Unsere Wett-Experten rechnen bei Werder Bremen vs Hamburger SV mit Toren beider Teams und damit, dass Füllkrug eines von 2 oder 3 Heimtoren erzielt.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Werder Bremen vs Hamburger SV

Anzahl der Tore von Werder Bremen 2-3 Quote 2,00 bei bet365

Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2,00 bei bet365

Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,83 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

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Unsere Analyse: Die Form der Grün-Weißen und des HSV

Für Werder Bremen endete vor der Länderspielpause mit dem 0:1 in Stuttgart eine Serie von sieben ungeschlagenen Meisterschaftsspielen. Im jüngsten Heimspiel am 31. Oktober war mit dem 2:0 gegen die TSG Hoffenheim, nach dem 3:2 in Mainz, der zweite Sieg in Folge und der vierte in dieser Phase gelungen.

Nach der ersten Nations-League-Pause hatten die Grün-Weißen zuerst die beiden 2:2 in Dortmund sowie gegen den SC Paderborn verzeichnet.

Für den Hamburger SV sind Punktteilungen bislang ein Fremdwort, stehen doch bisher fünf Niederlagen und vier Siege einander gegenüber. Neun seiner zwölf Punkte holte der HSV allerdings vom vierten bis zum sechsten Spieltag. Danach hatte man in Paderborn (0:1) sowie bei Eintracht Frankfurt (1:3) verloren, ehe es zuletzt ein 3:1 gegen Gladbach gab.

Voraussichtliche Aufstellungen für Werder Bremen vs Hamburger SV

Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Hein, Arthur, Pieper, Friedl, Deman, Regeer, Reis, Chuki, Dinkci, Grüll, Füllkrug

Hamburger SV – voraussichtliche Aufstellung: Fernandes, Nandja, Bornauw, Omari, El Ouahdi, Adeline, Capaldo, Muheim, Möller Wolfe, Daka, Grönbaek

Werder Bremen vs Hamburger SV mit zwei oder drei Heimtreffern

Bei der 0:1-Auswärtsniederlage gegen den VfB Stuttgart kam Werder Bremen nach dem 1:4 in Freiburg und dem 1:1 in Köln zum dritten Mal nicht auf zwei oder drei Tore. In den anderen beiden bisherigen Auswärtsspielen hatten die Grün-Weißen das 2:2 bei Borussia Dortmund und das 3:2 in Mainz geholt.

In den ersten beiden Heimpartien hatten sie hingegen das 3:1 gegen RB Leipzig sowie das 3:2 gegen den FC Augsburg gefeiert. Und nach dem 2:2 gegen den SC Paderborn hatten sie das 2:0 gegen die TSG Hoffenheim geholt.

Außerdem ließ der Hamburger SV mit Ausnahme des 0:1 in Paderborn in zwei seiner jüngsten drei Auswärtsspiele zwei oder drei Tore zu. War doch dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt das 3:2 bei der TSG Hoffenheim vorausgegangen.

Aus diesen Gründen zählt der Markt Anzahl der Tore von Werder Bremen 2-3 zu den plausiblen Optionen vor der Partie im Weserstadion.

Werder Bremen vs Hamburger SV Wette 1: Anzahl der Tore von Werder Bremen 2-3 Quote 2,00 bei bet365

Füllkrug erzielt sein zehntes Tor in der Bundesliga 2026/27

Ein Mitgrund für die 0:1-Auswärtsniederlage gegen den VfB Stuttgart liegt darin, dass Niclas Füllkrug nicht über einen xG-Wert von 0,21 hinauskam. Doch über die bisherige Saison hinweg rangiert der Bundesliga-Rückkehrer mit einem xG-Wert von 6,06 nach Harry Kane auf dem zweiten Platz. Und gleichauf mit Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt hat er eine Chancenverwertung von 27,27 % zu Buche stehen.

So netzte Füllkrug in allen Liga-Auftritten von Werder Bremen im September sowie im Oktober ein. Im Vormonat gelang ihm das sowohl beim 2:2 gegen den SC Paderborn als auch beim 3:2 in Mainz mit einem Doppelpack. Davor und danach traf er bei Borussia Dortmund (2:2) ebenso wie beim 2:0 im jüngsten Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Deshalb gehört die Option Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Werder Bremen vs Hamburger SV Prognosen.

Werder Bremen vs Hamburger SV Wette 2: Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2,00 bei bet365

In Werder Bremen vs HSV treffen beide Teams bei mindestens drei Toren

Eine Woche nachdem Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim erstmals in dieser Saison die Null gehalten hatte, blieben die Grün-Weißen in Stuttgart erstmals ohne Tor.

In den ersten sieben Auftritten der Bundesliga-Saison hatten jeweils beide Mannschaften getroffen, und ausschließlich in Köln waren weniger als drei Tore gefallen. Dem 1:1 in der Domstadt waren die 3:2 gegen den FC Augsburg sowie in Mainz und die 2:2 gegen den BVB sowie gegen den SC Paderborn gefolgt.

Außerdem kamen in vier der letzten sechs Bundesliga-Auftritte des Hamburger SV Tore beider Teams und mindestens drei Treffer zustande. Vor dem 1:0 gegen den VfB Stuttgart hatte der HSV das 2:1 gegen den 1. FC Köln sowie das 3:2 bei der TSG Hoffenheim eingefädelt. Es folgten bisher das 0:1 in Paderborn, das 1:3 bei Eintracht Frankfurt und am 6. November das 3:1 gegen das Schlusslicht Borussia Mönchengladbach.

Aus diesen Gründen lohnt sich vor der Begegnung Werder Bremen vs HSV ein Blick auf den Markt Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja.

Werder Bremen vs Hamburger SV Wette 3: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,83 bei bet365

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