Niederlande vs Marokko Wett Tipp: In Guadalupe droht die Verlängerung

Wir erwarten ein enges Match auf Augenhöhe, bei dem sich weder die Oranje noch die Atlas-Löwen in den regulären 90 Minuten durchsetzen werden.

Die besten Wetten für Niederlande vs Marokko

Unentschieden zwischen den Niederlanden und Marokko zu einer Quote von 3.25 auf Interwetten

Beide Teams treffen (Beide Teams treffen - Ja) zu einer Quote von 1.98 auf Interwetten

Brian Brobbey erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 2.25 auf Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Niederlande 1:1 Marokko

Torschützen-Wett Tipp: Niederlande – Brian Brobbey; Marokko – Ismael Saibari

Die Elftal scheint mit jedem Spiel besser in Schwung zu kommen und entwickelt sich bei dieser Weltmeisterschaft zu einer echten Macht. Nach einem souveränen 3:1-Erfolg gegen Tunesien haben die Niederländer bereits die zweistellige Treffermarke im Turnier geknackt – Trainer Ronald Koeman dürfte hochzufrieden sein. Allerdings wartet im nächsten Spiel die ohne Zweifel härteste Bewährungsprobe des bisherigen Turniers.

Marokko reist derweil mit extrem breiter Brust nach Mexiko. Die Mannschaft von Mohamed Ouahbi hat im bisherigen Turnierverlauf enorm viel Widerstandskraft bewiesen und überstand die Gruppenphase ungeschlagen. Nach dem sensationellen Halbfinaleinzug beim letzten Turnier brennen die Marokker darauf, ihre Klasse erneut auf der ganz großen Bühne unter Beweis zu stellen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Niederlande vs Marokko

Niederlande:Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Van Hecke, van de Ven, de Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey

Marokko:Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Zwei Teams auf Augenhöhe

Mit dem Ende der Gruppenphase dürften die Spiele bei dieser WM 2026 taktisch geprägter und enger werden. Sowohl die Niederlande als auch Marokko wussten bislang voll zu überzeugen und trafen im Schnitt mehr als zweimal pro Partie. Vor ihrem Aufeinandertreffen in Guadalupe begegnen sich beide Teams absolut auf Augenhöhe.

Bei den Niederländern wird Micky van de Ven in der Startelf zurückerwartet, nachdem er beim Sieg gegen Tunesien wegen einer drohenden Gelbsperre geschont wurde. Ronald Koeman hat in den ersten drei Partien kaum rotiert, und wir erwarten gegen die Marokkaner ein ähnliches Bild. Die Atlas-Löwen wiederum können aus dem Vollen schöpfen und hatten beim Sieg gegen Haiti sogar den Luxus, einige Schlüsselspieler für die K.-o.-Phase zu schonen.

Wir sehen hier zwei Teams, die sich im Kampf um das Ticket für das Achtelfinale gegenseitig komplett neutralisieren könnten. Die drei bisherigen Duelle waren zwar allesamt enge Kisten, endeten jedoch immer mit einem Sieger nach 90 Minuten. Diesmal dürfte es deutlich schwerer werden, in der regulären Spielzeit einen Gewinner auszumachen.

Niederlande vs Marokko Wette 1: Unentschieden zwischen den Niederlanden und Marokko zu einer Quote von 3.25 auf Interwetten

Die Defensivschwächen im Fokus

Obwohl die Oranje und die Marokkaner in der Offensive glänzen konnten, zeigten sich hinten defensiv durchaus Anfälligkeiten. Die Elftal musste in allen drei Gruppenspielen mindestens ein Gegentor hinnehmen und wartet schon seit November auf ein Spiel ohne Gegentreffer. Die Atlas-Löwen hielten zwar gegen Schottland die Null, kassierten aber im letzten Gruppenspiel gegen Haiti gleich zwei Gegentore.

Sowohl Koeman als auch Ouahbi werden versuchen, die Lücken in der gegnerischen Hintermannschaft gezielt zu bespielen. Wir stellen uns auf ein Spiel ein, in dem beide Torhüter ordentlich Arbeit bekommen werden. Dieses Duell verspricht Hochspannung, da die Marokkaner beweisen wollen, dass der Erfolg von 2022 keine Eintagsfliege war. Auf die Niederländer wartet derweil der bisher härteste Brocken des Turniers.

Wir erwarten hier zwar kein absolutes Schützenfest, aber ein paar Tore sollten auf jeden Fall fallen. In allen drei bisherigen Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen trafen immer beide Teams.

Niederlande vs Marokko Wette 2: Beide Teams treffen (Beide Teams treffen - Ja) zu einer Quote von 1.98 auf Interwetten

Der Mann der Stunde bei Oranje

Brian Brobbeys erste Saison in England verlief absolut vielversprechend – er steuerte seinen Teil dazu bei, dass Sunderland die Premier League auf einem starken siebten Platz beendete. Sein großes Ziel war es, diesen Schwung mit auf die internationale Bühne zu nehmen, und das ist ihm definitiv gelungen. Mit drei Toren bei nur zwei Startelfeinsätzen ist der niederländische Angreifer aktuell in absoluter Topform.

Koeman steht vor der kommenden Woche vor einer Luxusentscheidung im Sturm, aber Brobbey hat seine Startelf-Argumente eindrucksvoll untermauert. Nachdem er gegen Schweden und Tunesien von Beginn an ran durfte, erwarten wir ihn auch diesmal in der ersten Elf. Memphis Depay wird von den Buchmachern zwar als hauchdünner Favorit auf einen Treffer gehandelt, eine Startelfgarantie hat er momentan jedoch nicht.

Donyell Malen, Cody Gakpo und Crysencio Summerville strahlen allesamt enorme Torgefahr aus. Unser Fokus liegt für dieses Spiel jedoch ganz klar auf Brobbey. Es würde uns kaum überraschen, wenn er sein Torkonto im Estadio Monterrey weiter ausbaut.

Niederlande vs Marokko Wette 3:Brian Brobbey erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 2.25 auf Interwetten

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