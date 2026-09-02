VfL Osnabrück vs Bayern München Prognosen: Chancenlose Gastgeber

Unsere Wett-Experten rechnen beim VfL Osnabrück mit vier bis sechs Toren von Bayern München und keinem des Zweitligisten.
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Beste Wetten für VfL Osnabrück vs Bayern München
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Unsere Analyse: Die Form der Lila-Weißen und des FCB
Für Bayern München kommt der Cup-Auftakt an der Bremer Brücke fünf Tage nach dem 5:1 bei der Ligaeröffnung gegen den VfB Stuttgart. Damit knüpfte die Elf von Vincent Kompany an das 2:1 im Supercup gegen Borussia Dortmund an und fädelte zudem den siebten Sieg am Stück ein.
Die Vorbereitung war auf deutschem Boden mit dem 3:1 gegen RB Leipzig beim Telekom Cup sowie dem 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim geendet.
Und mit einem 3:4 beim Bundesliga-Absteiger war am 8. August das Zweitliga-Comeback des VfL Osnabrück geendet. Nachdem der Drittliga-Meister auch mit einem 0:3 gegen den 1. FC Magdeburg Lehrgeld gezahlt hatte, gelang am Freitag mit einem 1:0 in Bochum der erste Punktgewinn.
Dem war ein 5:3 in einem Testspiel beim Oberligisten SC Spelle-Venhaus vorausgegangen.
Voraussichtliche Aufstellungen für VfL Osnabrück vs Bayern München
- VfL Osnabrück – voraussichtliche Aufstellung: Krumrey, Fabinski, Müller, Wiemann, Kammerbauer, Badjie, Wagner, Jacobsen, Beck, Münst, Meißner
- Bayern München – voraussichtliche Aufstellung: Urbig, Stanisic, Tah, Kim, Davies, Kimmich, Bischof, Olise, Saibari, Diaz, Kane
In VfL Osnabrück vs Bayern München treffen nicht beide Mannschaften
Abseits vom 5:3 beim SC Spelle-Venhaus erzielte der VfL Osnabrück in seinen vier Auftritten im August ebenso viele Tore. Doch die drei in Heidenheim waren zwischen dem 0:2 in einem Testspiel gegen den SC Paderborn und dem 0:3 gegen den 1. FC Magdeburg zustande gekommen. Am Freitag gelang dann das 1:0 beim VfL Bochum.
Doch Bayern München ließ etwa ab dem 2:1 gegen Aston Villa in vier Auftritten höchstens ein Tor zu. Nach dem 3:1 gegen RB Leipzig und dem 4:2 in Heidenheim traf dieses Muster auch auf die ersten beiden Pflichtspiele zu. Gelangen doch dem Doublegewinner in zwei Toppartien das 2:1 gegen Borussia Dortmund sowie das 5:1 gegen den VfB Stuttgart.
Wenn auch mit einer Rotation bei Bayern München zählt das Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein zu den realistischen Märkten für das DFB-Cupspiel beim VfL Osnabrück.
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An der Bremer Brücke fallen mindestens drei Tore
Mit Ausnahme des 2:1 gegen Borussia Dortmund am 22. August traf Bayern München in seinen Auftritten ab Mitte August immer mindestens dreimal. Vor dem Supercup-Duell hatte der amtierende Doublegewinner das 3:1 gegen RB Leipzig sowie das 4:2 in Heidenheim erreicht. Am Freitag startete er dann mit dem 5:1 gegen den VfB Stuttgart in die Bundesliga 2026/27.
Der VfL Osnabrück hingegen empfängt den FCB fünf Tage nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen den VfL Bochum. Aber zuvor hatte der Zweitliga-Aufsteiger in Heidenheim mit 3:4 sowie vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:3 verloren. Am 18. August hatte dann mit dem SC Spelle-Venhaus auch ein Oberligist dreimal gegen den Meister der abgelaufenen 3. Liga getroffen.
Damit ist die Kombi Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein eine plausible Option für die Partie zwischen den Lila-Weißen und dem FCB.
- VfL Osnabrück vs Bayern München Wette 2: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 1,69 bei bet365
Beim VfL Osnabrück trifft Bayern München vier- bis sechsmal
Nach dem 3:1 beim Telekom Cup vor heimischer Kulisse gegen RB Leipzig netzte Bayern München in zwei von drei Auftritten mehr als dreimal ein. Hierbei kam die Ausnahme, das 2:1 beim Supercup gegen Borussia Dortmund, zwischen dem 4:2 in Heidenheim und dem 5:1 gegen den VfB Stuttgart zustande.
Natürlich rotiert nun Vincent Kompany für die Begegnung beim VfL Osnabrück, der jedoch am Freitag beim 1:0 in Bochum erstmals zu Null spielte. Und vor allem mit dem 4:3 beim 1. FC Heidenheim sowie mit dem 0:3 gegen den 1. FC Magdeburg an den ersten zwei Spieltagen sieben Tore zugelassen hatte. Zudem verzeichnete die Elf von Timo Schultz, wenn auch mit einer stark veränderten Anfangsformation, das 5:3 beim SC Spelle-Venhaus.
Unterm Strich zählt das 4-6 Tore im Spiel zu den realistischen Optionen für das Cupspiel VfL Osnabrück vs Bayern München.
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