Paraguay vs Frankreich Wett Tipp: Les Bleus visieren das Viertelfinale an

Drei packende Paraguay vs. Frankreich Wett Tipps für das WM-Achtelfinale am Samstagabend – inklusive einer Value-Quote darauf, dass Frankreich beide Halbzeiten gewinnt.

Die besten Wetten für Paraguay vs Frankreich

1x2 & Beide Teams treffen? – Frankreich & Nein zu einer Quote von 1,75 auf NeoBet

Tore Frankreich – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,98 auf NeoBet

Frankreich gewinnt beide Halbzeiten? – Ja zu einer Quote von 2,05 auf NeoBet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Paraguay 0:3 Frankreich

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Kylian Mbappé (2x), Ousmane Dembélé

Paraguay sorgte für die bisher größte Sensation dieser Weltmeisterschaft 2026, indem sie Deutschland aus dem Turnier warfen. Die Südamerikaner trotzten der DFB-Elf im Sechzehntelfinale ein 1:1-Unentschieden ab und sicherten sich das Achtelfinal-Ticket schließlich dramatisch im Elfmeterschießen.

Gustavo Alfaro steht an der Seitenlinie der Paraguayer und hat damit bereits das historisch beste Abschneiden der Nation bei einer Weltmeisterschaft eingestellt. Wer an Omen und Statistiken glaubt, dem dürfte das Duell mit Frankreich in dieser Phase allerdings wenig Hoffnung auf das Weiterkommen machen: Das letzte Mal, dass Paraguay dieses Stadium erreichte, war im Jahr 2010 – damals scheiterte man denkbar knapp am späteren Weltmeister Spanien.

Die französischen Fans dürften diese historische Parallele gerne hören und hoffen, dass sie sich wiederholt, um die eigene Dominanz im Lincoln Financial Field weiter untermauert zu sehen. Die Mannschaft von Didier Deschamps ist ihrer Favoritenrolle im bisherigen Turnierverlauf absolut gerecht geworden. Den Einzug ins Achtelfinale machten sie durch einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Schweden in der Vorrunde perfekt.

Eigentlich hatte man erwartet, dass die Schweden den Franzosen aufgrund ihrer namhaften Offensivabteilung einige Probleme bereiten könnten. Doch daraus wurde nichts – der Weltmeister von 2018 präsentierte sich gnadenlos und eiskalt. Les Bleus wirken extrem dominant, und ein Sieg an diesem Spieltag würde ihnen ein Viertelfinal-Duell mit Marokko oder Co-Gastgeber Kanada bescheren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Paraguay vs Frankreich

Paraguay:Gill, Caceres, Gomez, Canale, Alonso, Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza, Avalos, Enciso

Frankreich:Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe

Frankreichs Defensivbollwerk steht vor einer Mammutaufgabe

Als Frankreich 1998 den ersten WM-Titel im eigenen Land feierte, traf man genau in dieser Runde auf Paraguay. Damals erlösten Les Bleus ihre Nation mit einem Golden Goal in der Verlängerung zum 1:0-Sieg auf dem Weg zum ersten Stern. Ein ähnlich zähes Ringen ist ganze 28 Jahre später jedoch eher unwahrscheinlich.

Die Deschamps-Elf befindet sich pünktlich zur heißen Phase in absoluter Topform und feierte zuletzt fünf Siege in Folge. Von den letzten 15 Pflichtspielen wurde lediglich ein einziges verloren – dem stehen beeindruckende 13 Siege gegenüber. Paraguay ist zwar seit drei Partien ungeschlagen, musste davor jedoch zwei Niederlagen in drei Spielen einstecken.

Mit mageren drei Toren aus den letzten vier Länderspielen wird es für Paraguay verdammt schwer, die französische Hintermannschaft zu knacken. Da William Saliba und Dayot Upamecano das Herzstück der europäischen Defensive bilden, ist für die "Albirroja" kaum ein Durchkommen in Sicht. Frankreich spielte in zwei der letzten drei Partien zu Null, was dafür spricht, dass uns am Samstag ein ähnliches Bild erwartet.

Paraguay vs Frankreich Wette 1: 1x2 & Beide Teams treffen? – Frankreich & Nein zu einer Quote von 1,75 auf NeoBet

Unaufhaltsame französische Offensive bereit für das nächste Torfestival

Es steht außer Frage, dass das Prunkstück dieser französischen Mannschaft im Angriff liegt. Kylian Mbappé führt eine Offensivreihe an, die mit Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Marcus Thuram und Jean-Philippe Mateta gespickt ist. Diese Auswahl an Weltklasse-Stürmern flößt jeder Abwehrreihe Respekt ein – erst recht der paraguayischen Defensive, die in ihren letzten vier Spielen fünf Gegentore schlucken musste.

Der Top-Favorit agierte im gegnerischen Drittel bisher verheerend effizient und erzielte in jedem einzelnen Spiel dieser Weltmeisterschaft mindestens drei Tore. Übergreifend hat Frankreich sogar in den letzten fünf WM-Spielen jeweils dreimal genetzt. Paraguay braucht schon ein Fußball-Wunder, um diesen französischen Expresszug zu stoppen.

Die Deschamps-Männer trafen in 16 ihrer letzten 17 Partien mindestens doppelt. Daher spricht alles dafür, dass sie auch in diesem K.-o.-Spiel die Marke von zwei Toren knacken werden. Am Rande sei erwähnt: Das letzte direkte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand 2017 in einem Freundschaftsspiel statt – damals spazierte Frankreich zu einem deutlichen 5:0-Kantersieg.

Paraguay vs Frankreich Wette 2: Tore Frankreich – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,98 auf NeoBet

Komplette Dominanz von der ersten Minute an

Zu sagen, dass Frankreich diese Weltmeisterschaft dominiert, wäre fast noch untertrieben. Die Mannschaft brennt spürbar darauf, das verlorene Finale von 2022 wiedergutzumachen. Zudem hat sich der vermeintliche Turnierbaum ein Stück weit vereinfacht, nachdem Marokko die Niederlande im Sechzehntelfinale überraschend aus dem Turnier gekegelt hat.

Wir erwarten, dass Les Bleus Paraguay vom Anpfiff weg enorm unter Druck setzen werden. Im bisherigen Turnierverlauf haben sie keine Zeit verloren, um ihre Gegner zu zerlegen: In jedem der letzten drei Spiele gewann die französische Auswahl beide Halbzeiten.

Lediglich beim Auftakt gegen den Senegal stand es zur Pause noch unentschieden, bevor im zweiten Durchgang drei Tore folgten. Bei Paraguays einziger Niederlage in diesem Turnier kassierte das Team bereits in der ersten Halbzeit gegen die USA drei Gegentreffer. Auch beim letzten direkten Duell zwischen Frankreich und Paraguay konnte der zweimalige Weltmeister beide Spielhälften für sich entscheiden.

Paraguay vs Frankreich Wette 3:Frankreich gewinnt beide Halbzeiten? – Ja zu einer Quote von 2,05 auf NeoBet

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