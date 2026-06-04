USA vs Deutschland Wett Tipp: DFB-Elf schlägt Co-Gastgeber in Chicago

Die Mannschaft geht hier als klarer Favorit ins Rennen – und das aus gutem Grund. Wir erwarten, dass sich das DFB-Team den Auswärtssieg in Illinois schnappt.

Die besten Wetten für USA vs Deutschland

Sieg Deutschland zu einer Quote von 1,57 auf bet365

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 auf bet365

Nick Woltemade trifft unbestimmte Zeit (Anytime Goalscorer) zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: USA 1:2 Deutschland

Torschützen-Wett Tipp: USA – Christian Pulisic; Deutschland – Florian Wirtz, Nick Woltemade

Mauricio Pochettino hat nur noch dieses eine letzte Spiel, um an seinem taktischen Finetuning zu feilen, bevor die USA ihr WM-Auftaktspiel gegen Paraguay bestreiten. Der 3:2-Erfolg gegen den Senegal in der vergangenen Woche dürfte dem Team zwar ordentlich Selbstvertrauen gegeben haben, doch die Defensive bleibt die Achillesferse der US-Boys. Die USMNT musste in den letzten drei Partien stolze 10 Gegentore schlucken.

Die deutsche Nationalmannschaft präsentiert sich dagegen auf dem Weg zum diesjährigen Sommerturnier in starker Form. Die Elf von Julian Nagelsmann hat im Jahr 2026 alle drei Spiele gewonnen, dabei 10 Treffer erzielt und hielt erst vor wenigen Tagen gegen Finnland die weiße Weste. Vor diesem Freundschaftsspiel im Soldier Field in Chicago gehen die Deutschen daher als absoluter Favorit auf den Rasen.

Voraussichtliche Aufstellungen für USA vs Deutschland

USA:Turner, Freeman, Ream, McKenzie, Dest, Adams, Berhalter, Robinson, Reyna, Pulisic, Balogun

Deutschland:Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Goretzka, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Woltemade

Deutsche Qualität setzt sich durch

Der WM-Auftakt der USA gegen Paraguay ist kaum mehr eine Woche entfernt, und die Gastgeber wollen natürlich mit einem Erfolgserlebnis ins Turnier starten. Ein Sieg gegen Deutschland entscheidet zwar nicht über das Abschneiden bei der Weltmeisterschaft, ist aber die perfekte Gelegenheit für eine echte Standortbestimmung. Eine starke Leistung in Illinois könnte für Pochettino und seine Männer ein riesiger Push sein.

Verletzungssorgen haben die USA aktuell keine, und Pochettino wird alles daran setzen, dass sein Kader vor dem Turnierstart komplett fit bleibt. Auf der Gegenseite könnte bei den Deutschen Manuel Neuer wieder in die Startelf rücken, während Deniz Undav als reine Vorsichtsmaßnahme wohl eher geschont wird. Es bleibt extrem spannend zu sehen, welche erste Elf Nagelsmann letztlich auf den Platz schickt.

Unabhängig von den genauen Aufstellungen gehen wir davon aus, dass die Qualität des deutschen Kaders in Chicago den Ausschlag geben wird. Ein Auswärtssieg ist hier das wahrscheinlichste Szenario.

USA vs Deutschland Wette 1: Sieg Deutschland zu einer Quote von 1,57 auf bet365

Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

Die Defensive der USA wackelte zuletzt zwar bedenklich, in der Offensive mangelte es den US-Amerikanern in den vergangenen Partien jedoch keineswegs an Durchschlagskraft. Zwar kassierten sie 2026 zehn Gegentore in drei Spielen, trafen im Gegenzug aber selbst fünfmal. In sechs ihrer letzten sieben Begegnungen trafen zudem beide Mannschaften.

Auch die deutsche Defensive steht nicht immer felsenfest. Im März trafen sowohl Ghana als auch die Schweiz gegen das DFB-Team – das wird den Gastgebern berechtigten Mut für das Angriffsspiel machen. Ein Blick auf die Statistik zeigt zudem: In den letzten beiden direkten Duellen dieser beiden Nationen trafen immer beide Teams, und es fielen jeweils über 2,5 Tore.

Auch wenn wir am Ende mit einem Erfolg der europäischen Auswahl rechnen, wird die US-Offensive die deutsche Hintermannschaft definitiv fordern. Uns erwartet ein packender Schlagabtausch, wenn diese beiden Teams erneut die Klingen kreuzen.

USA vs Deutschland Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 auf bet365

Woltemade schielt auf ein Erfolgserlebnis

Da noch unklar ist, wie beide Trainer taktisch aufstellen werden, ist der Tipp auf einen bestimmten Torschützen diesmal knifflig. Undav befindet sich zwar in Topform, wird aber womöglich geschont, während Kai Havertz nach einer intensiven Saison mit Arsenal ebenfalls eine Pause bekommen könnte. Deshalb fällt unsere Wahl auf Nick Woltemade, dem ein Torerlebnis nach einer fordernden Vereinssaison sichtlich guttun würde.

Auf Seiten der US-Amerikaner ist Christian Pulisic natürlich der logische Kandidat, aber auch Folarin Balogun bringt eine Menge Gefahr mit. Interessant: Die letzten fünf Tore der USA wurden von fünf verschiedenen Spielern erzielt. Das beweist, dass das Team im Abschluss extrem unberechenbar und nicht von einem einzigen Akteur abhängig ist.

Deutschland wiederum strotzt nur so vor Offensivpower. Florian Wirtz harmonierte zuletzt glänzend mit dem Nationalteam, und auch Jamal Musiala hat seine Torgefährlichkeit wiederentdeckt. Wer bei Nagelsmann ganz vorne drin stürmen darf, bleibt abzuwarten – Woltemade wird jedenfalls brennen und seine Chance nutzen wollen.

USA vs Deutschland Wette 3:Nick Woltemade trifft unbestimmte Zeit (Anytime Goalscorer) zu einer Quote von 2,10 auf bet365

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