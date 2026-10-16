Union Berlin vs Borussia Dortmund Prognosen: BVB als haushoher Favorit

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Unsere Wett-Experten rechnen bei Union Berlin vs Borussia Dortmund mit insgesamt drei bis fünf Toren, davon mindestens drei durch den BVB.

Beste Wetten für Union Berlin vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund / Borussia Dortmund Quote 2,50 bei bet365

Borussia Dortmund 3+ Tore Quote 2,50 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,80 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Eisernen und des BVB

Für Borussia Dortmund kommt die Partie bei Union Berlin zwischen den Champions-League-Auswärtsspielen gegen Bodö/Glimt sowie bei Sabah. Nachdem er sich mit dem 1:0 in Stuttgart in die Pause verabschiedet hatte, ließ der BVB in der Bundesliga am 9. Oktober mit dem 2:2 gegen Werder Bremen erstmals Punkte liegen. Zuvor hatte er das 2:0 gegen den HSV, das 3:2 bei der TSG Hoffenheim und das 3:0 gegen den SC Paderborn eingefädelt.

Union Berlin holte hingegen drei seiner vier Punkte am Samstag mit dem 1:0 gegen die SV Elversberg. Damit beendeten die Eisernen gegen den Aufsteiger, der in den letzten drei Runden einen Zähler holte, eine Serie von drei Niederlagen. Waren doch dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt das 0:4 in Leverkusen, das 1:3 gegen Schalke 04 und das 0:7 bei Bayern München gefolgt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Union Berlin vs Borussia Dortmund

Union Berlin – voraussichtliche Aufstellung: Rönnow, Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Aebischer, Schäfer, Khedira, Imeri, Jeong, Skarke

Rönnow, Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Aebischer, Schäfer, Khedira, Imeri, Jeong, Skarke Borussia Dortmund – voraussichtliche Aufstellung: Kobel, Gaddou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Jobe, Nmecha, Svensson, Karetas, Sabitzer, Guirassy

Bei Union Berlin führt Borussia Dortmund sowohl zur Pause als auch bei Schlusspfiff

Beim 1:0 gegen die SV Elversberg, die nach dem 0:0 auf Schalke erneut torlos blieb, verlor Union Berlin erstmals in der Bundesliga nicht die erste Spielhälfte. Selbst beim 3:3 zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt waren die Eisernen zur Pause in Rückstand gelegen. Anschließend hatte es beim Seitenwechsel gegen Bayer Leverkusen 0:2, gegen Schalke 04 0:1 sowie bei Bayern München 0:3 gestanden.

Borussia Dortmund trennte sich in der Meisterschaft zuletzt sowohl in Stuttgart als auch gegen Werder Bremen nach der ersten Spielhälfte mit 0:0. Doch in den ersten drei Runden waren die Schwarzgelben ohne Gegentreffer in Führung gewesen. Dem 2:0 zur Pause gegen den HSV waren das 1:0 sowohl bei der TSG Hoffenheim als auch gegen den SC Paderborn gefolgt.

Unterm Strich lohnt sich vor der Partie im Stadion An der Alten Försterei ein Blick auf den Markt Borussia Dortmund / Borussia Dortmund.

Union Berlin vs Borussia Dortmund Wette 1: Borussia Dortmund / Borussia Dortmund Quote 2,50 bei bet365

Bei den Eisernen netzt der BVB mindestens dreimal ein

Union Berlin ließ in den ersten vier Runden immer mindestens drei Treffer zu. Insgesamt elf waren es beim 0:4 in Leverkusen sowie beim 0:7 in München gewesen, zuhause hatte es das 3:3 gegen Eintracht Frankfurt und das 1:3 gegen Schalke 04 gegeben. Die Serie riss mit dem 1:0 gegen die SV Elversberg, die sieben ihrer acht Tore in den ersten zwei Spieltagen erzielte.

Die Eisernen haben also 17 Gegentore zu Buche stehen, die jüngsten Kontrahenten des BVB dagegen neun bzw. zehn. Insofern bilden das 1:0 beim VfB Stuttgart und das 2:2 gegen Werder Bremen nicht unbedingt Gradmesser. Zuvor hatten die Schwarzgelben in der ersten Septemberhälfte die beiden 3:2-Siege gegen die TSG Hoffenheim sowie gegen den FC Villarreal und das 3:0 gegen den SC Paderborn eingefädelt.

Deshalb zählt der Markt Borussia Dortmund 3+ Tore zu den realistischen Optionen vor dem Spiel im Stadion An der Alten Försterei.

Union Berlin vs Borussia Dortmund Wette 2: Borussia Dortmund 3+ Tore Quote 2,50 bei bet365

Bei Union Berlin vs Borussia Dortmund sehen wir drei bis fünf Tore

Mit Ausnahme des 1:0 beim VfB Stuttgart gab es in den Bewerbsspielen von Borussia Dortmund von Anfang September bis Anfang Oktober drei bis fünf Tore. Hatte doch der BVB zuerst das 3:2 bei der TSG Hoffenheim sowie jenes gegen den FC Villarreal und das 3:0 gegen den SC Paderborn geholt. Nach der Länderspielpause gab es dann für Borussia Dortmund das 2:2 gegen Werder Bremen.

Für Union Berlin kam die Pause nach dem 0:7 bei Bayern München, und die Eisernen reagierten danach mit dem 1:0 gegen die SV Elversberg. Gleichzeitig blieben sie nach dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in drei Heimspielen ungeschlagen. Dazwischen waren sie in Leverkusen mit 0:4 sowie An der Alten Försterei gegen Schalke 04 mit 1:3 unterlegen.

Daher gehört der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den plausiblen Union Berlin vs Borussia Dortmund Prognosen.

Union Berlin vs Borussia Dortmund Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,80 bei bet365

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