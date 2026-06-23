Ecuador vs Deutschland Wett Tipp: Ein entspannter Abend für Nagelsmann

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Deutschland im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador einen souveränen Durchmarsch hinlegt und den dritten WM-Sieg in Folge bei dieser Endrunde einfährt.

Die besten Wetten für Ecuador vs Deutschland

Unter 2.5 Tore insgesamt zu einer Quote von 1.74 bei NEObet

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.12 bei NEObet

Deutschland gewinnt die erste Halbzeit zu einer Quote von 2.52 bei NEObet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Ergebnis-Tipp: Ecuador 0:2 Deutschland

Torschützen-Wett Tipp: Deutschland – Deniz Undav, Felix Nmecha

Ecuadors Ambitionen auf das Weiterkommen erhielten einen herben Dämpfer, als sie gegen Curaçao nicht über ein torloses Unentschieden hinauskamen. Trotz der 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste zum Auftakt gab es berechtigte Hoffnung auf eine Wende. Doch der Inselstaat sorgte für eine der größten Überraschungen des bisherigen Turniers.

Mathematisch gesehen kann sich Ecuador immer noch den zweiten Platz sichern. Dafür müssten sie die DFB-Auswahl jedoch mit zwei oder mehr Toren Unterschied schlagen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die Elfenbeinküste gegen Curaçao Punkte liegen lässt. Da dieses Szenario eher unwahrscheinlich erscheint, ist ein Sieg gegen Deutschland absolute Pflicht.

Deutschland fegte Curaçao im Auftaktspiel mit 7:1 vom Platz – der bisher höchste Sieg des Turniers. Gegen die Elfenbeinküste steuerte das Team lange Zeit auf ein Unentschieden zu, doch Deniz Undav sicherte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den verdienten 2:1-Erfolg.

Nachdem Curaçao Ecuador ein Remis abtrotzte, steht Deutschland bereits vorzeitig als Gruppensieger der Gruppe E fest. Das Team von Julian Nagelsmann ist damit die erste europäische Nation, die sich für das Sechzehntelfinale qualifiziert hat. In der ersten K.-o.-Runde treffen sie auf einen Gruppendritten aus den Gruppen A, B, C, D oder F.

Für den viermaligen Weltmeister steht in dieser Partie sportlich nichts mehr auf dem Spiel, für Ecuador hingegen ist es ein echtes Endspiel. Der Qualitätsunterschied zwischen beiden Teams ist unübersehbar. Du kannst davon ausgehen, dass Deutschland eine ecuadorianische Mannschaft, die bei dieser Endrunde noch auf ihren ersten eigenen Treffer wartet, souverän in die Schranken weisen wird.

Voraussichtliche Aufstellungen für Ecuador vs Deutschland

Ecuador: Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Rodrigues, Yeboah, Vite Caicedo, Estupinan, Piata, Valencia

Deutschland: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Havertz, Undav

Deutschland dominiert torarme Partie

Ecuador gehört bislang zu den Enttäuschungen des Turniers und wartet immer noch auf den ersten eigenen Treffer. Curaçao, das kleinste Land, das sich jemals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, trotzte ihnen mit einer leidenschaftlichen und kämpferischen Leistung ein torloses Unentschieden ab.

Auch gegen die Elfenbeinküste gelang den Südamerikanern kein Tor. Die Elfenbeinküste gewann die Partie knapp mit 1:0, in einem Spiel, in dem Ecuador aus 15 Versuchen nur mickrige vier Schüsse direkt auf das Tor brachte. Die mangelnde Effizienz im Abschluss ist mittlerweile eklatant.

Deutschland hingegen nutzte im Auftaktspiel die Unerfahrenheit von Curaçao eiskalt aus. Mit sieben Toren feierten sie den höchsten Sieg des bisherigen Turniers. Der erste echte Härtetest folgte gegen die Elfenbeinküste, wo man bis kurz vor Schluss bei einem 1:1-Unentschieden gehalten wurde.

Die Mannschaft drängte unermüdlich auf den Siegtreffer. Das zeigte allerdings auch, dass sich das Team gegen eine gut gestaffelte, resiliente Defensive schwertun kann. Dennoch ist zu erwarten, dass Deutschland locker an der Mannschaft von Sebastián Beccacece vorbeizieht und hinten die Null hält.

Ecuador vs Deutschland Wette 1: Unter 2.5 Tore insgesamt zu einer Quote von 1.74 bei NEObet

Neuers Rekordjagd

Ecuador stellt eine der harmlosesten Offensivreihen bei dieser Weltmeisterschaft. Sie gehören zu den ganz wenigen Teams, die noch keinen einzigen Treffer erzielt haben. Die anderen Nationen in diesem unglücklichen Kreis sind Haiti, die Türkei, Kap Verde, Algerien und Panama.

"El Tri" blieb in beiden Partien weit hinter den Erwartungen zurück. Gegen die Elfenbeinküste reichte es nur zu vier Torschüssen bei 15 Versuchen. Gegen Curaçao verzeichneten sie zwar einen starken xG-Wert von 2,84, brachten den Ball aber einfach nicht im Netz unter. Selbst Rekordtorschütze Enner Valencia schafft es aktuell nicht, seiner Mannschaft die nötigen Impulse zu geben.

Deutschland hat zwar sowohl gegen Curaçao als auch gegen die Elfenbeinküste jeweils ein Gegentor kassiert, doch das Selbstvertrauen dürfte gewachsen sein – besonders nach dem späten Siegtreffer gegen das afrikanische Team.

Da es für die Elf von Julian Nagelsmann um nichts mehr geht, werden sie kaum Beton anrühren, sondern befreit aufspielen. Zudem steht Manuel Neuer aktuell bei sieben Zu-Null-Spielen bei Weltmeisterschaften. Er brennt darauf, in die Top 3 vorzustoßen und mit Ikonen wie Sepp Maier, Peter Shilton und Fabien Barthez gleichzuziehen.

Ecuador vs Deutschland Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.12 bei NEObet

Früher Schock für Ecuador

Ecuador enttäuschte bislang sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Nach der 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste am ersten Spieltag folgte ein enttäuschendes torloses Remis gegen den Außenseiter Curaçao im zweiten Match.

Der WM-Debütant profitierte dabei massiv von einer Glanztat seines Torhüters Eloy Room, der sagenhafte 15 Paraden zeigte. Das ist der Höchstwert in einem einzelnen WM-Spiel, gleichauf mit Tim Howard gegen Belgien im Jahr 2014.

Deutschland glänzt mit Manuel Neuer im Tor, während in der Offensive Deniz Undav und Kai Havertz im letzten Drittel zu überzeugen wussten. Mit insgesamt neun Toren stellt das DFB-Team den treffsichersten Angriff des Turniers – zwei Tore vor Kanada und den Niederlanden.

Obwohl der Großteil der Treffer erst in der zweiten Halbzeit fiel, strotzt die Nagelsmann-Elf vor Selbstvertrauen. Sie werden versuchen, Ecuador von Beginn an unter Druck zu setzen, während Neuer sein achtes Zu-Null-Spiel bei einer WM anpeilt. Es ist davon auszugehen, dass sich Deutschland bereits in der ersten Halbzeit die Führung sichert, bevor das Spiel nach dem Seitenwechsel noch offener wird.

Ecuador vs Deutschland Wette 3: Deutschland gewinnt die erste Halbzeit zu einer Quote von 2.52 bei NEObet

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