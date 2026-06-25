Panama vs England Wett Tipp: Die Three Lions visieren den Gruppensieg an

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass die Elftal von Thomas Tuchel die Pleitenserie des bereits ausgeschiedenen Außenseiters aus Panama auf sechs WM-Niederlagen in Folge ausbauen wird.

Die besten Wetten für Panama vs England

Über 10,5 Ecken – Quote von 2,10 bei Betano

Marcus Rashford trifft jederzeit – Quote von 2,20 bei Betano

Beide Teams treffen: Nein & Über 2,5 Tore – Quote von 3,00 bei Betano

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Welches Team hat die besten Chancen? Hier geht es zu den WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Panama 0:3 England

Torschützen-Wett Tipp: England – Marcus Rashford, Harry Kane, Declan Rice

Panamas zweites WM-Abenteuer fand ein jähes Ende, als man sich Kroatien knapp mit 0:1 geschlagen geben musste und somit vorzeitig ausschied. Die Mittelamerikaner hielten im ersten Durchgang stark gegen den Vizeweltmeister von 2018 dagegen und gingen mit einem torlosen Remis in die Kabine, ehe Ante Budimir nach dem Seitenwechsel den Knockout verpasste.

Die Los Canaleros gehören damit zu den ersten fünf Teams, die fix die Koffer packen müssen. Gemeinsam mit der Türkei und Haiti sind sie zudem eine von drei Mannschaften, die bei dieser Endrunde noch keinen einzigen eigenen Treffer bejubeln durften.

Während es für die Zentralamerikaner nur noch um die goldene Ananas und die Ehre geht, bietet diese Partie für England die perfekte Gelegenheit, vor dem Start der Kicker-Phase wichtiges Momentum aufzubauen. Die Three Lions fegten Kroatien zum Auftakt mit 3:0 vom Platz, ehe man sich gegen Ghana in Boston ein zähes, torloses Unentschieden abtrotzte.

England und Ghana liegen in der Gruppe L mit jeweils vier Punkten gleichauf. Die Auswahl von Thomas Tuchel würde sich mit einem Sieg dank des besseren Torverhältnisses den Gruppensieg sichern. Zudem haben sie auf dem Papier die vermeintlich leichtere Pflichtaufgabe am letzten Spieltag vor der Brust.

Unvergessen ist das Duell bei der WM 2018, als England Panama in der Gruppenphase mit 6:1 deklassierte – damals angeführt von einem Dreierpack durch Harry Kane. Auch wenn sich Panama in den vergangenen acht Jahren deutlich weiterentwickelt hat, deutet alles auf ein ähnliches Drehbuch hin, wenn die Three Lions Kurs auf Platz 1 nehmen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Panama vs England

Panama:Mosquera, Murillo, Ramos, Cordoba, Andrade, Blackman, Martinez, Harvey, Barcenas, Rodriguez, Nelson

England:Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Rashford, Bellingham, Kane

Offensivdrang verspricht viele Eckbälle

Trotz der anspruchsvollen Gruppe hat sich Panama deutlich konkurrenzfähiger präsentiert, als es viele Experten im Vorfeld vermutet hatten. Die knappen 1:0-Niederlagen gegen Ghana und Kroatien zeigen, dass die Truppe über die nötige defensive Disziplin verfügt, um auch absolute Top-Teams zu fordern.

Im Eröffnungsspiel verbuchten sie sogar mehr Torannäherungen als Ghana. Gegen Kroatien kam man auf acht Abschlüsse (Kroatien sechs) und holte starke sieben der insgesamt neun Eckbälle der Partie – ein klarer Beleg für ihren direkten, vertikalen Spielstil.

England agiert im Vorwärtsgang ähnlich zielstrebig und progressiv. In den ersten beiden Partien der Three Lions sahen die Fans insgesamt 21 Eckbälle, wovon stolze 17 auf das Konto der Engländer gingen. Allein gegen Ghana erarbeiteten sie sich neun Ecken. Das Tuchel-Team versteht es blendend, den Gegner tief hinten reinzudrängen und über die Flügel Druck aufzubauen.

Da Panama befreit aufspielen kann und England voll auf Sieg geht, erwartet uns eine muntere Partie mit vielen Offensivaktionen. Der Markt für Eckbälle bietet hier exzellenten Value.

Panama vs England Wette 1: Über 10,5 Ecken – Quote von 2,10 bei Betano

Rashford drängt in die Startelf

Englands Abteilung Attacke platzt vor Qualität aus allen Nähten – von Harry Kane über Morgan Rogers bis hin zu Anthony Gordon und Bukayo Saka. Und dennoch bleibt Marcus Rashford einer der wichtigsten X-Faktoren im Kader, obwohl er in den ersten beiden Gruppenspielen nicht von Beginn an ran durfte.

Tuchels Entscheidung, Rashford gegen Kroatien für die letzten 20 Minuten zu bringen, zahlte sich sofort aus. Der Angreifer vom FC Barcelona verwertete ein Traumzuspiel von Saka eiskalt und markierte seine vierte Bude bei einer Weltmeisterschaft. Damit zog er mit den englischen Legenden Michael Owen und Bobby Charlton gleich und liegt nur noch ein Tor hinter dem 1966er-Helden Geoff Hurst.

Gegen Ghana wurde Rashford erneut spät eingewechselt, konnte den defensiven Riegel der Black Stars beim torlosen Remis aber nicht mehr knacken.

Seine aktuelle Verfassung schreit förmlich nach mehr Einsatzzeit als nur ein paar Joker-Minuten. Das Spiel gegen Panama ist für Tuchel die perfekte Bühne, um dem Stürmer seinen ersten WM-Startelfeinsatz seit seinem Doppelpack gegen Wales im Jahr 2022 zu schenken.

Panama vs England Wette 2: Marcus Rashford trifft jederzeit – Quote von 2,20 bei Betano

Die Three Lions tüteten den Gruppensieg standesgemäß ein

Panama ist vielleicht nicht der spektakulärste Underdog des Turniers, aber Abschießen lassen sie sich nicht. Die Mannschaft von Thomas Christiansen blieb zwar in beiden Partien ohne eigenen Torerfolg, kassierte defensiv aber auch nur zwei Gegentreffer.

In keinem der letzten drei Länderspiele Panamas fiel die Ausbeute höher als 2,5 Tore aus. Nun wartet allerdings ein englisches Starensemble, das die Gruppe L unbedingt als Erster abschließen und vor dem Sechzehntelfinale noch etwas fürs Torverhältnis tun möchte.

Die Three Lions behielten in drei ihrer letzten vier Spiele eine weiße Weste. In vier der vergangenen fünf Partien traf zudem mindestens eines der beiden Teams nicht. Die Tuchel-Elf agiert extrem abgezockt – besonders dann, wenn sie nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte die Räume für blitzschnelle Konter nutzt.

2018 gab es ein lockeres 6:1 gegen Panama, bei dem sich unter anderem John Stones, Harry Kane und Jesse Lingard in die Torschützenliste eintrugen. Wir erwarten ein ähnlich einseitiges Match, diesmal allerdings ohne Gegentreffer für die Engländer. Die Three Lions werden sich den Gruppensieg souverän schnappen.

Panama vs England Wette 3:Beide Teams treffen: Nein & Über 2,5 Tore – Quote von 3,00 bei Betano

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