millionen Euro.

Diese Kadertiefe könnte sich besonders während eines anspruchsvollen Spielplans auszahlen, mit europäischen Donnerstagabend-Einsätzen gefolgt von Ligaspielen am Wochenende.

Zwar fehlen Roses Mannschaft Leverkusens offensive Zahlen, doch die Cherries verfügen über ein robustes defensives Fundament. Sie haben lediglich 1,85 xGA zugelassen, den zweitniedrigsten Wert des Wettbewerbs. Das zeigt, dass sich Gegner schwertun, gegen sie zu bestehen. In drei Partien kamen nur sechs gegnerische Schüsse aufs Tor.

Die Unerfahrenheit in den späteren Phasen des europäischen Wettbewerbs ist zweifellos das größte Risiko.

AC Milan: Europäische Erfahrung macht die Rossoneri zu einem interessanten Außenseiter-Tipp

Milan zählt zu den reizvolleren Außenseiter-Optionen im Europa-League-Siegermarkt. Die Rossoneri sind solide in die Serie-A-Saison gestartet, wie der 3:1-Derbysieg gegen Inter in der vergangenen Woche zeigt.

Allerdings liegt Milan im Serie-A-Titelrennen bereits deutliche sieben Punkte zurück, nach mehr als einem Viertel der Saison.

Sollte der Scudetto erneut außer Reichweite geraten, könnte sich Ruben Amorim schon bald auf die europäische Bühne konzentrieren. Die Mannschaft hat bereits Ansätze ihrer Qualität gezeigt, besonders beim jüngsten Sieg gegen Inter.

Allerdings deuten die zugrunde liegenden Zahlen darauf hin, dass Milan sich schwertut, Spiele gegen Top-Gegner zu Hause wie auswärts zu kontrollieren. Die Mannschaft liegt bei den Großchancen der Ligaphase nur auf Platz 24 und in der xG-Tabelle der Europa League auf Platz 17. Zudem kommt Milan im Schnitt nur auf 48 % Ballbesitz, was Rang 27 in dieser Statistik bedeutet.

Der Vergleich zwischen Milan und Juventus zeigt, wo der Value liegt. Die Alte Dame wird deutlich niedriger gehandelt als die Rossoneri, trotz tiefgreifender struktureller Probleme und schwächerer Form in dieser Saison.

Amorims Mannschaft scheint damit die bessere Value-Wette im Vergleich zum überteuerten Juventus zu sein. Letztlich macht Milans europäisches Pedigree die Rossoneri zu einer reizvollen Wette, sollten die Scudetto-Hoffnungen schwinden und sich der Fokus auf die Europa League verlagern.

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