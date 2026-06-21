England vs Ghana Wett Tipp: Wackelige Abwehr macht Ghana Hoffnung

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass England genau dort anknüpft, wo sie gegen Kroatien aufgehört haben. Die Three Lions wollen die volle Punkteausbeute einfahren und damit vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Phase lösen.

Die besten Wetten für England vs Ghana

1x2 & Gesamttore – England & über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.75 auf NEO.bet

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.32 auf NEO.bet

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Marcus Rashford zu einer Quote von 2.70 auf NEO.bet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: England 3:1 Ghana

Torschützen-Wett Tipp: England – Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Ghana – Antoine Semenyo

Sechzig Jahre nachdem England seinen einzigen Weltmeistertitel feierte, jagen die Three Lions nun endlich den zweiten Stern. Der Startschuss für die Mission 2026 verlief absolut nach Maß: Zum Auftakt gab es einen fulminanten 4:2-Erfolg gegen Kroatien. Wenn man bedenkt, dass die Kroaten das WM-Halbfinale 2018 noch für sich entscheiden konnten, war das im Vorfeld ein echtes Stolperpotential. Doch England drehte vor allem im zweiten Durchgang mächtig auf.

Die Kabinenansprache von Thomas Tuchel zur Pause zeigte Wirkung. Er forderte seine Jungs auf, mutiger mit dem Ball am Fuß zu agieren – und genau das setzten sie um, um den ersten Dreier dieser WM einzufahren. Ein Sieg am Dienstagabend im Gillette Stadium in Massachusetts würde den Einzug in die nächste Runde bereits so gut wie perfekt machen.

Ghana hat allerdings genau denselben Matchplan im Kopf. Drei Punkte gegen England würden den Black Stars bereits das automatische Ticket für das Achtelfinale sichern. Beim Auftaktsieg gegen Panama agierte das Team zwar deutlich weniger überzeugend, aber am Ende stimmte das Ergebnis. Panama hatte durchaus die Chancen, Ghana wehzutun, ließ diese aber ungenutzt.

Trainer Carlos Queiroz dürfte unterm Strich froh sein, dass seine Mannschaft im ersten Spiel die Pflichtaufgabe erfüllt hat. Sollten sie hier gegen einen der Top-Favoriten auf den WM-Titel punkten, wäre das für die Westafrikaner ein absoluter Erfolg. Im Idealfall schielen die Ghanaer natürlich darauf, die Engländer zu bezwingen, um sich vor dem letzten Spieltag die Pole-Position in der Gruppe L zu sichern.

Voraussichtliche Aufstellungen für England vs Ghana

England:Pickford, James, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Ghana:Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Owusu, Sulemana, Semenyo, Nuamah, Ayew

England geht mit breiter Brust in den Kracher der Gruppe L

England stellt ohne Zweifel einen der am besten besetzten Kader bei dieser Weltmeisterschaft. Tuchel konnte es sich beim Auftakt sogar erlauben, Granaten wie Bukayo Saka, Marcus Rashford und Morgan Rogers erst einmal auf der Bank zu lassen. Die Three Lions haben ihre brutale Qualität im ersten Spiel phasenweise aufblitzen lassen – ganz besonders nach dem Seitenwechsel.

Durch den Sieg hat England nun drei Erfolge in Serie eingefahren, was für Ghana alles andere als gute Nachrichten sind. Bei so einem Turnier dreht sich alles um das richtige Momentum, und das liegt aktuell klar auf Seiten der Engländer. Die Black Stars hingegen konnten ihr erstes Spiel zwar gewinnen, steckten zuvor aber in einer Serie von sechs sieglosen Spielen fest, die fünf Pleiten am Stück beinhaltete.

In der aktuellen Weltrangliste trennen die beiden Nationen stolze 69 Plätze, was ein recht klares Bild darüber zeichnet, wie dieses Spiel ablaufen könnte. Zudem dürfte die Anzeigetafel einiges zu tun bekommen: In den letzten beiden Partien Englands fielen jeweils mehr als zwei Tore. Bei den Hochkarätern, die die Engländer im letzten Drittel aufbieten können, wird jeder heiß darauf sein, sein Torkonto hochzuschrauben.

England vs Ghana Wette 1: 1x2 & Gesamttore – England & über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.75 auf NEO.bet

Die Black Stars wittern ihre Chance

Wir alle wissen um die brutale Offensivpower der Engländer, aber wie sieht es am eigenen Kasten aus? Tuchel entschied sich im ersten Spiel für Ezri Konsa und John Stones als Innenverteidiger-Duo – eine durchaus überraschende Wahl, da beide Akteure in der abgelaufenen Ligasaison bei ihren Clubs nicht dauerhaft gesetzt waren.

Dass sie defensiv noch nicht perfekt abgestimmt sind, zeigte sich gegen Kroatien, als man direkt zwei Gegentreffer schlucken musste. Jordan Pickford musste dreimal in höchster Not retten, und das englische Defensivbollwerk verlor mit 38 zu 41 gewonnenen Duellen den direkten Vergleich gegen die Kroaten. Es bleibt abzuwarten, ob Tuchel derselben Viererkette vertraut oder Marc Guéhi ins Abwehrzentrum rückt.

Ghana wird sich die Videobilder ganz genau angeschaut haben und weiß nun, dass die englische Hintermannschaft extrem anfällig sein kann. Jordan Ayew und Antoine Semenyo kennen diese Verteidiger ohnehin bestens, da sie einen Großteil ihrer Karriere in der Premier League verbracht haben. Da die afrikanische Nation in ihren letzten fünf Spielen nur ein einziges Mal ohne eigenen Treffer blieb, ist ihnen ein Tor hier absolut zuzutrauen.

England vs Ghana Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.35 auf NEO.bet

Starker Value auf dem Torschützen-Markt

Torgefährliche Spieler gibt es in dieser Partie auf beiden Seiten zur Genüge. Englands Kapitän Harry Kane ist natürlich der logische Tipp, zumal er mit seinem nächsten Treffer zum alleinigen WM-Rekordtorschützen seines Landes aufsteigen kann. Ein Wett-Tipp auf den Superstar von Bayern München wirft quotentechnisch allerdings kaum Value ab.

Jude Bellingham agiert als hängende Spitze direkt hinter Kane, wodurch er immer wieder in gefährliche Abschlusspositionen kommen wird. Unser echter Value-Pick ist hier jedoch Marcus Rashford, der im letzten Spiel von der Bank kam und prompt ein netzte. Der Flügelstürmer spielte nach seiner Leihe zum FC Barcelona eine extrem starke Saison in der spanischen La Liga.

Mit acht Toren und sieben Assists in 32 Ligaeinsätzen hat er im Camp Nou absolut überzeugt. Wenn er diese Form jetzt auf die WM-Bühne transportiert, wird er für jede Abwehr der Welt brandgefährlich. Rashford bringt hier eine hervorragende Quote mit – wir tippen darauf, dass er seinen Gala-Auftritt gegen Kroatien wiederholt.

England vs Ghana Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Marcus Rashford zu einer Quote von 2.65 auf NEO.bet

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