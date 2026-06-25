Kroatien vs Ghana Wett Tipp: Ein Unentschieden könnte beiden Seiten schmecken

Unser Wett-Experte erwartet ein enges Match auf Augenhöhe, bei dem sich beide Nationalteams am Ende mit einem Punkt trennen dürften.

Die besten Wetten für Kroatien vs Ghana

1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.35 auf Winamax

Halbzeit/Endstand – Unentschieden/Unentschieden zu einer Quote von 4.50 auf Winamax

Tore & BTTS – Unter 2.5 Tore und Ja zu einer Quote von 6.50 auf Winamax

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Kroatien 1:1 Ghana

Torschützen-Wett Tipp: Kroatien – Petar Musa; Ghana – Jordan Ayew

Sowohl Kroatien als auch Ghana haben vor dem letzten Spieltag noch alle Chancen auf die direkte Qualifikation in der Gruppe L. Die Vatreni zeigten nach der Auftaktpleite gegen England eine Reaktion und fuhren einen 1:0-Arbeitssieg gegen Panama ein. Damit liegt Kroatien aktuell nur einen mageren Zähler hinter Ghana und den Engländern.

Da allgemein davon ausgegangen wird, dass England seine Pflichtaufgabe gegen Panama im parallelen Gruppenspiel erfüllt, mutiert dieses direkte Duell zu einem echten Endspiel um das Achtelfinal-Ticket. Die Kroaten dürften nach dem jüngsten Befreiungsschlag wieder kräftig Selbstvertrauen getankt haben. Fakt ist aber auch: Ghana reicht bereits ein einziger Punkt, um den Einzug in die K.-o.-Phase unter den Top 2 dingfest zu machen.

Sollte es so kommen, würde Kroatien wohl als einer der acht besten Gruppendritten in die nächste Runde der Weltmeisterschaft einziehen. In dieser separaten Tabelle belegen sie momentan den dritten Rang – noch bevor der finale Spieltag überhaupt angepfiffen wurde. Vier Punkte sollten den Kroaten eigentlich für das Achtelfinale reichen, aber Zlatko Dalic wird sich darauf mit Sicherheit nicht blind verlassen wollen.

Ähnliches gilt für die Black Stars aus Ghana, denn selbst eine Niederlage am letzten Spieltag würde nicht automatisch das WM-Aus bedeuten. Allerdings befinden sie sich im Vergleich zu den Europäern in einer komfortableren Ausgangslage, da sie nicht bedingungslos auf die vollen drei Punkte gehen müssen. Die Truppe von Carlos Queiroz knöpfte England im zweiten Gruppenspiel ein torloses Remis ab und steht damit bei insgesamt vier Zählern.

Obwohl ein Unentschieden zum Weiterkommen reicht, deutet vieles darauf hin, dass Queiroz seine Mannschaft so einstellen wird, dass sie voll auf Sieg spielt, um keine Zweifel aufkommen zu lassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kroatien vs Ghana

Kroatien: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Baturina, Perisic, Musa

Ghana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo, Ayew

Es fehlt an echtem Momentum

Die letzten fünf Spiele von Kroatien glichen einer Achterbahnfahrt. Der mühsame 1:0-Erfolg gegen Panama war gerade mal der zweite Dreier aus den vergangenen fünf Partien. In diesem Zeitraum kassierten die Europäer stolze drei Niederlagen.

Obwohl du beim Spiel gegen Panama eine klare kroatische Dominanz sehen konntest und das Ergebnis eigentlich höher hätte ausfallen müssen, fehlte es in der Box an der nötigen Kaltschnäuzigkeit. Wenn sie gegen Ghana ähnlich fahrlässig mit ihren Chancen umgehen, wird es für die Afrikaner ein Leichtes, die Niederlage abzuwenden. Die Black Stars können nach dem taktisch disziplinierten 0:0 gegen England ohnehin mit breiter Brust auflaufen.

Damit endeten zwei der letzten drei Spiele von Ghana unentschieden, unterbrochen nur von einem knappen 1:0-Sieg gegen Panama. Unter der Regie von Queiroz ist dieses Team extrem eklig zu bespielen und nur schwer zu knacken – das mussten die Three Lions jüngst am eigenen Leib erfahren. Auf eine Punkteteilung zu setzen, ist bei dieser Ausgangslage und der zu erwartenden taktischen Ausrichtung Ghanas ein absolut heißer Tipp.

Kroatien vs Ghana Wette 1: 1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.35 auf Winamax

Eine erste Halbzeit auf Sicherheitsabstand

Trotz des gewaltigen Unterschieds in der FIFA-Weltrangliste wird diese Kiste deutlich enger, als es die Buchmacher vermuten lassen. Ghana macht unter der Führung des neuen Coaches spürbare Fortschritte in die richtige Richtung. Kroatien hingegen tut sich schwer, bei diesem Turnier in den höchsten Gang zu schalten – was vielleicht auch am etwas in die Jahre gekommenen Kader liegt.

Auffällig ist, dass beide Mannschaften in dieser WM-Kampagne echte Spätzünder sind. In beiden bisherigen Spielen der Kroaten stand es zur Pause unentschieden. Während sie in einer Partie im zweiten Durchgang noch einmal das Tempo anzogen und den Dreier holten, brachen sie im anderen Spiel komplett ein. Ghana liefert statistisch genau dasselbe Bild und ging ebenfalls in beiden Gruppenspielen mit einem Remis in die Kabine.

Die Black Stars waren clever genug, Panama in der zweiten Halbzeit zu biegen (genau wie Kroatien), hielten im Anschluss aber auch der englischen Schlussoffensive stand. Aus diesem Grund bietet es sich förmlich an, darauf zu wetten, dass zur Halbzeit noch kein Sieger feststeht. Ghana blickt mittlerweile auf eine Serie von drei Halbzeit-Unentschieden in Folge zurück. Wir erwarten, dass sich dieser Trend hier fortsetzt.

Kroatien vs Ghana Wette 2: Halbzeit/Endstand – Unentschieden/Unentschieden zu einer Quote von 4.50 auf Winamax

Kein Torfestival zu erwarten

Individuelle Qualität ist in beiden Offensivreihen vorhanden, um die gegnerische Abwehrkette zu überspielen. Kroatien erzielte in den letzten drei Spielen fünf Buden (im Schnitt 1,66 Tore pro Spiel). Allerdings schluckten sie in den letzten fünf Partien auch satte 10 Gegentore – das sollte den Black Stars definitiv Mut machen.

Gegen England blieb Ghana zwar blass vor dem Tor, und generell gehören sie aktuell nicht zu den Torfabriken der Fußballwelt. Drei Treffer aus den letzten fünf Spielen zeigen deutlich, wo der Schuh drückt. Dennoch könnten sie die anfällige kroatische Defensive vor Probleme stellen, besonders wenn Angreifer wie Jordan Ayew und Antoine Semenyo einen Sahnetag erwischen.

In drei der letzten fünf Spiele Kroatiens trafen beide Teams, was die Afrikaner zusätzlich anspornen dürfte. Zudem fielen in beiden bisherigen WM-Spielen Ghanas weniger als drei Tore, während es bei Kroatien einmal über und einmal unter der Linie lag. Unser Fazit: Wir werden wohl Tore auf beiden Seiten sehen, allerdings dürfte sich das Ganze im Rahmen halten.

Kroatien vs Ghana Wette 3: Tore & BTTS – Unter 2.5 Tore und Ja zu einer Quote von 6.50 auf Winamax

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