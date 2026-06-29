Frankreich vs Schweden Wett Tipp: Der Favorit wird seiner Rolle gerecht

Unser Wett-Experte geht fest davon aus, dass Frankreich hier untermauert, warum sie der Top-Favorit auf den WM-Titel sind, und einen komfortablen Sieg gegen Schweden einfahren wird.

Die besten Wetten für Frankreich vs Schweden

Drei-Weg-Handicap: Frankreich gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.72 auf NeoBet

Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1.95 auf NeoBet

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Ousmane Dembélé zu einer Quote von 2.02 auf NeoBet

Neu beim Wettanbieter? Sichere dir mit dem NeoBet Promotion Code dein Startguthaben für die nächsten Tipps.

Erstelle in kürzester Zeit dein Wettkonto, um dich bei NeoBet zu registrieren

Wirf einen genauen Blick auf die aktuellen WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 3:1 Schweden

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Kylian Mbappé (2x), Ousmane Dembélé; Schweden – Alexander Isak

Um ihren Status als Top-Favorit auf den WM-Titel weiter zu untermauern, haben die Franzosen ihre Gegner in der Gruppe I regelrecht abgefertigt. Les Bleus marschierten mit einer perfekten 100-Prozent-Bilanz durch die Gruppenphase und erzielten dabei zehn Treffer – der geteilte Bestwert des bisherigen Turniers. Durch diese dominante Form steuert der Weltmeister von 2018 im Achtelfinale bereits auf einen absoluten Kracher gegen Deutschland zu.

Zuvor müssen die Männer von Didier Deschamps jedoch eine durchaus knifflige Pflichtaufgabe gegen Schweden im New Yorker MetLife Stadium lösen. Frankreich dürfte allerdings mit breiter Brust in dieses K.-o.-Spiel gehen, vor allem nach dem fulminanten Sieg gegen Norwegen im letzten Gruppenspiel. Auch wenn die Skandinavier mit einer stark rotierten B-Elf antraten, wurden sie beim 4:1 phasenweise vorgeführt – was den allgemeinen Tenor untermauert, dass Frankreich fest Kurs auf den dritten WM-Stern nimmt.

Schweden hingegen darf sich glücklich schätzen, überhaupt im Sechzehntelfinale zu stehen, nachdem man in der Gruppe F hinter den Niederlanden und Japan nur den dritten Platz belegte. Immerhin: Die Mannschaft von Graham Potter hat auf dem Weg in die K.-o.-Runde einen historischen Meilenstein gesetzt. Die "Tre Kronor" erzielten sieben Tore in der Gruppenphase, was für das Team einen riesigen Erfolg darstellt.

Wenn sie jedoch ihren geschichtsträchtigen dritten Platz von der WM 1994 – die ebenfalls in den USA stattfand – wiederholen wollen, müssten sie jetzt für die größte Sensation des gesamten Turniers sorgen. Wenn zwei europäische Schwergewichte aufeinandertreffen, ist Spektakel meist vorprogrammiert. Niemand erwartet von den Schweden ein Wunder gegen Frankreich, aber sie werden definitiv alles in die Waagschale werfen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Schweden

Frankreich: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé

Schweden: Zetterström, Lagerbielke, Hien, Gudmundsson, Svensson, Lindelöf, Ayari, Stroud, Elanga, Isak, Gyökeres

Frankreich jagt den nächsten Meilenstein

Das letzte Mal, dass Frankreich eine makellose Gruppenphase hinlegte, war im Jahr 1998 – damals im eigenen Land, als man am Ende zum ersten Mal den Pokal in den Himmel streckte. Ein verdammt gutes Omen für eine Mannschaft, die zudem kurz davor steht, das siebte WM-Spiel in Folge gegen einen europäischen Gegner zu gewinnen. Die 4:1-Machtdemonstration gegen Norwegen war der vierte Pflichtspielsieg in Serie für die Deschamps-Elf.

