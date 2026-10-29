Como sind in Italien und Europa eine Wette mit Mehrwert

Die Lariani haben ihre Klasse bei Siegen gegen Napoli, Manchester United und zuletzt Torino unter Beweis gestellt.

Como Märkte Quote Champions League: Top-acht-Platzierung in der Ligaphase 4.50 Champions League: Bestes Serie-A-Team in der Ligaphase 3.25 Serie A: Top-vier-Platzierung 1.50

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Como passen sich schnell an die Anforderungen des europäischen Fußballs an

Die Saison 2025/26 war eine historische Kampagne für Como. Sie qualifizierten sich nicht nur erstmals für Europa, sondern sicherten sich am letzten Spieltag auch die Champions-League-Teilnahme.

Trotz der zusätzlichen Belastung durch mehr Spiele unter der Woche sind Cesc Fàbregas' Mannen stark in die neue Saison gestartet. Sie haben in allen Wettbewerben nur zweimal verloren und achtmal gewonnen.

In der Serie A haben Como 17 Tore erzielt, fünf mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison. Sie stehen zudem bei 20 Punkten, vier mehr als nach neun Spielen in der letzten Spielzeit. Diese frühen Trends legen nahe, dass Wettende sie erneut als starke Kandidaten für die Top vier betrachten sollten.

Mit einem tieferen Kader präsentieren sich die Lariani auch auf europäischer Bühne konkurrenzfähig. Sowohl RB Leipzig als auch Manchester United wurden im Stadio Giuseppe Sinigaglia bereits jeweils mit 4:1 bezwungen.

Mit sechs Punkten aus den ersten drei Champions-League-Spieltagen sind sie das italienische Team mit den meisten Punkten im Wettbewerb. Im November stehen mit Lens und AEK Athen günstige Begegnungen an. Como könnten daher gut aufgestellt sein, um um eine überraschende Platzierung unter den besten acht zu kämpfen.

Positive Daten deuten auf eine nachhaltige Herausforderung hin

Die Möglichkeit, stark zu investieren, und ein klarer, ballbesitzorientierter Spielstil haben Como zu einer neuen Kraft im italienischen Fußball gemacht. In der vergangenen Saison hielten sie in der Serie A im Schnitt 61,6 % Ballbesitz. Fàbregas' Team beendete die Kampagne zudem mit den meisten zu Null gespielten Partien (19) und der drittbesten xG-Differenz von +28.

In dieser Saison bestätigen die Zahlen, dass sie weiterhin zu Italiens Topteams zählen. Zwar haben sie bislang erst zweimal zu Null gespielt, doch das passt zu einem insgesamt torreicheren Trend in der Serie A im Vergleich zum Vorjahr.

Como glänzen weiterhin am Ball und im letzten Drittel. Ihre Ballbesitzwerte liegen mit 61,7 % fast unverändert. Auch bei den xG-Werten (16,7) und den Schüssen aufs Tor pro Spiel (6,6 im Schnitt) rangieren sie weit oben.

Auch in der Champions League haben Como die Spiele kontrolliert, ihr Ballbesitzanteil fiel nie unter 50 %. Mit 6,4 xG aus drei Spielen belegen sie Rang 13. Gleichzeitig ließen sie nur 2,9 xG zu, die drittbeste Defensivbilanz nach den zugrunde liegenden Statistiken.

Schwerere Prüfungen stehen bevor: Im November wartet in der Serie A ein Auswärtsspiel beim amtierenden Meister Inter. In der Champions League treffen sie im Januar zudem auf Barcelona und PSG.

Allerdings setzen sich Como gegen die schwächeren Teams konstant durch, was sie an zwei Fronten in eine starke Position gebracht hat. Aktuell bieten sie in einer Reihe von Outright-Märkten sowohl in Italien als auch in Europa Mehrwert.

Wie weit kann Fàbregas' Team in dieser Saison kommen?

Como müssen in der Serie A zunächst noch das schwächelnde Venezia zu Hause empfangen, ehe es gegen Inter geht. Da auch in Europa einige gewinnbare Partien anstehen, könnten sich ihre Quoten in den kommenden Wochen verkürzen. Das spricht dafür, dass jetzt der richtige Moment ist, um sich den Mehrwert bei den Lariani zu sichern.

Drei weitere Siege in der Champions League würden Fàbregas' Team eine echte Chance auf eine Platzierung unter den besten acht geben. Selbst die abschließenden Partien gegen PSG und Barcelona könnten Gelegenheiten bieten, Punkte zu sammeln. Die beiden Top-Favoriten auf den Titel könnten sich bis Januar bereits für die K.o.-Phase qualifiziert haben.

Vor diesem Hintergrund bieten Como auf eine Platzierung unter den Top acht mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 22 % Mehrwert. Sie können zudem darauf gesetzt werden, bestes italienisches Team der Ligaphase zu werden, mit einer impliziten Chance von 31 %. Das wirkt wie eine clevere Wette, zumal Inter bereits zweimal geschlagen wurde.

Nach einer Investition von 100 Millionen € während der Saison 2025/26 haben Como in der Serie A weiter Fortschritte gemacht. Zu Beginn der vergangenen Spielzeit wurden sie von den Buchmachern hinter Inter, Juventus, Napoli, AC Mailand und Atalanta eingestuft. Ihnen wurde lediglich eine implizite Wahrscheinlichkeit von 20 % für eine Top-vier-Platzierung zugeschrieben.

Nachdem sie die Erwartungen übertroffen hatten, waren Como vor der Saison 2026/27 nur noch eine Spur knapper für die Champions-League-Qualifikation eingestuft. Im August wurde ihnen jedoch noch immer eine Chance von unter 30 % für eine Top-vier-Platzierung zugetraut.

Ihr starker Saisonstart hat diese Quoten einbrechen lassen, Como gelten nun als Favorit für mindestens Platz vier. Angesichts ihrer aktuellen Form könnten sich die Quoten weiter verkürzen.

Neben Roma stellen Fàbregas' Team zudem Inters größte Herausforderer um den Scudetto dar. Den Titel selbst zu gewinnen, dürfte angesichts der zusätzlichen europäischen Verpflichtungen ein zu großer Schritt sein. Die Lariani sind jedoch gut aufgestellt, um die Saison hinter Inter auf dem zweiten Platz der Serie A zu beenden, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 22 %.

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