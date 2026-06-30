Mexiko vs Ecuador Wett Tipp: Beeindruckendes El Tri marschiert weiter

Wir setzen im Aztekenstadion voll auf den Co-Gastgeber und glauben fest daran, dass El Tri das Ticket für das Achtelfinale löst.

Die besten Wetten für Mexiko vs Ecuador

Mexiko gewinnt zu einer Quote von 2.27 auf Betano

Beide Teams treffen - Nein - und Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 1.75 auf Betano

Raul Jimenez erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 2.20 auf Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Mexiko 1:0 Ecuador

Torschützen-Wett Tipp: Mexiko – Raul Jimenez

Mexiko präsentiert sich pünktlich zur K.-o.-Phase in absoluter Topform und steht bereits zum zehnten Mal in der Endrunde einer Weltmeisterschaft. Der Co-Gastgeber marschierte mit drei Siegen aus drei Spielen makellos durch die Gruppe A und ist im laufenden Turnier sogar noch komplett ohne Gegentor. Nationaltrainer Javier Aguirre dürfte mit der bisherigen Performance seiner Truppe mehr als zufrieden sein.

Auf der Gegenseite lief bei Ecuador noch nicht alles rund. La Tricolor buchte das Ticket für die Runde der letzten 32 mit einer ausgeglichenen Bilanz von einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage. Man sollte sie jedoch keineswegs unterschätzen – immerhin haben sie Deutschland geschlagen. Die Mannschaft von Sebastián Beccacece ist ein extrem unangenehmer Gegner, den man erst einmal knacken muss.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mexiko vs Ecuador

Mexiko:Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Romo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones

Ecuador:Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo, Plata, Valencia

Die Mexikaner glänzen weiterhin

Mexiko deutete schon in der WM-Vorbereitung im Frühjahr starke Ansätze an und hätte nun kaum besser in dieses Turnier starten können. Drei Siege in Serie bei einem Torverhältnis von 6:0 bringen eine Menge Selbstvertrauen für das Sechzehntelfinale. Gepaart mit dem leidenschaftlichen Heimvorteil im Rücken ist die Favoritenrolle der Mexikaner absolut folgerichtig.

Personell läuft bei El Tri ebenfalls alles nach Plan: Keine Verletzungen, keine Sperren – Javier Aguirre kann aus dem Vollen schöpfen. Raul Jimenez wird nach seiner wohlverdienten Pause gegen Tschechien definitiv in die Startelf zurückkehren. Ähnlich komfortabel sieht es bei Ecuador aus, denn auch Sebastian Beccacece steht der komplette Kader zur Verfügung.

Wir erwarten in Mexiko-Stadt ein extrem enges und taktisch geprägtes Duell, bei dem die Mexikaner am Ende das bessere Ende für sich haben sollten. Auch wenn wir von einem Heimsieg ausgehen, wäre es keine Überraschung, wenn diese Partie erst in der Verlängerung entschieden wird.

Mexiko vs Ecuador Wette 1: Mexiko gewinnt zu einer Quote von 2.27 auf Betano

Ein Spiel der wenigen Tore

Es gibt verdammt gute Argumente, hier auf eine torarme Partie zu wetten. Zwar endete das jeweils letzte Gruppenspiel beider Teams mit Über 2.5 Toren, doch in den vier Partien davor fielen jeweils weniger als 2.5 Treffer. Die Mexikaner blicken im Kalenderjahr 2026 bereits auf acht Spiele mit Unter 2.5 Toren zurück, während bei Ecuador sogar 13 der letzten 17 Matches so endeten.

Beide Defensivreihen stehen extrem sattelfest und sind nur schwer zu überspielen. Aus diesem Grund erwarten wir im Aztekenstadion kein Offensivspektakel. Aguirre und Beccacece haben ihre Mannschaften taktisch hervorragend organisiert, was für eine zähe, umkämpfte Angelegenheit spricht.

Das ist die typische Art von K.-o.-Spiel, die durch eine einzige Aktion entschieden wird. Mit der Wucht der Heimfans im Rücken tippen wir darauf, dass die Männer in Grün diesen entscheidenden Punch setzen.

Mexiko vs Ecuador Wette 2: Beide Teams treffen - Nein - und Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 1.75 auf Betano

Jimenez jagt den Meilenstein

Nach seinem 35. Geburtstag im Mai wird die Weltmeisterschaft 2026 ziemlich sicher die Abschiedstournee von Raul Jimenez auf der ganz großen Bühne sein. Der Stürmer von den Wolverhampton Wanderers steht aktuell bei 46 Toren in 128 Länderspielen und brennt darauf, die magische 50er-Marke zu knacken. Wir trauen ihm gegen Ecuador einen großen Schritt in diese Richtung zu.

Gegen die Tschechen wurde Jimenez komplett geschont und sah von der Bank aus zu, wie seine Kollegen einen souveränen 3-0-Sieg einfuhren. Dementsprechend frisch wird er den Angriff in der Hauptstadt anführen. Die ecuadorianische Abwehrkette dürfte sich der enormen Gefahr, die von ihm ausgeht, bewusst sein.

Der Ex-Fulham-Profi wird auch von den Buchmachern als heißester Kandidat auf einen Treffer gehandelt – und da gehen wir absolut mit. Selbst wenn andere die Buden machen: „El Lobo Mexicano“ ist unser Pick für die entscheidenden Szenen im Strafraum. Egal ob er selbst knipst oder den Assist liefert – Jimenez wird auf internationaler Bühne liefern wollen.

Mexiko vs Ecuador Wette 3:Raul Jimenez erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 2.20 auf Betano

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