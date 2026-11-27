Unsere Wett-Experten rechnen bei Stuttgart vs Eintracht Frankfurt mit ein, zwei Toren der Schwaben und höchstens einem der Adlerträger.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Stuttgart vs Eintracht Frankfurt

Anzahl der Tore von Eintracht Frankfurt 2-4 – Nein Quote 1,72 bei Oddset

Weniger als 1.5 Tore Eintracht Frankfurt Quote 1.70 bei Oddset

Anzahl der Tore von VfB Stuttgart 1-2 – Ja Quote 1,90 bei Oddset

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Unsere Analyse: Die Form der Schwaben und der Adlerträger

Der VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt eine Woche nach der Nullnummer bei Schalke 04 und drei Tage nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Inter Mailand.

Zwischen den beiden Länderspielpausen hatten die Schwaben mit dem 2:0 in Paderborn, dem 4:2 in Leverkusen und dem 1:0 gegen Werder Bremen neun ihrer 13 Punkte geholt. Demgegenüber waren auch die Niederlagen beim HSV (0:1) sowie gegen Gladbach (2:3) zu Buche gestanden.

Eintracht Frankfurt hingegen kehrte mit dem 1:0 gegen die TSG Hoffenheim in den Ligaalltag zurück. Nach einem anderen 1:0, jenem gegen den 1. FC Köln, und dem 3:1 gegen den Hamburger SV fädelten die Adlerträger damit den dritten Heimsieg ein. Dazwischen riss mit dem 2:2 in Paderborn eine Auswärtsserie von zwei Niederlagen mit dem 0:6 in Leipzig und dem 0:1 in Dortmund.

Voraussichtliche Aufstellungen für Stuttgart vs Eintracht Frankfurt

Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Seimen, Jeltsch, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Prömel, Stiller, Undav, El Khannouss, Führich, Demirovic

Eintracht Frankfurt – voraussichtliche Aufstellung: Atubolu, Knauff, Koch, Brassier, Baum, Onyedikа, Aseko, Uzun, Doan, Chaibi, Burkardt

In Stuttgart erzielt Eintracht Frankfurt nicht zwei bis vier Tore

Mitte September hatte Eintracht Frankfurt noch das 3:1 in Mainz und das 2:2 gegen den SC Freiburg erreicht. Doch in den darauffolgenden sechs Partien trafen die Adlerträger nur gegen den Hamburger SV (3:1) und in Paderborn (2:2) zweimal, dreimal oder viermal. Zudem gab es das 0:6 in Leipzig sowie das 0:1 in Dortmund und daheim die beiden 1:0 gegen den 1. FC Köln sowie gegen die TSG Hoffenheim.

Außerdem ließ der VfB Stuttgart in seinen jüngsten sieben Partien in der Bundesliga nur zweimal zwei bis vier Tore zu. Genau genommen traf dieses Muster ausschließlich auf das 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach und das 4:2 bei Bayer Leverkusen zu. Danach verzeichneten die Schwaben bisher das 1:0 gegen Werder Bremen und die Nullnummer auf Schalke.

Unterm Strich zählt der Markt Anzahl der Tore von Eintracht Frankfurt 2-4 – Nein zu den realistischen Optionen vor dem Spiel in Stuttgart.

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt Wette 1: Anzahl der Tore von Eintracht Frankfurt 2-4 – Nein Quote 1,72 bei Oddset

Die Adlerträger netzen in der MHPArena höchstens einmal ein

Nach der ersten Länderspielpause von Ende September und Anfang Oktober erzielte Eintracht Frankfurt in vier von sechs Partien höchstens ein Tor. Dabei beendete das 3:1 gegen den Hamburger SV eine Serie mit dem 0:6 in Leipzig, dem 1:0 gegen den 1. FC Köln und dem 0:1 bei Borussia Dortmund. Es folgten zuletzt das 2:2 in Paderborn und das 1:0 gegen Hoffenheim.

Dazu kommt, dass der VfB Stuttgart in fünf seiner letzten sieben Meisterschaftsspiele weniger als zwei Treffer hinnehmen musste. Am 23. Oktober kam es zum 2:3 gegen Gladbach nach den beiden 0:1 gegen den BVB sowie in Hamburg und dem 2:0 in Paderborn. Es folgte das 4:2 bei Bayer Leverkusen, ehe die Schwaben gegen Werder Bremen (1:0) und bei Schalke 04 (0:0) hinten die Null hielten.

Insofern gehört der Markt Weniger als 1.5 Tore Eintracht Frankfurt zu den realistischen Stuttgart vs Eintracht Frankfurt Prognosen.

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt Wette 2: Weniger als 1.5 Tore Eintracht Frankfurt Quote 1.70 bei Oddset

In Stuttgart vs Eintracht Frankfurt treffen die Hausherren ein- bis zweimal

Der VfB Stuttgart kam also in seinem bislang letzten Meisterschaftsspiel nicht über das 0:0 auf Schalke hinaus. Doch zwischen den beiden Länderspielpausen hatten die Schwaben nur beim 0:1 in Hamburg und beim 4:2 in Leverkusen nicht exakt einmal oder zweimal eingenetzt. Dieses Muster hatte hingegen auf das 2:0 in Paderborn, das 2:3 gegen Gladbach sowie das 1:0 gegen Werder Bremen zugetroffen.

Außerdem ließ Eintracht Frankfurt mit Ausnahme des 0:6-Debakels gegen RB Leipzig in den letzten vier Auswärtsspielen ein bis zwei Tore zu. Dabei nahmen die Adlerträger beim 3:1 in Mainz und beim 2:2 in Paderborn Zählbares mit. Beim Spitzenreiter aus Dortmund hatten sie hingegen Ende Oktober mit 0:1 verloren.

Insofern lohnt sich vor dem Spiel in der MHPArena ein Blick auf den Markt Anzahl der Tore von VfB Stuttgart 1-2 – Ja.

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt Wette 3: Anzahl der Tore von VfB Stuttgart 1-2 – Ja Quote 1,90 bei Oddset

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