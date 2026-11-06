Stuttgart vs Werder Bremen Prognosen: Füllkrug in bestechender Form

Unsere Wett-Experten rechnen bei Stuttgart vs Werder Bremen mit drei bis fünf Toren und damit, dass Füllkrug eines der mind. zwei Gäste-Tore erzielt.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Stuttgart vs Werder Bremen

Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,72 bei bet365

Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2,62 bei bet365

Mehr als 1.5 Tore Werder Bremen Quote 2,35 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Schwaben und der Grün-Weißen

Für den VfB Stuttgart kommt die Partie gegen Werder Bremen vier Tage nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Galatasaray. Am Samstag hatten die Schwaben mit dem 4:2 bei Bayer Leverkusen erst den zweiten Sieg in vier Auftritten im Oktober gefeiert. Waren doch dem 2:0 in Paderborn zum Auftakt das 0:1 beim Hamburger SV sowie das 2:3 gegen Gladbach gefolgt.

Völlig anders sieht die Formkurve von Werder Bremen, das nach dem 1:4 in Freiburg vom ersten Spieltag fünf Siege und drei Remis holte, aus. Nachdem sich die Grünweißen mit dem 3:2 gegen den FC Augsburg in die Länderspielpause verabschiedet hatten, hatten sie die beiden 2:2 in Dortmund sowie gegen den SC Paderborn verzeichnet. Dann gelangen zuletzt das 3:2 in Mainz sowie das 2:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Voraussichtliche Aufstellungen für Stuttgart vs Werder Bremen

Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Seimen, Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt, Prömel, Karazor (Spalt), Undav, El Khannouss, Führich, Demirovic

Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Hein, Arthur, Pieper, Friedl, Deman, Reis, Regeer, Chuki, Dinkci, Grüll, Füllkrug

Stuttgart vs Werder Bremen mit drei bis fünf Treffern

Mit dem 2:0 gegen die TSG Hoffenheim am Samstag riss eine Serie mit vier Meisterschaftspartien von Werder Bremen, in denen drei bis fünf Tore fielen. In zwei davon, gegen den FC Augsburg sowie beim 1. FSV Mainz 05, gewannen die Grünweißen mit 3:2. Dazwischen hatten sie beim Zweiten aus Dortmund ebenso wie gegen den Fünftletzten aus Paderborn ein 2:2 verzeichnet.

Dasselbe Muster hatte auf das jüngste Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart zugetroffen. Hatten doch die Schwaben nach dem 0:1 beim HSV mit dem 2:3 gegen den Letzten aus Gladbach zum zweiten Mal am Stück verloren. Am Samstag waren sie dann mit dem 4:2 in Leverkusen auf die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Unterm Strich zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den realistischen Stuttgart vs Werder Bremen Prognosen.

Stuttgart vs Werder Bremen Wette 1: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,72 bei bet365

Füllkrug macht seine zehn in der Bundesliga 2026/27 voll

Nachdem er bei der 1:4-Auswärtsniederlage gegen den SC Freiburg leer ausgegangen war, traf Niclas Füllkrug in allen jüngsten sieben Runden. So gelangen dem Bundesliga-Rückkehrer etwa im Oktober Doppelpacks gegen den SC Paderborn sowie in Mainz und je ein Treffer gegen den BVB sowie gegen die TSG Hoffenheim. Im September hatte Füllkrug gegen RB Leipzig, gegen den 1. FC Köln sowie gegen den FC Augsburg jeweils einmal eingenetzt.

Dazu kommt, dass der Führende in der Torschützenliste einen xG-Wert von 5,85 und eine Chancenverwertung von 32,14 % aufweist. Ausschließlich Harry Kane hat mit 6,17 einen besseren xG-Wert zu Buche stehen. Allerdings brachte es der Bayern-Star auf erst vier Bundesliga-Tore und auf eine Chancenverwertung von 10,81 %.

Deshalb gehört die Option Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Prognosen für die Partie in der MHPArena.

Stuttgart vs Werder Bremen Wette 2: Torschütze Niclas Füllkrug zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2,62 bei bet365

Beim VfB Stuttgart erzielt Werder Bremen mindestens zwei Tore

Mit Ausnahme des 1:4 in Freiburg zum Auftakt und des 1:1 in Köln am dritten Spieltag traf Werder Bremen in der Bundesliga 2026/27 immer zweimal oder häufiger ein.

Vor heimischer Kulisse gelang das zuletzt gegen Paderborn (2:2) sowie gegen Hoffenheim (2:0), aber davor auch gegen RB Leipzig (3:1) und gegen den FC Augsburg (3:2). In der Ferne traf dieses Muster im Oktober auf das 2:2 bei Borussia Dortmund und auf das 3:2 beim 1. FSV Mainz 05.

Außerdem ließ der VfB Stuttgart in allen jüngsten drei Bewerbsspielen mehr als einen Gegentreffer zu. Der Oktober war für die Schwaben mit dem 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach und mit dem 4:2 bei Bayer Leverkusen geendet. Es folgte am Dienstag die 0:2-Auswärtsniederlage gegen Galatasaray.

Aus diesen Gründen reiht sich der Markt Mehr als 1.5 Tore Werder Bremen unter die plausiblen Prognosen für die Begegnung in Stuttgart ein.

Stuttgart vs Werder Bremen Wette 3: Mehr als 1.5 Tore Werder Bremen Quote 2,35 bei bet365

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