Katar vs Schweiz Prognosen: Ndoye als möglicher Matchwinner

Unsere Wett-Experten rechnen mit einer Zu-Null-Führung der Schweiz gegen Katar schon zur Halbzeit und mit einem Tor von Dan Ndoye.

Beste Wetten für Katar vs. Schweiz

Schweiz & Beide Teams erzielen mindestens ein Tor - Nein Quote 1.69 bei bet365

Ergebnis zur Halbzeit Schweiz & Beide Teams erzielen mindestens ein Tor - Nein Quote 1.77 bei bet365

Torschütze Dan Ndoye zu einem beliebigen Zeitpunkt 2.60 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Weinroten und der Nati

Katar bestritt seine ersten Länderspiele in diesem Jahr ab Ende Mai, wobei es das 0:1 in Irland und das 0:0 gegen El Salvador verzeichnete. Nach dem 2:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Oktober endete das Vorjahr mit drei Niederlagen und einem 1:1 gegen Syrien. Letzteres gelang den Weinroten zwischen dem 1:2 gegen Simbabwe, dem 0:1 gegen Palästina und dem 0:3 gegen Tunesien.

Die Schweiz hingegen verlor Ende März mit dem 3:4 gegen Deutschland erstmals seit November 2024. So hatte die Nati etwa die Gruppe B in der Qualifikation zur WM 2026 mit vier Siegen und zwei Unentschieden als Erste beendet. Nach der Niederlage gegen die DFB-Auswahl folgten das 0:0 in Norwegen, das 4:1 gegen Jordanien und am Samstag das 1:1 gegen Australien.

Voraussichtliche Aufstellungen für Katar vs Schweiz

Katar – voraussichtliche Aufstellung: Barsham, Al-Oui, Khoukhi, Mendes, Al-Brake, Madibo, Boudiaf, Edmilson, Al-Mannai, Afif, Ali

Barsham, Al-Oui, Khoukhi, Mendes, Al-Brake, Madibo, Boudiaf, Edmilson, Al-Mannai, Afif, Ali Schweiz – voraussichtliche Aufstellung: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Ndoye, Embolo, Vargas

Gegen Katar feiert die Schweiz einen Zu-Null-Sieg

Gegen eindeutig schwächere Gegner als die Schweiz erzielte Katar in seinen jüngsten sechs Länderspielen insgesamt zwei Treffer. Diese gelangen den Weinroten im Vorjahr beim 1:2 gegen Simbabwe sowie beim 1:1 gegen Syrien, zwischen denen sie gegen Palästina mit 0:1 unterlagen. Es folgten das 0:3 gegen Tunesien, das 0:1 in Irland sowie das 0:0 gegen El Salvador.

Die Schweiz ließ in der WM-Qualifikation ausschließlich im November beim 4:1 gegen Schweden sowie beim 1:1 im Kosovo Tore zu. Es folgte zuerst das 3:4 gegen Deutschland, doch beim 0:0 in Norwegen gelang zum siebten Mal binnen zehn Auftritten die Null. Unmittelbar vor der WM 2026 gab es dann für die Nati das 4:1 gegen Jordanien und das 1:1 gegen Australien.

Unterm Strich lohnt sich vor dem Duell Katar vs. Schweiz ein Blick auf die Kombi Schweiz & Beide Teams erzielen mindestens ein Tor - Nein.

Katar vs Schweiz Wette 1: Schweiz & Beide Teams erzielen mindestens ein Tor - Nein Quote 1.69 bei bet365

Die Weinroten liegen bereits zur Halbzeit gegen die Nati zurück

Katar bestreitet sein Auftaktspiel bei der WM 2026 gegen die Schweiz eine Woche nach der Nullnummer gegen El Salvador. Doch vor dem Abflug in Richtung USA unterlagen die Weinroten in Irland mit 0:1. Und ebenso wie beim 0:3 gegen Tunesien beim Arab Cup im Dezember gerieten sie in der ersten Spielhälfte in Rückstand.

Die Schweiz gewann zwar ausschließlich eines ihrer vier Länderspiele in diesem Jahr, trat aber weitgehend gegen stärkere Kontrahenten als Katar an. Insofern sind das 3:4 gegen Deutschland und das 0:0 in Norwegen wenig aussagekräftig. Anschließend lag die Nati zur Halbzeit gegen Jordanien mit 3:0 sowie gegen Australien mit 1:0 vorn.

Deshalb zählt die Option Halbzeitergebnis - Schweiz & Beide Teams erzielen in der 1. Halbzeit mindestens ein Tor - Nein zu den realistischen Märkten.

Katar vs Schweiz Wette 2: Ergebnis zur Halbzeit Schweiz & Beide Teams erzielen mindestens ein Tor - Nein Quote 1.77 bei bet365

In Katar vs Schweiz trifft Dan Ndoye zum fünften Mal in sieben Länderspielen

Dan Ndoye erzielte in seiner ersten Saison für Nottingham Forest je ein Tor in der Premier League sowie eines in der Europa League. Völlig anders sieht die jüngste Bilanz mit der Schweiz aus, netzte er doch in sechs Partien viermal ein. Und genau genommen nahm er nach dem 4:1 gegen Schweden beim 1:1 im Kosovo nur auf der Ersatzbank Platz.

In diesem Kalenderjahr ging Ndoye ausschließlich bei der Nullnummer in Norwegen leer aus. Hingegen erzielte er sowohl beim 3:4 gegen Deutschland als auch zuletzt beim 1:1 gegen Australien das 1:0. Beim 4:1 gegen Jordanien zeichnete er sich zudem für das 2:0 verantwortlich.

Daher zählt der Markt Torschütze Dan Ndoye zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Katar vs Schweiz Prognosen.

Katar vs Schweiz Wette 3: Torschütze Dan Ndoye zu einem beliebigen Zeitpunkt 2.60 bei bet365

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