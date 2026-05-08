Wolfsburg vs Bayern Wett Tipp: Die Abstiegssorgen der Wölfe wachsen weiter

Da die Bayern am Mittwoch noch in einem extrem intensiven Halbfinal-Rückspiel der Champions League gefordert waren, hofft Wolfsburg darauf, dass der Rekordmeister die Bundesliga-Pflichtaufgabe nicht mit der allerletzten Konsequenz angeht.

Die besten Wetten für Wolfsburg vs Bayern

Bayern gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.35 bei Interwetten

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

Nicolas Jackson trifft jederzeit zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Wolfsburg 1:3 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: Wolfsburg – Pejcinovic; Bayern München – Kane, Jackson, Musiala

Wolfsburg hat nur noch zwei Spiele vor der Brust, um den Klassenerhalt in der Bundesliga unter Dach und Fach zu bringen. Ausgerechnet jetzt wartet das extrem schwere Heimspiel gegen den frischgebackenen Meister Bayern München.

Die Hausherren holten in dieser Saison magere 0,63 Punkte pro Heimspiel. Nur zwei mickrige Siege aus 16 Partien vor den eigenen Fans im Allerpark sind der Hauptgrund dafür, warum die Wölfe bis zum Hals im Abstiegssumpf stecken. Zehn dieser 16 Partien gingen verloren – im Wolfsburger Fanblock herrscht längst pure Ernüchterung über die eklatante Heimschwäche.

Tatsächlich konnte Wolfsburg im gesamten Kalenderjahr 2026 erst ein einziges Heimspiel gewinnen (ein mühsames 2:1 gegen St. Pauli im Januar). Ein Blick auf die historische Bilanz gegen den FC Bayern macht wenig Hoffnung darauf, dass die Volkswagen Arena am Samstagabend Schauplatz einer Sensation wird. Die Münchner sind seit sage und schreibe 20 Duellen gegen die Wölfe ungeschlagen und reisen mit einer Serie von sieben Siegen in Folge an. Zur Erinnerung: Im Januar ging Wolfsburg in der Allianz Arena mit 1:8 baden.

Die Bayern haben die Meisterschale bereits sicher in der Tasche, fokussieren sich aber voll auf das Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen PSG. Sollten sie die knappe Hinspiel-Niederlage gegen die Pariser noch drehen und das Ticket fürs Finale buchen, wird das Team von Vincent Kompany am Wochenende vor Selbstvertrauen nur so strotzen.

Allerdings gab es zuletzt vereinzelte Anzeichen dafür, dass der Fokus im Liga-Alltag etwas gelitten hat. In den letzten drei Bundesliga-Spielen stand bei den Bayern hinten nie die Null. Zudem kassierte man zu Hause drei Gegentore gegen das Schlusslicht Heidenheim, das sich im Tabellenkeller ebenfalls mit aller Macht gegen den Abstieg stemmt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Wolfsburg vs Bayern

Wolfsburg: Grabara, Koulierakis, Vavro, Belocian, Maehle, Eriksen, Vinicius, Wimmer, Kumbedi, Pejcinovic, Daghim

Bayern: Urbig, Stanisic, Tah, Min-jae, Ito, Pavlovic, Ndiaye, Musiala, Goretzka, Jackson, Kane

Value-Tipp auf Auswärtssieg ohne weiße Weste

In 83 % der letzten sechs Bundesliga-Duelle zwischen Wolfsburg und Bayern trafen beide Teams ins Schwarze. Gleichzeitig hat Bayern 100 % dieser Aufeinandertreffen für sich entschieden. Die Wettanbieter beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieses Szenario am Samstag erneut eintritt, jedoch nur auf 41,67 %.

Das macht diese Kombination zum absoluten Value-Tipp unseres Wetten-Trios für das Wochenende.

Auch wenn die Bayern die Punkte nicht mehr zwingend brauchen und Wolfsburg um das nackte Überleben kämpft: Die individuelle Klasse des Meisters hat auch nach dem vorzeitigen Titelgewinn kaum nachgelassen. Fünf der letzten sechs Ligaspiele wurden gewonnen – bei einer stolzen Ausbeute von 23 erzielten Treffern.

Wolfsburg vs Bayern Wette 1: Bayern gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.35 bei Interwetten

Starker Value bei vier oder mehr Toren

In den letzten sechs Bundesliga-Spielen von Bayern München fielen sage und schreibe 33 Tore – das entspricht einem spektakulären Schnitt von über fünf Treffern pro Partie. Schaut man sich die direkten Duelle in der Autostadt an, zeigt sich ein ganz ähnliches Bild.

In sieben der letzten neun Begegnungen zwischen Wolfsburg und Bayern in der Volkswagen Arena fielen mindestens vier Tore. In drei der letzten fünf Gastspiele des Rekordmeisters in Wolfsburg waren es sogar mindestens fünf Treffer.

Die Buchmacher sehen für dieses Wochenende eine Wahrscheinlichkeit von 58,82 % für mindestens vier Tore. Natürlich könnten die Bayern nach dem Champions-League-Fight physisch etwas platt sein, aber die Offensivpower im Kader bleibt absolute Spitzenklasse – und Wolfsburgs Heimdefensive präsentierte sich zuletzt ohnehin extrem anfällig.

Wolfsburg vs Bayern Wette 2: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

Jackson nutzt seine starke Form

Nicolas Jackson bringt es in dieser Bundesliga-Saison auf eine starke Torquote von rund einem Treffer pro drei Spielen für die Bayern. Angesichts der überragenden Form von Harry Kane und Luis Diaz ist das eine absolut beachtliche Bilanz für den Neuzugang.

Es ist gut möglich, dass Diaz nach dem kraftraubenden CL-Rückspiel gegen PSG am Samstag eine wohlverdiente Pause erhält. Jackson brennt auf seinen Einsatz in der Startelf. Mit drei Toren und einem Assist aus den letzten vier Bundesliga-Einsätzen reist er mit breiter Brust nach Wolfsburg.

Seit März liegt Jacksons Torquote in der Bundesliga bei starken 80 %. Dennoch schätzen die Wettmärkte die Chance, dass er gegen Wolfsburg trifft, auf gerade einmal 48,78 % ein. Das ist extrem niedrig angesetzt – insbesondere, weil Vincent Kompany nach der Belastung unter der Woche fast sicher rotieren und Jackson das Vertrauen von Beginn an schenken wird.

Wolfsburg vs Bayern Wette 3: Nicolas Jackson trifft jederzeit zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

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