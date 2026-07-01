Australien vs Ägypten Wett Tipp: Schaffen die Pharaonen wieder Historisches?

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Ägypten die Geschichtsbücher weiter umschreibt und bei seiner allerersten Teilnahme an einer WM-K.-o.-Runde den nächsten Sieg einfährt.

Die besten Wetten für Australien vs Ägypten

1x2: Sieg Ägypten zu einer Quote von 2.50 auf bwin

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Australien 0:1 Ägypten

Torschützen-Wett Tipp: Ägypten – Mohamed Salah

Australien hat es bei dieser Endrunde zum dritten Mal in der Verbandsgeschichte in die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft geschafft. Die „Socceroos“ qualifizierten sich als Gruppenzweiter in einer kniffligen Gruppe mit Mitgastgeber USA, der Türkei und Paraguay. Die Männer von Down Under verbuchten in der Gruppenphase einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Ein K.-o.-Spiel konnten sie bei einer WM noch nie gewinnen. Das bedeutet, dass Australien diesen Freitag im AT&T Stadium in Arlington Geschichte schreiben kann. Interessanterweise scheiterten sie bei ihren beiden bisherigen Achtelfinal-Teilnahmen jeweils am späteren Weltmeister – 2006 an Italien und 2022 an Argentinien.

Die Pharaonen führten die Gruppe G vor dem letzten Spieltag an. Am Ende waren sie jedoch punktgleich mit Belgien, wobei sich die Europäer aufgrund der besseren Tordifferenz den Gruppensieg sicherten. Die nordafrikanische Nation wird dem Duell mit Australien bei ihrer ersten K.-o.-Runden-Teilnahme überhaupt dennoch selbstbewusst entgegenblicken.

Die Mannschaft von Hossam Hassan hat bereits Historisches erreicht, will nun aber mehr. Ein Sieg an diesem Freitag würde im Achtelfinale höchstwahrscheinlich zu einem Blockbuster-Duell mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien führen. Die Pharaonen trauen sich definitiv eine Überraschung zu, müssen aber erst einmal dieses für sie völlig neue Terrain meistern und Australien aus dem Weg räumen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Australien vs Ägypten

Australien:Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Irankunda, Toure

Ägypten:Shobeir, Hany, Rabia, Fathy, Fatouh, Attia, Lasheen, Ashour, Salah, Trezeguet, Marmoush

Ägypten bereit für den nächsten Schritt im K.-o.-Krimi

Beide Teams reisen mit dem festen Glauben nach Texas, ein neues Kapitel Fußballgeschichte zu schreiben, doch nur einer kommt weiter. Schaut man sich die bisherigen Auftritte in diesem Turnier an, geht Ägypten als leichter Favorit in die Partie gegen die Aussies. Ein klarer Pflichtsieg wird es aber keineswegs. Die Pharaonen sind bei dieser WM noch ungeschlagen, nachdem sie unter anderem im Auftaktspiel ein starkes :1 gegen Belgien holten.

Die Auswahl von Tony Popovic zeigte beim 2:0-Sieg gegen die Türkei ihre spielerische Klasse, wurde danach aber von Co-Gastgeber USA beim 0:2 eiskalt erwischt. Beim anschließenden 0:0 gegen Paraguay fehlte es den Aussies zudem spürbar an offensivem Mut. Dieses Remis bewies zwar ihre defensive Stabilität, legte gleichzeitig aber auch eine besorgniserregende Harmlosigkeit im Angriffsspiel offen.

Ägypten wird mit dieser taktischen Dynamik bestens zurechtkommen, da das Team stark darauf setzt, dass die Offensivreihe die nötigen Akzente setzt. Bemerkenswert: Die Ägypter mussten in ihren letzten sieben Länderspielen nur eine einzige Niederlage hinnehmen (bei einer ausgeglichenen Bilanz an Siegen und Unentschieden). Die Socceroos werden alles daran setzen, ein Unentschieden zu ermauern, aber die individuelle Qualität der Nordafrikaner dürfte sich in einem engen Spiel letztlich durchsetzen.

Australien vs Ägypten Wette 1: 1x2: Sieg Ägypten zu einer Quote von 2.50 auf bwin

Salah steht in den Startlöchern

Bei Ägypten konnten sich im Laufe dieser Weltmeisterschaft bereits fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen – ein Beleg für die Effizienz im letzten Drittel. Einer dieser klinischen Angreifer ist natürlich Mo Salah. Der einstige Liverpool-Star ist der Dreh- und Angelpunkt der ägyptischen Offensive bei diesem Turnier in Nordamerika.

Salah bringt es in seinen bisherigen drei Turnierspielen auf ein Tor und zwei Vorlagen. In seinen 218 Einsatzminuten feuerte er drei Schüsse direkt aufs Tor ab und verbuchte einen xG-Wert von insgesamt 0.86. Er bleibt zweifellos der gefährlichste Mann im Team von Hassan, völlig egal, auf welcher Position er aufläuft.

Der 34-Jährige spielte für seine Verhältnisse eine eher durchwachsene Vereinssaison, in der ihm in 27 Premier-League-Spielen „nur“ sieben Tore und sieben Assists gelangen. Für sein Land präsentierte sich Salah in der WM-Qualifikation jedoch in absoluter Topform: Neun Tore und drei Vorlagen in neun Spielen sprechen eine klare Sprache. Ägyptens Offensivspiel ist komplett auf ihn zugeschnitten, weshalb er auch hier zu seinen Chancen kommen wird.

Australien vs Ägypten Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Mohamed Salah zu einer Quote von 3.00 auf bwin

Australiens Offensivprobleme halten an

Die anhaltende Flaute der australischen Nationalmannschaft vor dem gegnerischen Gehäuse könnte ihnen in diesem K.-o.-Spiel letztlich das Genick brechen. Nach zwei Treffern im ersten Gruppenspiel blieben die Socceroos nun in zwei aufeinanderfolgenden Partien ohne eigenen Torerfolg. Tatsächlich gelang ihnen in drei der letzten fünf Länderspiele kein einziger Treffer.

Gegen die erfahrene ägyptische Abwehrreihe wird es in Texas extrem schwer, den Bock umzustoßen. Die Nordafrikaner behielten in vier ihrer letzten acht Spiele eine weiße Weste. Bei dieser WM-Endrunde kassierte die Hassan-Elf in jedem Spiel maximal ein Gegentor.

Auf die Jungs von Popovic wartet im Angriffsdrittel also eine Herkulesaufgabe. Es würde kaum überraschen, wenn sie am Freitag leer ausgehen, während Ägypten mit hoher Wahrscheinlichkeit den goldenen Treffer der Partie erzielen wird. Mit mickrigen drei Toren aus den letzten fünf Spielen wird es für Australien ein verdammt hartes Brett, das ägyptische Abwehrbollwerk zu knacken.

Australien vs Ägypten Wette 3:Welche Teams treffen: Nur Ägypten zu einer Quote von 3.75 auf bwin

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