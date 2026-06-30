Belgien vs Senegal Wett Tipp: Knapper Erfolg für die Roten Teufel im Visier

Wir erwarten, dass die „Löwen von Teranga“ in Seattle für ordentlich Betrieb sorgen werden – am Ende dürfte es gegen die Roten Teufel aber wohl nicht ganz reichen.

Die besten Wetten für Belgien vs Senegal

Belgien gewinnt zu einer Quote von 2.20 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.87 auf bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Belgien 2:1 Senegal

Torschützen-Wett Tipp: Belgien – Leandro Trossard, Romelu Lukaku; Senegal – Sadio Mané

Belgien präsentierte sich bei dieser Weltmeisterschaft 2026 bisher alles andere als konstant, setzte mit dem deutlichen 5:1-Erfolg gegen Neuseeland im letzten Gruppenspiel aber ein echtes Ausrufezeichen. Zuvor gab es magere Unentschieden gegen Ägypten und den Iran. In der K.-o.-Phase muss definitiv eine Schippe draufgelegt werden, wenn es weit gehen soll. Rudi Garcia wird verlangen, dass sein Team genau an die Leistung aus dem letzten Sieg anknüpft.

Der Senegal hingegen zitterte sich nach einer herben 0:5-Klatsche gegen den Irak am dritten Spieltag nur dank Schützenhilfe in die nächste Runde. Immerhin bewiesen die Männer von Pape Thiaw gegen Frankreich und Norwegen defensiven Vorwärtsdrang und trafen in beiden Partien, auch wenn die zwei Niederlagen am Stück natürlich Spuren hinterlassen haben. Da der Angriff aber funktioniert, keimt Hoffnung auf, dass der Knoten jetzt platzt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Belgien vs Senegal

Belgien:Courtois, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere

Senegal:Diaw, Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta, Camara, Gueye, Diarra, Mané, Jackson, Sarr

Die Roten Teufel auf Viertelfinal-Kurs

Belgien geht im Lumen Field als Favorit ins Rennen, ein Spaziergang wird das Duell gegen den Senegal aber keineswegs. Die Westafrikaner haben jede Menge Qualität in ihren Reihen und werden in Seattle zweifellos mutig nach vorne spielen. Wir glauben am Ende aber an die Klasse der Europäer, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit wird.

Zeno Debast steht nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining kurz vor einem Comeback, ein Einsatz von Beginn an kommt wohl aber noch zu früh. Auch bei Romelu Lukaku ist ein Startelf-Einsatz im Sturmzentrum derzeit eher unwahrscheinlich. Auf der Gegenseite muss der Senegal verletzungsbedingt auf Stammkeeper Édouard Mendy (Knieverletzung) verzichten. Sollte dem Senegal die Überraschung gelingen, könnte er im Achtelfinale wieder fit sein.

Obwohl Belgiens „Goldene Generation“ langsam Geschichte ist, bringt der Kader immer noch genug individuelle Qualität mit, um sich in dieser engen K.-o.-Partie im Bundesstaat Washington durchzusetzen.

Belgien vs Senegal Wette 1: Belgien gewinnt zu einer Quote von 2.20 auf bet365

Der Senegal wird sich wehren

Dass eines dieser beiden Teams ohne eigenen Torerfolg bleibt, hat Seltenheitswert. Belgien traf in 15 der letzten 17 Pflichtspiele. Der Senegal wiederum blieb seit Anfang 2025 in gerade einmal fünf Partien ohne eigenen Treffer.

Gleichzeitig zeigten sich beide Defensivreihen zuletzt extrem anfällig. Die USA, Mexiko, Ägypten und Neuseeland konnten den Belgiern in diesem Jahr allesamt Dinger einschenken – und die Senegalesen schafften in 11 Spielen lediglich fünf Zu-Null-Partien. Beide Offensivabteilungen werden hier also definitiv ihre Räume bekommen.

Es ist das allererste Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen überhaupt, und alles deutet auf ein packendes, torreiches Match hin. Ein belgischer Sieg, bei dem beide Seiten treffen, ist hier das wahrscheinlichste Szenario.

Belgien vs Senegal Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.87 auf bet365

Trossard bereit für die große Bühne

Da sich auf belgischer Seite im Turnierverlauf bereits vier verschiedene Torschützen auszeichnen konnten, ist der Tipp auf einen bestimmten Knipser gar nicht so leicht. An offensiver Feuerkraft mangelt es auf beiden Seiten nicht. Ein solches K.-o.-Spiel wird oft durch eine geniale Einzelaktion entschieden – und da kommt ein ganz bestimmter Akteur ins Spiel, der genau für diese Drucksituationen gemacht ist.

Leandro Trossard liefert beim Arsenal FC in engen Partien regelmäßig ab und kommt in der laufenden Club-Saison 2026/27 bereits auf 19 Scorerpunkte. Nach seinem Doppelpack gegen Neuseeland brennt der 31-Jährige vor Selbstvertrauen. Mit vier Scorerpunkten aus den letzten vier Länderspielen im Gepäck wird er für die senegalesische Abwehr der Risikofaktor Nummer eins sein.

Romelu Lukaku ist bei den Buchmachern zwar der heißeste Kandidat auf ein Tor, wird aber vermutlich von der Bank kommen. Beim Senegal ruhen die Hoffnungen auf Nicolas Jackson und Sadio Mané. Am Ende setzen wir auf Trossard: Er hat die spielerische Extraklasse, um entweder selbst zu knipsen oder den entscheidenden Assist zu liefern.

Belgien vs Senegal Wette 3: Leandro Trossard erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 2.40 auf bet365

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