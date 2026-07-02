Kolumbien vs Ghana Wett Tipp: In Kansas wartet ein echtes Geduldsspiel

Unser Wett-Experte erwartet hier eine zähe Angelegenheit. Kolumbien sollte das Spiel kontrollieren und sich am Ende knapp gegen die Afrikaner durchsetzen.

Die besten Wetten für Kolumbien vs Ghana

1X2 & Beide Teams treffen – Kolumbien & Nein zu einer Quote von 2,15 auf Admiral Bet

1X2 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,20 auf Admiral Bet

Torschütze zu einem beliebigen Zeitpunkt – Luis Diaz zu einer Quote von 2,50 auf Admiral Bet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Kolumbien 1:0 Ghana

Torschützen-Wett Tipp: Kolumbien – Luis Diaz

Kolumbien hat bei dieser Weltmeisterschaft viele überrascht. Bestenfalls wurde von ihnen der zweite Platz in ihrer Gruppe erwartet. Sie haben jedoch alle Erwartungen übertroffen, indem sie sich den Sieg in Gruppe K sicherten und unbeschadet durch die Vorrunde kamen. Die Männer von Néstor Lorenzo gewannen ihre ersten beiden Gruppenspiele mit überzeugenden Leistungen und trotzten Portugal im letzten Spiel ein Unentschieden ab.

Die Fähigkeit der Südamerikaner, Partien zu kontrollieren, war ein Schlüsselfaktor für ihren Einzug in die Runde der letzten 32 dieses Turniers. La Tricolor hofft, mit einem positiven Ergebnis gegen Ghana das Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Ein Sieg würde ein Duell mit der Schweiz oder Algerien bedeuten.

Lorenzo wird in diesem Fall großes Vertrauen in seine Truppe haben und ihnen mindestens den Einzug ins Viertelfinale zutrauen. Ghana hat sich als einer von acht Gruppendritten mühsam in diese Phase der WM gezittert. Die Black Stars holten in ihren drei Gruppenspielen drei völlig unterschiedliche Ergebnisse, was ihre mangelnde Konstanz schonungslos offenlegte.

Carlos Queiroz trimmt die afrikanische Auswahl auf defensive Stabilität – so erkämpften sie sich auch ein torloses Unentschieden gegen England. Ihr einziger Sieg gelang ihnen dank eines späten Treffers gegen Panama, während sie im letzten Gruppenspiel eine Niederlage gegen Kroatien einstecken mussten.

Ghanas Aufbäumen im Turnier könnte ihnen dabei helfen, mit einer abgeklärten Leistung den Quoten zu trotzen und einen Überraschungssieg einzufahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kolumbien vs Ghana

Kolumbien:Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Machado, Arias, Lerma, Puerta, Rodriguez, Diaz, Suarez

Ghana:Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Williams, Ayew

Keine Fragezeichen hinter Kolumbiens Qualität

Kolumbien geht mit breiter Brust in dieses K.-o.-Spiel. El Tricolor zeigte bislang kontrollierte Auftritte und strahlte echte Torgefahr aus. Auch ihre Bilanz gegen afrikanische Teams ist positiv: Drei der letzten fünf solcher Duelle konnten sie für sich entscheiden.

Ghana hingegen blickt auf eine Achterbahnfahrt der Ergebnisse zurück. Die Black Stars gewannen nur eines ihrer letzten neun Länderspiele. Zu dieser Serie gehörten fünf Niederlagen in Folge, doch mit Queiroz an der Seitenlinie hoffen sie, diesen Abwärtstrend endgültig zu stoppen.

Dennoch sieht die Realität so aus, dass die Ghanaer in ihren bisherigen drei WM-Spielen gerade einmal zwei Tore erzielt haben. Aus den Qualitäten von Jordan Ayew und Antoine Semenyo konnten sie noch kein Kapital schlagen, da der Fokus spürbar auf einer kompakten Defensive liegt.

Der Opta-Supercomputer beziffert die Chance auf das Weiterkommen von Kolumbien auf 71,9 %, während Ghana bei 28,1 % liegt.

Da Nestors Team im laufenden Wettbewerb bereits zweimal in Folge die weiße Weste wahrte, wird erwartet, dass sie Ghana vom eigenen Tor fernhalten können. Drei ihrer letzten vier Spiele (75 %) endeten, ohne dass beide Teams trafen. Das Gleiche war in drei der letzten fahrigen fünf Spiele von Ghana (60 %) der Fall.

Kolumbien vs Ghana Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Kolumbien & Nein zu einer Quote von 2,15 auf Admiral Bet

Tipp auf einen verhaltenen Spielbeginn

Da es um den Einzug ins Achtelfinale geht, erwarten wir hier kein Torfestival. Ghanas tief stehende Abwehr ist es gewohnt, Druck abzufedern, um dann über Konter Nadelstiche zu setzen. Den Black Stars gelang gegen England eine weiße Weste, obwohl sie den Offensiv-Juwelen der Three Lions gegenüberstunden.

Kolumbien muss einen Weg durch das tiefe Abwehrbollwerk der Afrikaner finden, was länger dauern könnte als gedacht. Zudem stehen die Männer von Nestor defensiv extrem sicher – sie haben im bisherigen Turnierverlauf erst ein einziges Gegentor kassiert. Es müsste schon etwas Außergewöhnliches passieren, damit Ghana diese Defensive knackt, besonders im ersten Durchgang.

Die Südamerikaner gingen bereits in ihren letzten beiden Partien mit einem Unentschieden in die Kabine. Ghana ging unterdessen in drei der vergangenen vier Spiele (75 %) mit einem Remis in die Pause. Daher erwarten wir, dass sich beide Teams im ersten Abschnitt zunächst einmal gegenseitig abtasten werden.

Kolumbien vs Ghana Wette 2: 1X2 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,20 auf Admiral Bet

Wette auf einen torhungrigen Offensivakteur

Der aktuelle Top-Torschütze für Kolumbien bei dieser WM ist kurioserweise Rechtsverteidiger Daniel Munoz. Er traf im Auftaktspiel, erzielte danach den Siegtreffer gegen die DR Kongo und ein weiteres Tor wurde ihm wegen Abseits aberkannt.

Luis Diaz ist der andere heiße Kandidat, auf den du für ein Tor zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem K.-o.-Duell setzen kannst. Der ehemalige Liverpool-Profi eröffnete sein Torkonto gegen Usbekistan. Gegen die DR Kongo hätte er sogar einen Doppelpack schnüren können, doch beide Treffer zählten nicht.

Er brennt sichtlich darauf, sein Torkonto aufzustocken, und ist der logische Name, wenn es um potenzielle Torschützen geht.

Wenn er über die linke Seite nach innen zieht, wird Diaz für die ghanaische Hintermannschaft nur schwer zu stoppen sein. Nach 15 Bundesliga-Toren und 14 Vorlagen in 32 Ligaspielen für den FC Bayern München darf man ihn definitiv nicht unterschätzen.

Kolumbien vs Ghana Wette 3:Torschütze zu einem beliebigen Zeitpunkt – Luis Diaz zu einer Quote von 2,50 auf Admiral Bet

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