Villarreal vs PSG Wett-Tipp: Tore sollen in El Madrigal fließen

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass bei Villarreal vs PSG einige Tore fallen und Paris Saint-Germain am Ende als Sieger vom Platz geht.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Villarreal vs PSG

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.80 bei bet365

PSG gewinnt & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Torschütze – Désiré Doué zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Weitere Details und Quoten findest du auf den offiziellen Websites der Wettanbieter. Zusätzliche Informationen bieten folgende Seiten:

So funktioniert der bet365 Angebotscode: Alle Infos zu Registrierung und Willkommensbonus

Entdecke die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland.

Vergleiche die aktuell besten Sportwetten Bonus Angebote.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Villarreal 1:3 PSG

Torschützen-Wett-Tipp: Villarreal – Mikautadze; PSG – Doué, Torres, Hakimi

Villarreal und Paris Saint-Germain (PSG) treffen am Dienstagabend zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Es ist der 4. Spieltag der UCL-Ligaphase 2026/27.

Villarreal steht mit drei Punkten aus drei Spielen auf Platz 19 der Ligaphase. Die Mannschaft führte bei Liverpool in Anfield zwischenzeitlich mit 2:0, ehe sie sich Andoni Iraolas Elf vor zwei Wochen mit 3:4 geschlagen geben musste. Zuvor hatte es bereits eine 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund gegeben.

Den einzigen Champions-League-Sieg feierte Villarreal zu Hause, ein 3:1 gegen den Serie-A-Klub Napoli. In der Liga läuft es in der eigenen Arena in dieser Saison allerdings alles andere als rund: Aus den ersten fünf La-Liga-Heimspielen holte das Team nur vier Punkte.

Luis Enriques amtierender UCL-Champion hat dagegen alle drei Ligaphasen-Spiele gewonnen. Der deutliche 4:2-Erfolg bei Manchester City unterstrich die Ambitionen, den Titel zu verteidigen.

Die Vorbereitung auf dieses Spiel hätte kaum besser verlaufen können: Am Freitagabend gewann PSG in der Ligue 1 bei Le Havre mit 5:1. Allerdings müssen die Pariser auf Marquinhos, Ousmane Dembelé, Nuno Mendes und Khvicha Kvaratskhelia verzichten, die verletzt fehlen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Villarreal vs PSG

Villarreal : Gulacsi, Mourino, Pau Navarro, Veiga, Cardona, Macia, Comesana, Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno, Mikautadze

: Gulacsi, Mourino, Pau Navarro, Veiga, Cardona, Macia, Comesana, Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno, Mikautadze Paris Saint-Germain: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Akliouche

Zwei formstarke Offensivreihen sollten für reichlich Tore sorgen

PSG hat in drei Ligaphasen-Spielen 14 Tore erzielt. Mit einem Schnitt von 4,67 Toren pro Spiel ist das klar der gefährlichste Angriff des Wettbewerbs.

Villarreals Europapokal-Abende waren noch ereignisreicher. Die drei bisherigen Spiele brachten zusammen 16 Tore. Beim 2:3 in Dortmund und beim 3:4 in Liverpool ging es munter zur Sache. Selbst der Heimsieg gegen Napoli endete 3:1.

Auch PSG hat in jedem bisherigen Ligaphasen-Spiel ein Gegentor kassiert, insgesamt fünf Treffer gingen bereits an Matvei Safonov vorbei.

Zwar fehlen PSG mit Kvaratskhelia und Dembelé zwei Offensivkräfte, dennoch erwarten wir auch hier ein befreites Offensivspiel. Die Partie dürfte offen bleiben, schließlich kommen beide Teams im Schnitt auf vier bis fünf Tore pro Spiel. Wir setzen daher auf Über 3,5 Tore bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 55,56 %.

Villarreal vs PSG Wette 1: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Die Pariser holen den Sieg, doch Villarreal hält dagegen

Villarreal hat aus fünf Heimspielen in der Liga nur vier Punkte geholt. Am Freitag gewann Espanyol im El Madrigal mit 1:0. Das ist keine gute Ausgangslage gegen den Formstärksten des Wettbewerbs, zumal PSG mit einer Serie von neun Siegen in Folge anreist.

Allerdings hat Villarreal in Europa bislang immer getroffen. In allen drei Ligaphasen-Spielen 2026/27 gelang ein eigenes Tor.

Auch Luis Enriques PSG macht es gegnerischen Offensivreihen nicht allzu schwer: Die Mannschaft hat in jedem bisherigen Europapokalspiel dieser Saison ein Gegentor zugelassen. Mit Nuno Mendes (Muskelverletzung) und Marquinhos (Oberschenkel) fehlen zudem zwei Stammkräfte in der Abwehr.

Villarreal hat in fünf Heimspielen in der Liga nur sechs Tore erzielt, wirkt in der Champions League aber deutlich befreiter. Wir setzen daher darauf, dass PSG den Sieg einfährt, ohne zu Null zu spielen – bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 41,7 %. Das sehen wir als den Value-Tipp unter unseren drei Villarreal vs PSG Wett-Tipps.

Villarreal vs PSG Wette 2: PSG gewinnt & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Doué soll die Last in Kvaratskhelias Abwesenheit tragen

Désiré Doué hat in seinen letzten beiden Champions-League-Einsätzen zweimal getroffen. Er traf in der 38. Minute gegen Barcelona und eröffnete auch bei Manchester City den Torreigen.

Das ist eine ordentliche Ausbeute für einen Flügelspieler, zumal gegen Gegner vom Kaliber Barcelonas und Citys. FotMob bewertete beide Auftritte mit einer Note von 8,75. Sein Schussvolumen ist dabei der entscheidende Faktor für diese Wette: Doué liegt unter Flügelspielern im 97. Perzentil bei den Torschussversuchen.

Auch in der Ligue 1 hat er in dieser Saison bereits 24 Torschüsse abgegeben. Da Dembelé und Kvaratskhelia verletzt fehlen, rückt er im El Madrigal noch stärker in den Fokus.

Sein xG-Wert pro 90 Minuten liegt zwar nur bei 0,48, doch seine Form und seine Rolle als voraussichtlich wichtigster Angreifer von PSG machen diese Wette attraktiv. Wir setzen auf seinen Treffer bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 46,5 %.

Villarreal vs PSG Wette 3: Torschütze – Désiré Doué zu einer Quote von 2.38 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+