Schweiz vs Algerien Wett Tipp: Drei Experten-Tipps für das Weiterkommen der Eidgenossen

Wir erwarten ein enges und umkämpftes Match in Kanada, bei dem sich die Schweizer am Freitag am Ende aber durchsetzen sollten.

Die besten Wetten für Schweiz vs Algerien

Schweiz gewinnt zu einer Quote von 2.10 auf Betano

Beide Teams treffen (Beide treffen - Ja) zu einer Quote von 1.80 auf Betano

Breel Embolo erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.90 auf Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Schweiz 2:1 Algerien

Torschützen-Wett Tipp: Schweiz – Breel Embolo, Johan Manzambi; Algerien – Amine Gouiri

Die Schweiz war nach dem mageren Unentschieden zum Auftakt gegen Katar zunächst frustriert, hat sich seitdem aber deutlich gesteigert. Einem fulminanten 4:1-Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina folgte der verdiente Sieg über Kanada. Das Team von Murat Yakin präsentiert sich extrem gefährlich und wird alles daran setzen, zum sechsten Mal das Achtelfinale einer WM klarzumachen.

Auf der anderen Seite steht Algerien, das sich erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte für die K.-o.-Runde qualifiziert hat. Die Mannschaft von Vladimir Petković tat gerade so viel wie nötig, um weiterzukommen: Nach einer Niederlage gegen Argentinien reichte es zu einem Remis gegen Österreich und einem Sieg gegen Jordanien. Die Schweizer werden eine echte Reifeprüfung für die "Wüstenfüchse", doch Algerien bringt definitiv die nötige individuelle Qualität mit, um dagegenzuhalten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Schweiz vs Algerien

Schweiz: Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Algerien: Zidane, Belghali, Mandi, Tougai, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi, Mahrez, Aouar, Gouiri

Die Nati marschiert weiter

Das Selbstvertrauen der Schweizer dürfte nach dem Sieg gegen die Gastgeber aus Kanada im letzten Gruppenspiel riesig sein. Aber Vorsicht: Algerien ist defensiv zwar anfällig, hat vorne jedoch immer die Qualität für ein Tor. Mit Riyad Mahrez steht ein absoluter Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Dennoch glauben wir an den Erfolg der Eidgenossen und setzen in Vancouver auf einen Schweizer Sieg.

Da keines der beiden Teams nennenswerte Verletzungssorgen plagen, werden wir zwei Top-Formationen auf dem Platz sehen. Auf dem Papier bringt der europäische Vertreter wohl etwas mehr Qualität mit – wenn auch nur knapp. Spannend wird vor allem sein, wen Algerien-Coach Vladimir Petković ins Tor stellt. Weder Luca Zidane noch Oussama Benbout konnten im bisherigen Turnierverlauf wirklich überzeugen.

Die Schweizer Offensive kann diese Unsicherheiten in der algerischen Hintermannschaft eiskalt ausnutzen. Trotzdem wäre es keine große Überraschung, wenn dieses Match hart umkämpft bleibt und sich erst in der Verlängerung entscheidet.

Schweiz vs Algerien Wette 1: Schweiz gewinnt zu einer Quote von 2.10 auf Betano

Wacklige Abwehrreihen auf beiden Seiten

Die Schweiz konnte im Jahr 2026 bisher nur ein einziges Mal die Null halten und kassierte in sieben Spielen neun Gegentore. Man kann nicht unbedingt von einer defensiven Schwachstelle sprechen, aber sattelfest steht die Abwehr keineswegs. Auch Algerien offenbarte in den Pflichtspielen der jüngeren Vergangenheit Probleme und musste in den letzten fünf Partien ebenfalls neun Gegentreffer hinnehmen.

Genau deshalb erwarten wir im BC Place ein munteres Spiel, bei dem beide Teams mit offenem Visier agieren und sich gegenseitig wehtun werden. Die "Wüstenfüchse" strahlen zwar nicht mehr ganz die Dominanz vergangener Jahre aus, besitzen aber immer noch genug spielerische Klasse, um die Schweizer Defensive vor Probleme zu stellen.

Murat Yakin wird taktisch alles daran setzen, das Spiel gegen die Nordafrikaner zu diktieren. Ob die Null hinten steht, bleibt fraglich. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen seit 1986 – uns erwartet ein hochinteressantes Duell.

Schweiz vs Algerien Wette 2: Beide Teams treffen (Beide treffen - Ja) zu einer Quote von 1.80 auf Betano

Fokus auf den Rekordjäger im Schweizer Sturm

Es besteht kein Zweifel darüber, wer beim Duell in British Columbia im Fokus der Buchmacher steht. Breel Embolo hat bereits 25 Tore für die Schweizer Nationalmannschaft erzielt und legte zudem 20 weitere Treffer auf. Er gilt völlig zurecht als der Top-Ankandidat für einen Torerfolg in diesem Spiel – und dieser Einschätzung schließen wir uns an.

Embolo geht mit einer beeindruckenden Empfehlung von sechs Torbeteiligungen aus den letzten sechs Spielen in diese Partie. In diesem Turnier steuert er im Schnitt fast in jedem zweiten Spiel einen Scorerpunkt bei, was seine enorme Konstanz auf diesem Niveau unterstreicht.

Auf algerischer Seite gilt Mahrez als der gefährlichste Mann, wobei man das Gefühl hat, dass die gesamte Last der Offensive zu stark auf seinen Schultern ruht. Wenn du dich für ein Investment auf einen bestimmten Akteur entscheidest, ist der Schweizer Stürmer die beste Wahl. Embolo fehlen nur noch fünf Treffer, um als erst fünfter Schweizer Nationalspieler die magische Marke von 30 Toren zu knacken.

Schweiz vs Algerien Wette 3: Breel Embolo erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.90 auf Betano

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