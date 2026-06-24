Norwegen vs Frankreich Wett Tipp: Gruppenplatz 1 steht in Boston auf dem Spiel

Unser Wett-Experte rechnet in dieser engen Kiste mit einem Unentschieden. Angesichts der enormen Qualität und der Historie beider Teams begegnen sich hier zwei Top-Mannschaften auf Augenhöhe.

Die besten Wetten für Norwegen vs Frankreich

Tore & Beide Teams treffen (BTTS) – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,90 auf NeoBet

Erstes Team, das ein Tor erzielt – Norwegen zu einer Quote von 2,80 auf NeoBet

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4,15 auf NeoBet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Norwegen 2:2 Frankreich

Torschützen-Wett Tipp: Norwegen – Erling Haaland (2x); Frankreich – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé

Da sowohl Norwegen als auch Frankreich ihr Ticket für die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft bereits gelöst haben, geht es jetzt im direkten Duell um den Gruppensieg. Der Gewinner der Gruppe I trifft im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten aus einer der fünf anderen Gruppen. Wer hier Zweiter wird, muss hingegen gegen den Zweiten der Gruppe E ran – was potenziell die Elfenbeinküste, Ecuador oder Curaçao sein könnte.

Mit Blick auf das Tableau muss Platz zwei aber gar kein Nachteil sein, vor allem weil Kaliber wie Schweden, Belgien und Portugal aktuell alle auf dem dritten Platz lauern. Daher wird kein Team das Gillette Stadium ohne absolute Siegermentalität betreten. Dass die Norweger eine verdammt harte Nuss sind, haben sie im Turnierverlauf bereits eindrucksvoll bewiesen.

Zwei Siege aus zwei Spielen sind eine überragende Ausbeute für eine Nation, die 28 Jahre lang auf der ganz großen Weltbühne gefehlt hat. Jetzt, da sie sicher in der Runde der letzten 32 stehen, will Cheftrainer Ståle Solbakken mindestens das historische Bestwertergebnis – das Erreichen des Achtelfinals – einstellen. Gegen dieses Team zu wetten, wäre extrem riskant, wenn man sich die individuelle Klasse im Kader vor Augen führt.

Frankreich geht als der haushohe Favorit ins Rennen, um sich in diesem Jahr den dritten WM-Titel der Verbandsgeschichte zu sichern. Warum das so ist, haben die Équipe Tricolore beim souveränen 3:0-Erfolg gegen den Irak untermauert, wo sie die Asiaten nach Belieben dominierten. Didier Deschamps wird seinen Posten als Nationaltrainer nach diesem Turnier räumen und will sich verständlicherweise mit dem ultimativen Triumph verabschieden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Norwegen vs Frankreich

Norwegen:Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Ödegaard, Berge, Aursnes, Sörloth, Nusa, Haaland

Frankreich:Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé

Torgarantie vorprogrammiert

In dieser Gruppe war von Beginn an reichlich Spektakel geboten. In den bisherigen vier Partien fielen insgesamt 17 Treffer – das macht einen bärenstarken Schnitt von 4,25 Toren pro Spiel. Ein Blick auf die beiden Speerspitzen in der Offensive verrät sofort, warum diese Quote so hoch ist.

Kylian Mbappé und Erling Haaland haben in den ersten beiden Gruppenspielen jeweils zwei Doppelpacks geschnürt. Beide liegen im Rennen um den Goldenen Schuh nur ein einziges Tor hinter Lionel Messi. Es ist davon auszugehen, dass von den beiden Ausnahmestürmern am Freitagabend die größte Gefahr ausgehen wird.

Zudem endeten die bisherigen Partien beider Nationen bei diesem Turnier allesamt mit mehr als zwei Toren. Bei den Skandinaviern war das sogar in den letzten vier Pflichtspielen in Folge der Fall. Auf der anderen Seite fielen in den vergangenen 11 Länderspielen Frankreichs ebenfalls jedes Mal über 2,5 Tore.

Zwar stand bei den Franzosen gegen den Irak hinten die Null, allerdings war es das erste Clean Sheet nach zuvor sechs Partien in Folge mit exakt einem Gegentreffer. Die Wikinger wiederum sahen in ihren letzten vier Spielen immer Treffer auf beiden Seiten (BTTS). Alles deutet also darauf hin, dass im Kampf um den Gruppensieg beide Keeper hinter sich greifen müssen.

Norwegen vs Frankreich Wette 1: Tore & Beide Teams treffen (BTTS) – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,90 auf NeoBet

Norwegen will Frankreich früh kalt erwischen

Norwegen präsentiert sich bei dieser WM von der ersten Minute an extrem hungrig. Mit Martin Ödegaard und Haaland verfügen sie über ein geniales Traumduo, bei dem der Arsenal-Kapitän den Manchester-City-Knipser regelmäßig füttert. Erst gegen den Senegal legte der Mittelfeldregisseur dem Top-Torjäger dessen zweite Bude des Abends mustergültig auf.

Die Offensivpower der Norweger ist eine echte Waffe – ein Kaliber, mit dem es die französische Defensive im bisherigen Turnierverlauf noch nicht zu tun hatte. Die Wikinger erzielten in beiden Gruppenspielen den Führungstreffer: Gegen den Irak zappelte der Ball kurz vor der Halbstundenmarke im Netz, gegen den Senegal ging man in der 43. Minute in Front.

In beiden Partien führte Norwegen somit sowohl zur Halbzeit als auch am Ende. Auch wenn das gegen Frankreich ein deutlich härteres Stück Arbeit wird, haben sie definitiv das Zeug dazu, der Deschamps-Elf wehzutun. Zudem kennen Ödegaard und Haaland Akteure wie William Saliba oder Lucas Digne bestens aus dem Vereinsalltag. Aus diesen Gründen ist der Tipp, dass die Norweger am Freitagabend das erste Tor des Spiels erzielen, extrem heiß.

Norwegen vs Frankreich Wette 2: Erstes Team, das ein Tor erzielt – Norwegen zu einer Quote von 2,80 auf NeoBet

Die Wikinger können die Équipe Tricolore ärgern

Einen klaren Favoriten für den Dreier auszumachen, ist alles andere als leicht, da beide Teams bereits fix qualifiziert sind. Gut möglich, dass beide Trainer ihre Formationen leicht rotieren lassen. Wer den Gruppensieg jedoch unbedingt erzwingen will, wird das Risiko minimieren. Uns erwartet daher ein deutlich intensiverer Schlagabtausch, als viele Experten vermuten.

Obwohl Frankreich nominell der Favorit ist, gab es kurz vor der Weltmeisterschaft eine knackige 2:1-Niederlage im Testspiel gegen die Elfenbeinküste. Genau hier werden die Norweger ansetzen, zumal sie selbst in absoluter Top-Form agieren. Die Wikinger sind seit fünf Spielen ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden).

Beim Blick auf die Head-to-Head-Bilanz fällt auf, dass beide Teams aus den letzten zwei direkten Duellen jeweils einen Sieg verbuchen konnten. Davor gab es drei Unentschieden in Serie, ehe Norwegen 2010 einen 2:1-Erfolg feierte. Mit dieser brandgefährlichen Offensive im Rücken könnten die Norweger in Massachusetts für eine Überraschung sorgen und einen Punkt entführen – ein Ergebnis, mit dem Frankreich am Ende den Gruppensieg eintüten würde.

Norwegen vs Frankreich Wette 3:1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4,15 auf NeoBet

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