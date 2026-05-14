Werder Bremen vs Borussia Dortmund Wett Tipp: Sieg für den Vizemeister zum Saisonabschluss

Auch wenn es tabellarisch um nicht mehr viel geht, steckt in dieser Partie am 34. Spieltag jede Menge Qualität. Wir setzen auf den BVB, da die Borussia die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden will.

Die besten Wetten für Werder Bremen vs Borussia Dortmund

Sieg Dortmund zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

Beide Teams treffen und über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.65 bei Interwetten

Serhou Guirassy trifft jederzeit zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Werder Bremen 1:2 Dortmund

Torschützen-Wett Tipp: Werder Bremen – Romano Schmid; Dortmund – Serhou Guirassy, Julian Brandt

Werder Bremen blickt auf eine in vielerlei Hinsicht enttäuschende Spielzeit zurück, doch immerhin ist der Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag bereits in trockenen Tüchern. Die aktuelle Formkurve zeigt jedoch nach unten, und defensiv gehört Werder zu den anfälligsten Teams der Liga. Da der Abstieg kein Thema mehr ist, erwarten wir nicht, dass die Bremer hier mit dem allerletzten Biss agieren.

Auch für Borussia Dortmund geht es am 34. Spieltag primär um die Ehre. Der Rückstand auf Meister Bayern München ist zu groß, während der Vorsprung auf RB Leipzig auf Platz drei komfortable fünf Punkte beträgt. Dennoch wird die Mannschaft unter Niko Kovac alles daran setzen, eine insgesamt starke Saison gebührend abzuschließen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Werder Bremen vs Borussia Dortmund

Werder Bremen: Backhaus, Agu, Pieper, Friedl, Deman, Puertas, Lynen, Stage, Njinmah, Musah, Schmid

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Süle, Anton, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Beier, Brandt, Inacio, Guirassy

Ein letzter Sieg für den BVB

Borussia Dortmund kann mit dem Verlauf der Bundesliga-Saison 2025/26 durchaus zufrieden sein. Zum dritten Mal in Folge konnte die Tabellenplatzierung verbessert werden – und hinter diesen Bayern Vizemeister zu werden, ist sicher keine Schande. Wir trauen dem BVB zu, vor der Sommerpause noch einmal drei Punkte einzufahren.

Werder Bremen muss auf Yukinari Sugawara verzichten, der nach seinem Platzverweis im letzten Spiel gesperrt ist. Zudem fehlt Leonard Bittencourt verletzungsbedingt. Dortmund hingegen ist personell gut aufgestellt; lediglich Emre Can und Ramy Bensebaini fallen aus. Niklas Süle könnte in die Startelf zurückkehren, um noch einmal Spielpraxis zu sammeln.

Das Hinspiel im Januar entschied der BVB souverän mit 3:0 für sich, und wir erwarten auch im Weserstadion einen Sieg der Gäste. Die Männer von Niko Kovac könnten ihre höchste Punktzahl seit 2018/19 erreichen – eine zusätzliche Motivation. Die Werderaner hingegen warten bereits seit 2022 auf einen Sieg gegen die Borussia.

Werder Bremen vs Borussia Dortmund Wette 1: Sieg Dortmund zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

Tore-Spektakel zum Saisonfinale

Da der ganz große Druck bei beiden Teams abgefallen ist, könnte uns in Bremen ein unterhaltsamer Schlagabtausch bevorstehen. Werder ist gerettet, Dortmund steht sicher auf Platz zwei. Das gibt beiden Mannschaften die nötige Freiheit, am Samstagnachmittag offensiv zu agieren.

Wir rechnen daher mit Toren auf beiden Seiten, auch wenn wir den BVB am Ende vorne sehen. In der Hälfte aller Duelle seit 2024 trafen beide Teams. Es wäre keine Überraschung, wenn sich dieser Trend fortsetzt. Zwar stehen beide Klubs in dieser Saison nicht ganz oben in der „Beide treffen“-Statistik, doch ein offener Schlagabtausch zum Abschluss ist sehr wahrscheinlich.

Werder hat in 33 Spielen bereits 58 Gegentore geschluckt, während Dortmunds Ausbeute von 68 Treffern die drittbeste der Liga ist. Die Hausherren werden wohl treffen, aber die individuelle Qualität der Gäste sollte am Ende den Ausschlag geben.

Werder Bremen vs Borussia Dortmund Wette 2: Beide Teams treffen und über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.65 bei Interwetten

Guirassy mit dem krönenden Abschluss

Serhou Guirassy konnte die fast schon surrealen Werte der Vorsaison im Jahr 2025/26 zwar nicht ganz halten, bleibt aber die Lebensversicherung im Dortmunder Sturm. Der Nationalspieler Guineas steht bei 21 Pflichtspieltreffern, 16 davon in der Bundesliga. Er wird darauf brennen, sein Konto am Wochenende weiter aufzustocken.

Wenig überraschend führen die Buchmacher ihn als Top-Favoriten auf einen Treffer, gefolgt von Fabio Silva und Maximilian Beier. Auch Julian Brandt ist eine interessante Option, da er sein letztes Spiel im Dress der Schwarzgelben bestreiten wird. An potenziellen Torschützen mangelt es also nicht.

Dennoch fällt unsere Wahl auf Guirassy. Der 30-Jährige traf neunmal in seinen letzten 17 Einsätzen, nachdem er seine Durststrecke zur Saisonmitte überwunden hatte – zuletzt auch gegen Eintracht Frankfurt. Nachdem er bereits im Januar gegen Bremen netzte, will er dieses Kunststück zum Saisonende wiederholen.

Werder Bremen vs Borussia Dortmund Wette 3:Serhou Guirassy trifft jederzeit zu einer Quote von 2.00 bei Interwetten

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