Portugal vs Spanien Wett Tipp: Iberisches Derby riecht nach Verlängerung

Es heißt Ronaldo gegen Yamal im iberischen Derby! Dallas ist die Bühne für die Neuauflage des Nations-League-Finals von 2025 – und diesmal geht es um den Einzug unter die besten acht Teams der Welt.

Die besten Wetten für Portugal vs Spanien

Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 1.87 bei Betano

1. Halbzeit (Spanien) zu einer Quote von 2.52 bei Betano

Unentschieden zu einer Quote von 3.70 bei Betano

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Welches Team hat die besten Chancen? Hier geht es zu den WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Portugal 1:1 Spanien

Torschützen-Wett Tipp: Portugal – Ronaldo; Spanien – Yamal

Die iberischen Nachbarn Portugal und Spanien treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren aufeinander. Ein echter Blockbuster, der gefühlt eigentlich viel zu früh im Turnier stattfindet.

Portugal musste im Sechzehntelfinale am Donnerstagabend Schwerstarbeit leisten und einen Rückstand drehen, um Kroatien am Ende mit 2:1 niederzuringen. Cristiano Ronaldo besorgte per Elfmeter den Ausgleich, ehe Gonçalo Ramos tief in der Nachspielzeit die kroatischen Herzen brach. Die Form in der Gruppenphase war wechselhaft: Einem dominanten 5:0-Kantersieg gegen Usbekistan stand ein zähes, torloses Remis gegen Kolumbien gegenüber.

Immerhin: Nationaltrainer Roberto Martínez hat aktuell keine neuen verletzungsbedingten Ausfälle zu beklagen. Ronaldo wurde gegen Kroatien beim Stand von 1:1 ausgewechselt – er sollte also ausgeruht genug sein, um gegen den Erzrivalen von Beginn an auf dem Platz zu stehen.

Spanien ist bei dieser Endrunde defensiv eine absolute Festung und hat im laufenden Turnier noch kein einziges Gegentor kassiert. Beim 3:0-Sieg im Sechzehntelfinale gegen Österreich präsentierten sich die Iberer in furchterregender Verfassung, ließen hinten wieder nichts anbrennen und spielten den Sieg souverän nach Hause.

Damit haben sie die passende Antwort auf das enttäuschende 0:0 gegen den Außenseiter Kap Verde zum Gruppenauftakt geliefert. Luis de la Fuente muss auf den Flügeln allerdings improvisieren, da Nico Williams und Yeremi Pino weiterhin verletzt fehlen. Álex Baena dürfte daher, wie schon gegen die Österreicher, erneut den Vorzug erhalten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs Spanien

Portugal : Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo

: Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo Spanien: Simón, Porro, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedri, Rodri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal

Spaniens Abwehrbollwerk spricht für wenige Tore

Die Auswahl von Luis de la Fuente reist mit der besten Defensive des gesamten Turniers nach Dallas. Bei der WM 2026 steht bei den Spaniern hinten immer noch die Null – die Weiße Weste hielt gegen Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay und Österreich.

Auf der anderen Seite tat sich Portugal, abgesehen von der Gala gegen Usbekistan, in der Offensive oft schwer. In der Gruppenphase kam die Seleção weder gegen Kolumbien (0:0) noch gegen die DR Kongo (1:1) über ein Unentschieden hinaus.

Auch die jüngsten Pflichtspiel-Duelle der beiden Nationen stützen diese Prognose: In fünf der letzten sieben direkten Begegnungen seit 2012 fielen in der regulären Spielzeit maximal zwei Tore. Stell dich also eher auf ein taktisch geprägtes, vorsichtiges K.-o.-Spiel ein als auf einen offenen Schlagabtausch.

Portugal vs Spanien Wette 1: Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 1.87 bei Betano

Value auf die Pausenführung für die Furia Roja

Spanien hat die Angewohnheit entwickelt, vom Anpfiff weg die Kontrolle zu übernehmen. In fünf ihrer letzten sechs Spiele erzielten sie den Führungstreffer und lagen in vier der letzten fünf Partien bereits zur Halbzeit vorne.

Auch im Nations-League-Finale 2025 gegen Portugal gingen die Spanier mit einer Führung in die Kabine. Ihr extrem intensiver, ballbesitzorientierter Stil neigt dazu, den Gegner psychisch und physisch schon früh zu zermürben.

Portugal hingegen erwies sich zuletzt als Spätzünder und blieb beispielsweise beim torlosen Remis gegen Kolumbien in den ersten 45 Minuten offensiv blass. Die Kolumbianer kommen dem spanischen Stil und Niveau von allen portugiesischen Gegnern der letzten Monate wohl am nächsten.

Portugal vs Spanien Wette 2: 1. Halbzeit (Spanien) zu einer Quote von 2.52 bei Betano

Noch mehr Value auf ein Unentschieden nach 90 Minuten

Sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Spanien endeten nach der regulären Spielzeit unentschieden. Sogar das Nations-League-Finale 2025 endete nach einem spektakulären 2:2 erst im Elfmeterschießen.

Historisch gesehen endeten 16 der 41 Duelle über alle Wettbewerbe hinweg mit einem Remis – das entspricht einer Quote von rund 39 Prozent. Angesichts der enormen Bedeutung dieses Achtelfinals spricht alles dafür, dass uns auch diesmal die Extraschicht bevorsteht.

Die Buchmacher beziffern die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden auf dem Wettmarkt aktuell nur mit 29,41 %, was deutlich zu niedrig angesetzt wirkt. Allein basierend auf den historischen Daten haben wir hier einen Value-Vorteil von fast 10 %. Das macht diesen Tipp zum vermutlich lukrativsten unserer drei Portugal vs. Spanien Wett Tipps.

Portugal vs Spanien Wette 3: Unentschieden zu einer Quote von 3.70 bei Betano

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