USA vs Belgien Wett Tipp: Toregarantie beim offenen Schlagabtausch in Seattle

Unser Wett-Experte erwartet ein packendes Duell auf Augenhöhe, bei dem die USA ihren Heimvorteil nutzen, um Belgien nach 90 Minuten ein Unentschieden abzutrotzen.

Die besten Wetten für USA vs Belgien

Tore & Beide Teams treffen (BTTS) – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1.95 bei bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Christian Pulisic zu einer Quote von 3.10 bei bet365

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.40 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: USA 2:2 Belgien

Torschützen-Wett Tipp: USA – Christian Pulisic, Ricardo Pepi; Belgien – Kevin De Bruyne, Leandro Trossard

Die USA haben sich mittlerweile fest im WM-Achtelfinale etabliert. Bei dieser Heim-Weltmeisterschaft bietet sich den US-Boys jedoch die historische Chance, noch einen Schritt weiterzugehen und tief in die K.-o.-Phase vorzudringen. Die Amerikaner brennen darauf, ihr bestes WM-Ergebnis aller Zeiten zu übertreffen – den dritten Platz bei der Premierenausgabe im Jahr 1930.

Mauricio Pochettino scheint genau der richtige Trainer zu sein, um sie dorthin zu führen. Der Co-Gastgeber lieferte in der Gruppenphase eine Reihe brillanter Leistungen ab, die lediglich durch die Niederlage gegen die Türkei im letzten Gruppenspiel leicht getrübt wurden. Diese starke Form bestätigten sie im Sechzehntelfinale mit einem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina. Nun stehen die „Stars and Stripes“ nur noch 90 Minuten vor dem Einzug unter die besten acht Teams des Turniers.

Da die Partie im Lumen Field in Seattle ausgetragen wird, können sich die USA auf die lautstarke Unterstützung einer leidenschaftlichen Kulisse verlassen, die ihre Nationalmannschaft in die nächste Runde peitschen will. Gegen das europäische Schwergewicht Belgien wird das zwar kein Selbstläufer, dennoch geht die Heimelf als leichter Favorit auf das Weiterkommen ins Rennen.

Die Belgier haben derweil ein echtes Wechselbad der Gefühle hinter sich. Sie haben zwar die nötigen Ergebnisse eingefahren, aber spielerisch blieben die „Roten Teufel“ weit hinter den hohen Erwartungen zurück, die man an sie stellt. Belgien konnte nur eines seiner drei Gruppenspiele gewinnen – was am Ende jedoch knapp fürs Weiterkommen reichte.

Der absolute Schockmoment folgte im Sechzehntelfinale gegen den Senegal, als das Team bis vier Minuten vor dem Abpfiff mit zwei Toren im Hintertreffen lag. Die Europäer bewiesen jedoch Moral, trafen in der regulären Spielzeit noch doppelt und retteten sich in die Verlängerung, wo Youri Tielemans die Partie per Elfmeter entschied. Die Mannschaft von Roberto Martínez agiert derzeit definitiv nicht auf ihrem Prime-Level – der perfekte Zeitpunkt also für die USA, um zuzuschlagen.

Voraussichtliche Aufstellungen für USA vs Belgien

USA:Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, Pepi

Belgien:Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Toregarantie im Bundesstaat Washington

Beide Offensivreihen zeigten sich in den vergangenen Partien extrem torhungrig. Die USA trafen in jedem ihrer letzten drei Spiele exakt doppelt. Ihre Bilanz aus den vergangenen fünf Begegnungen steht bei starken 11 Treffern, was einem beeindruckenden Schnitt von 2,2 Toren pro Spiel entspricht.

Angesichts der enormen Offensivpower im belgischen Kader hätten die Fans eigentlich ein echtes Offensivfeuerwerk bei dieser WM erwartet. Doch die „Roten Teufel“ kamen erst im Duell gegen Neuseeland so richtig in Fahrt. Insgesamt erzielten sie in ihren letzten fünf Länderspielen 14 Tore. Das macht einen Schnitt von 2,8 Treffern pro Partie, allerdings fingen sie sich in diesem Zeitraum auch vier Gegentore.

Auch die Defensive von Pochettino stand zuletzt nicht immer sattelfest und kassierte in den letzten fünf Spielen sechs Gegentreffer. Dass beide Teams treffen, ist bei diesem Wett Tipp also absolut naheliegend. Bei beiden Nationen endeten jeweils drei der letzten fünf Spiele mit mehr als zwei Toren, zudem trafen in den vergangenen drei direkten Duellen immer beide Mannschaften.

USA vs Belgien Wette 1: Tore & Beide Teams treffen (BTTS) – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1.95 bei bet365

Pulisic bereit, die US-Offensive anzuführen

Der Gastgeber verließ sich bei dieser Weltmeisterschaft bisher voll und ganz auf die Treffsicherheit von Folarin Balogun – und der enttäuschte nicht. Er erzielte drei Tore in ebenso vielen Einsätzen. Beim Sieg gegen Bosnien-Herzegowina flog er jedoch wegen gefährlichen Spiels mit Rot vom Platz.

Der Ausfall des Top-Stürmers schmerzt natürlich extrem, bietet aber gleichzeitig die Bühne für einen anderen Führungsspieler. Christian Pulisic blieb in diesem Turnier bisher noch hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Der Angreifer von der AC Mailand konnte lediglich beim Auftaktsieg gegen Paraguay einen Assist verbuchen.

Wenn es nun um den Einzug ins WM-Viertelfinale geht, wird Pulisic mit Sicherheit vorangehen. Man darf nicht vergessen, dass er eine starke Saison mit Milan hinter sich hat, in der er acht Tore in 30 Serie-A-Spielen erzielte. Hinzu kommen vier Treffer in neun Champions-League-Einsätzen, was ihn zu unserem Top-Kandidaten für einen Torerfolg des Co-Gastgebers macht.

USA vs Belgien Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Christian Pulisic zu einer Quote von 3.10 bei bet365

Das Ende einer historischen Negativserie?

Der historische Direktvergleich spricht ganz klar für die Belgier, die jedes der letzten sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnten. Zu dieser Serie gehört auch ein deutlicher 5:2-Sieg in einem Freundschaftsspiel im vergangenen März. Zudem standen sich beide Nationen bereits bei zwei Weltmeisterschaften gegenüber: 1930 gewannen die USA, beim darauffolgenden Turnier die Belgier.

Die Elf von Martínez läuft ihrer absoluten Topform jedoch hinterher und hat sich eher mühsam in diese Phase des Turniers geschleppt. Rein statistisch gesehen endeten drei ihrer letzten vier Spiele nach der regulären Spielzeit unentschieden – genau hieraus schöpfen die USA neue Hoffnung. Der Co-Gastgeber gewann zwar drei seiner letzten vier Matches, doch die Pleite gegen die Türkei hat gezeigt, dass sie auch vor heimischer Kulisse schlagbar sind.

Beide Teams werden in diesem Match zweifellos ihre Chancen bekommen, aber angesichts der enormen Brisanz des Spiels ist ein Remis nach 90 Minuten hochgradig wahrscheinlich. Schon das Achtelfinal-Duell im Jahr 2014 endete nach der regulären Spielzeit torlos, bevor Belgien in der Verlängerung den Sieg eintütete. Wir erwarten hier ein ähnliches Szenario nach 90 Minuten – mit dem feinen Unterschied, dass die USA ihren Belgien-Fluch in den zusätzlichen 30 Minuten der Verlängerung endlich besiegen werden.

USA vs Belgien Wette 3:1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.40 bei bet365

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