Sabah vs Borussia Dortmund Prognosen: BVB unter Druck

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Unsere Wett-Experten rechnen bei Sabah vs Borussia Dortmund mit einem bis drei Toren, die hauptsächlich in der zweiten Spielhälfte fallen.

Beste Wetten für Sabah vs Borussia Dortmund

Unter 3,5 Tore Quote 1,76 bei bet365

Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 1,92 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 1-3 Quote 1,80 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Eulen und des BVB

Sowohl Borussia Dortmund als auch Sabah haben nach den ersten zwei Champions-League-Spieltagen einen Heimerfolg und eine Auswärtsniederlage zu Buche stehen.

Mit dem 0:4 bei Manchester United hatte die Ligaphase für den Debütanten aus Aserbaidschan begonnen, der dann in der Vorwoche mit dem 2:0 gegen Slavia Prag erstmals punktete. In der Liga gelang am Samstag mit dem 4:0 bei Gabala im siebten Auftritt der sechste Sieg.

Der BVB war mit vier Siegen in ebenso vielen Spieltagen makellos in die Bundesliga gestartet, zudem war das 3:2 gegen den FC Villarreal gelungen. Aber mit der Länderspielpause scheint bei den Schwarzgelben der Faden gerissen zu sein. Denn das 0:1 bei Bodö/Glimt geschah zwischen dem 2:2 gegen Werder Bremen und der Nullnummer am Samstag bei Union Berlin.

Voraussichtliche Aufstellungen für Sabah vs Borussia Dortmund

Sabah – voraussichtliche Aufstellung: Pokatilov, Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Parris, Du Queiroz, Simic, Mickels

Pokatilov, Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Parris, Du Queiroz, Simic, Mickels Borussia Dortmund – voraussichtliche Aufstellung: Kobel, Gadou, Anton, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Sabitzer, Karetsas, Guirassy

Sabah und Borussia Dortmund erzielen insgesamt weniger als vier Tore

Sabah hatte auf dem Weg zur Ligaphase in Baku unter anderem Aarhus aus Dänemark mit 4:0 und Hapoel Beer Sheva aus Israel mit 5:2 bezwungen. Und auf dem Papier sind diese Kontrahenten nicht mit dem BVB vergleichbar, was auch für das mit 2:0 besiegte Slavia Prag gilt. Im einzigen Auswärtsspiel im Hauptbewerb waren die Eulen bei Manchester United mit 0:4 unterlegen.

Auch Borussia Dortmund trat in der Champions League 2026/27 bereits gegen einen Vertreter aus einer anderen Topliga an. Allerdings hatte sich das 3:2 gegen den FC Villarreal in die Serie von fünf Siegen vor der Länderspielpause eingereiht. Doch aktuell sieht die Formkurve mit dem 0:0 gegen Union Berlin und vor allem mit dem 0:1 bei Bodö/Glimt vollkommen anders aus.

Deshalb gehört der Markt Unter 3.5 Tore zu den plausiblen Sabah vs Borussia Dortmund Prognosen.

Sabah vs Borussia Dortmund Wette 1: Unter 3,5 Tore Quote 1,76 bei bet365

In Baku fallen die meisten Treffer nach dem Seitenwechsel

Für Borussia Dortmund kommt das Auswärtsspiel gegen Sabah drei Tage nach der Nullnummer gegen Union Berlin.

Bei den Eisernen riss eine Serie von sechs Bewerbsspielen des BVB, in denen die meisten Tore immer nach dem Seitenwechsel erzielt wurden. Und sowohl beim 3:2 gegen den FC Villarreal als auch beim 0:1 gegen Bodö/Glimt hatte es zur Pause 0:0 gestanden.

Ein ähnliches Muster traf etwa auf die jüngsten drei Champions-League-Heimpartien des Debütanten aus Baku zu. So waren etwa alle vier Tore gegen Aarhus in Spielhälfte zwei gelungen und Sabah hatte gegen Hapoel Beer Sheva eines seiner fünf Tore in der ersten Spielhälfte erzielt.

Beim 0:4 bei Manchester United hatte es zur Pause 0:3 gestanden, aber gegen Slavia Prag gelangen beide Tore abermals nach dem Seitenwechsel.

Unterm Strich lohnt sich vor dem Auftritt des BVB in Aserbaidschan ein Blick auf die Option Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit.

Sabah vs Borussia Dortmund Wette 2: Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 1,92 bei bet365

Sabah vs Borussia Dortmund mit einem bis drei Toren

In seinen Bundesliga- und Champions-League-Auftritten von Anfang September bis Anfang Oktober hatte Borussia Dortmund nur beim 1:0 in Stuttgart weniger als zweimal getroffen. Nun wartet der BVB also nach dem 0:1 bei Bodö/Glimt und dem 0:0 bei Union Berlin auf ein Tor. Dabei kamen die Schwarzgelben in Norwegen und bei den Eisernen auf xG-Werte von 0,78 und 1,36.

Sabah hatte auf dem Weg in die Ligaphase der Königsklasse immer eingenetzt. Bei der 0:4-Auswärtsniederlage gegen Manchester United gingen die Eulen dann erstmals leer aus, aber sie wiesen im Old Trafford einen xG-Wert von 0,89 auf. Und Slavia Prag verlor in Baku trotz eines Werts von 2,23, während die Aserbaidschaner bei einem xG-Wert von 1,45 zweimal einnetzten.

Aus diesen Gründen zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 1-3 zu den plausiblen Sabah vs Borussia Dortmund Prognosen.

Sabah vs Borussia Dortmund Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 1-3 Quote 1,80 bei bet365

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