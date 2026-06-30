Spanien vs Österreich Wett Tipp: Setzen auf "La Roja" und Lamine Yamal

Alles andere als ein Sieg der "La Roja" wäre in dieser Partie eine Überraschung. Spanien brennt darauf, das ÖFB-Team am Donnerstag, den 2. Juli, aus dem Turnier zu werfen.

Die besten Wetten für Spanien vs Österreich

Spanien gewinnt und beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1,90 bei NeoBet

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,94 bei NeoBet

Lamine Yamal trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2,24 bei NeoBet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Spanien 2:0 Österreich

Torschützen-Wett Tipp: Spanien – Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

Spaniens Mission Weltmeisterschaft 2026 startete holprig, als man sich am ersten Spieltag mit einem Remis gegen die Kapverden begnügen musste. Die Mannschaft erfing sich jedoch schnell, fegte Saudi-Arabien vom Platz und fuhr einen knappen, aber verdienten Sieg gegen Uruguay ein. Die Truppe von Luis de la Fuente gehört damit weiterhin zum engsten Favoritenkreis auf den Titel.

Auf der anderen Seite präsentierte sich Österreich im bisherigen Turnierverlauf extrem unbeständig. Das Team stand bereits dicht vor dem Aus, rettete sich aber durch einen späten Last-Minute-Ausgleich gegen Algerien und hatte auch beim Zittersieg gegen Jordanien das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite. Ralf Rangnick weiß genau, dass seine Jungs in Los Angeles eine absolute Masterclass abliefern müssen, um hier für die Sensation zu sorgen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien vs Österreich

Spanien: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Merino, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena

Österreich: A. Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, X. Schlager, Seiwald, Laimer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic

"La Roja" mit defensiver Stabilität

Geht es nach den Buchmachern, gelten aktuell nur Frankreich und Argentinien als noch heißere Titelanwärter als die Spanier. Auf dem Papier verfügt die Auswahl von Luis de la Fuente über die deutlich höhere Qualität und wird dementsprechend selbstbewusst in die Partie gehen. Die Österreicher wirken im direkten Vergleich spielerisch limitiert – es ist zu erwarten, dass "La Roja" eine Nummer zu groß für das ÖFB-Team sein wird.

Allerdings plagen die Spanier einige Personalsorgen auf den Außenbahnen. Nico Williams wird aller Voraussicht nach ausfallen und auch hinter dem Einsatz von Yeremy Pino steht ein dickes Fragezeichen. Da zudem Victor Munoz angeschlagen ist, gehen De la Fuente allmählich die Optionen auf den Flügeln aus.

Ralf Rangnick hingegen kann aus dem Vollen schöpfen und hat den kompletten Kader zur Verfügung. Und genau diesen breiten Kader braucht er jetzt, denn seine Spieler müssen in dieser Woche über sich hinauswachsen. Die Österreicher haben im letzten Spiel zwar drei Tore erzielt, treffen nun aber auf eine spanische Defensive, die im laufenden Turnier noch kein einziges Gegentor kassiert hat. Angesichts dieser defensiven Bollwerks der Spanier und den anfälligen Defensivreihen Österreichs, rechnen wir mit einem Zu-Null-Sieg für die Iberer.

Spanien vs Österreich Wette 1: Spanien gewinnt und beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1,90 bei NeoBet

Ein abgeklärter spanischer Erfolg

Alles deutet darauf hin, dass Spanien in diesem Achtelfinale nicht einmal an das absolute Maximum gehen muss, um das Ticket für die nächste Runde zu lösen. Im Viertelfinale könnten Brocken wie Portugal oder Kroatien warten – das werden ungleich härtere Aufgaben. Die De-la-Fuente-Elf spulte ihr Pensum bislang extrem souverän ab. Selbst beim Unentschieden gegen die Kapverden geriet die Defensive zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr.

Das letzte direkte Duell der beiden Nationen liegt schon eine gefühlte Ewigkeit zurück, ein Aufeinandertreffen bei einer WM sogar noch länger. 2009 fegte Spanien die Österreicher in einem Freundschaftsspiel mit 5:1 vom Platz, während man sich bei der WM 1978 in Argentinien noch mit 1:2 geschlagen geben musste.

Für das anstehende Match erwarten wir eine eher torarme Begegnung, in der "La Roja" kontrolliert agiert und das Nötigste tut. Die Österreicher fanden schon gegen Argentinien kein spielerisches Mittel, und wir prognostizieren ein ähnliches Offensiv-Dilemma für das Rangnick-Team in Kalifornien.

Spanien vs Österreich Wette 2: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,94 bei NeoBet

Yamal wirbelt wieder

Er ist zwar erst 18 Jahre alt, aber Lamine Yamal ist aus der spanischen Nationalmannschaft schon jetzt nicht mehr wegzudenken. Nachdem er seine Verletzung auskuriert hatte, stand Yamal in den letzten beiden Partien in der Startelf – und prompt wurden beide Spiele gewonnen. Man darf sich zurecht fragen, ob die Kapverden die Null gehalten hätten, wenn der Barca-Youngster von Beginn an auf dem Platz gestanden hätte.

Der Superstar des FC Barcelona erzielte in der vergangenen Vereinssaison beeindruckende 24 Pflichtspieltore. Er wird brennen darauf sein, sein Torkonto für die Saison 2025/26 weiter auszubauen. Nachdem er seinen Premierentreffer bei dieser WM bereits gegen Saudi-Arabien erzielt hat, ist ihm ein weiterer Treffer in dieser Woche definitiv zuzutrauen.

Zwar gilt Mikel Oyarzabal bei den Bookies als wahrscheinlichster Torschütze, doch die Quote auf Yamal bietet Value-Wettenden deutlich mehr Value. Wir können uns gut vorstellen, dass im SoFi Stadium beide treffen, während Spanien souverän ins Viertelfinale einzieht.

Spanien vs Österreich Wette 3: Lamine Yamal trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2,24 bei NeoBet

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