Bei den Schweden sucht man die Konstanz derzeit vergebens, seit zwei Partien wartet man nun schon auf einen Dreier. Die Blau-Gelben konnten nur eines ihrer letzten fünf Länderspiele gewinnen – nicht unbedingt die Form, die vor dem Duell mit der Nummer 3 der FIFA-Weltrangliste Mut macht. Nach den fünf Gegentoren gegen die Niederlande droht den Schweden hier die nächste schmerzhafte Abreibung.

Zudem spricht die Historie eine klare Sprache für die Équipe Tricolore: Frankreich gewann 12 der bisherigen 23 Duelle. Kurioserweise gab es bei großen Turnieren in zwei Anläufen noch keinen französischen Sieg. Wir gehen fest davon aus, dass der zweimalige Weltmeister diese Statistik in New York korrigieren und souverän ins Achtelfinale einziehen wird.

Frankreich vs Schweden Wette 1: Drei-Weg-Handicap: Frankreich gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.72 auf NeoBet

Tor-Garantie in New York erwartet

Auch wenn Frankreich der haushohe Favorit ist, darf man die schwedische Offensivpower nicht unterschätzen. Das Trio aus Viktor Gyökeres, Alexander Isak und Anthony Elanga bringt enorme Geschwindigkeit und eiskalte Effizienz im und um den Strafraum mit. Die Potter-Elf wird sich aufgrund der eigenen Treffsicherheit durchaus zutrauen, die französische Defensive zu knacken.

Schweden hat in jedem der letzten neun Länderspiele mindestens einmal genetzt. Die Kehrseite der Medaille: In den vergangenen 14 Partien gab es hinten immer mindestens ein Gegentor. Und gegen eine Angriffsreihe wie die der Franzosen wird das Verteidigen nicht gerade leichter. Les Bleus haben in ihren letzten vier WM-Spielen jeweils mindestens dreimal getroffen – eine Mammutaufgabe für die schwedische Abwehrkette.

In sieben der letzten acht Spiele Frankreichs trafen beide Teams, während bei Schweden sogar in den vergangenen neun Partien ausnahmslos das "BTTS" (Beide Teams treffen) aufging. Da Frankreich zudem in 15 der letzten 16 Spiele mindestens zwei Tore erzielte, erwarten wir hier einen komfortablen Sieg des Favoriten in einer torreichen Begegnung.

Frankreich vs Schweden Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1.95 auf NeoBet

Offensiv-Power ohne Ende

Auf dem Torschützen-Markt fündig zu werden, ist bei diesem Matchup kein Hexenwerk. Die schwedischen Key-Player Gyökeres, Isak und Elanga haben wir bereits beleuchtet. Auf Seiten der Franzosen ist die Auswahl an Weltklasse-Akteuren aber noch um ein Vielfaches größer.

Kylian Mbappé ist natürlich immer der erste Verdächtige für einen Treffer, besonders da er sich mit Lionel Messi ein enges Rennen um den Goldenen Schuh liefert – allerdings bietet die Quote hier kaum Value. Viel spannender ist Ousmane Dembélé, der nach seinem Hattrick gegen Norwegen nun gleichauf mit seinem Kapitän an der Spitze der internen WM-Torschützenliste steht. Auch wenn Norwegen stark rotiert hatte, unterstrich dieser Auftritt Dembélés absolute Weltklasse.

Der letztjährige Ballon-d'Or-Gewinner ist dank seiner überragenden Form im Verein und der Nationalmannschaft auf bestem Weg, seinen Titel zu verteidigen. Er steht aktuell bei vier Toren und einer Vorlage aus den letzten zwei Partien. Da er hinter Mbappé alle Freiheiten genießt, wird Dembélé auch gegen Schweden wieder zu zahlreichen Abschlüssen kommen – und die eiskalt nutzen.

Frankreich vs Schweden Wette 3: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Ousmane Dembélé zu einer Quote von 2.02 auf NeoBet

+