West Ham vs Manchester City Wett Tipp: City schlägt eindrucksvoll zurück

City konnte nur zwei der letzten fünf Auswärtsspiele gewinnen. Nach der Niederlage unter der Woche in der Champions League wird West Ham jedoch mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Partie gehen.

Die besten Wetten für West Ham vs Manchester City

Man City – Man City (Halbzeit/Endstand) zu einer Quote von 2,62 bei bet365

Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Jarrod Bowen trifft oder gibt eine Torvorlage zu einer Quote von 3,40 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: West Ham 1-3 Man City

Torschützen-Wett Tipp: West Ham – Wilson; Man City – Haaland (2x), Semenyo

West Ham United kämpft am Samstagabend um den erst vierten Heimsieg der laufenden Premier-League-Saison. Dabei empfangen sie ein angeschlagenes Manchester City unter Pep Guardiola.

Die Stimmung bei den Hammers dürfte nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Brentford in der fünften Runde des FA Cups am Montag bestens sein. Trainer Nuno Espírito Santo rotierte gegen die „Bees“ kräftig, und seine Ergänzungsspieler lieferten ab. Er wird am Wochenende seinen gesamten Kader in Bestform benötigen, um gegen ein City-Team zu bestehen, das Tabellenführer Arsenal dicht auf den Fersen bleiben will.

Nach einer schwierigen Phase über Weihnachten kassierte West Ham in den letzten acht Premier-League-Partien nur zwei Niederlagen – beides auswärts gegen Chelsea und Liverpool. Allerdings ist das London Stadium in dieser Spielzeit keine Festung: Die Heimsieg-Quote liegt bei mageren 21%, was gerade einmal der Hälfte des ligaweiten Durchschnitts (42%) entspricht.

Manchester City hingegen muss das bittere 0:3 in der Champions League gegen Real Madrid verdauen, bei dem Federico Valverde mit einem Hattrick glänzte. In der Liga läuft es für die Skyblues jedoch rund; seit der Derby-Niederlage gegen Manchester United ist das Team seit sieben Spielen ungeschlagen.

Ein wunder Punkt bleibt die Auswärtsbilanz: In dieser Saison holt City in der Fremde durchschnittlich 1,71 Punkte pro Spiel, während es im heimischen Etihad Stadium starke 2,40 Punkte sind.

Voraussichtliche Aufstellungen für West Ham vs Manchester City

West Ham:Hermansen, Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Disasi, Soucek, Fernandes, Summerville, Bowen, Castellanos, Wilson

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Ait Nouri, Dias, Guehi, Rodri, O’Reilly, Silva, Semenyo, Marmoush, Haaland

City: Die Antwort nach der Pleite

Nach der schmerzhaften Niederlage in Madrid muss Guardiolas Truppe schnell in die Spur finden. Das ist essenziell, um im Titelrennen gegen Arsenal nicht schon vor Mai den Anschluss zu verlieren.

City hat in fast 64% der Auswärtsspiele in dieser Saison das erste Tor erzielt. Im Gegensatz dazu geriet West Ham in 50% der Heimspiele zunächst in Rückstand. Zudem gelang den Hammers in 36% ihrer Spiele im London Stadium kein eigener Treffer. City wiederum konnte in genau so vielen Auswärtspartien (36%) in der Saison 2025/26 die Null halten.

Statistisch gesehen führte City in 57% der Auswärtsspiele bereits zur Pause und lag in nur einer von 14 Partien zur Halbzeit hinten. Da sie zudem in sechs der letzten sieben Duelle gegen West Ham das 1:0 erzielten, sehen wir bei einer Quote von 2,50 für den Tipp „Halbzeit/Endstand City“ einen klaren Value.

West Ham vs Manchester City Wette 1: Man City – Man City (Halbzeit/Endstand) zu einer Quote von 2,62 bei bet365

Spektakel in der ersten Hälfte erwartet

Über 43% der Heimspiele von West Ham boten in dieser Saison zwei oder mehr Tore in den ersten 45 Minuten. Bei City-Auswärtsspielen liegt dieser Wert zwar nur bei 21%, doch die Hammers agieren zu Hause von Beginn an extrem druckvoll.

Fast 71% ihrer Heimtore erzielt West Ham in der ersten Halbzeit. Im Schnitt fällt ihr erster Treffer im eigenen Stadion bereits in der 16. Minute – deutlich früher als der Ligaschnitt von 31 Minuten.

Da auch City 52% seiner Auswärtstore in Durchgang eins markiert, ist der Tipp auf „Über 1,5 Tore in der 1. Halbzeit“ bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 47,62% (Quote 2,10) sehr attraktiv.

West Ham vs Manchester City Wette 2: Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Bowen als entscheidender Faktor

Jarrod Bowen ist seit langem die Lebensversicherung von West Ham. Zuletzt zeigte seine Formkurve wieder steil nach oben; beim FA-Cup-Sieg gegen Brentford am Montag steuerte er einen Doppelpack bei.

In seinen letzten fünf Einsätzen war er an fünf Toren direkt beteiligt. Schaut man nur auf das Jahr 2026, kommt Bowen auf sechs Scorerpunkte in acht Premier-League-Spielen. Das entspricht einer Quote von 75%, in der er entweder selbst trifft oder vorlegt.

Für das Spiel am Samstag setzen wir darauf, dass er erneut zuschlägt oder assistiert. Bei einer Quote von 2,40 ist dies für uns die wertvollste Wette unseres Trios, besonders wenn man Citys aktuelle Defensivprobleme bedenkt.

West Ham vs Manchester City Wette 3:Jarrod Bowen trifft oder gibt eine Torvorlage zu einer Quote von 3,40 bei bet365

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