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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass dieses Spiel auf beiden Seiten Tore bringt, wobei die individuelle Extraklasse von Real Madrid letztlich den Unterschied ausmacht.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Villarreal

1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

Torschütze – Jude Bellingham zu einer Quote von 2,63 bei Oddset

Arda Güler 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2,38 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Real Madrid 3:1 Villarreal

Real Madrid 3:1 Villarreal Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler; Villarreal – Ayoze Pérez

Eine 2:1-Niederlage im Madrider Derby beim letzten Mal lässt die Mannschaft von José Mourinho im Titelrennen zurückfallen. Sie liegen sechs Punkte hinter einem dominanten Barcelona, nachdem sie im September auch gegen Real Betis verloren hatten. Los Blancos haben in dieser Saison alle vier Spiele im Bernabeu gewonnen, dennoch gibt es noch reichlich Raum für Verbesserungen.

Auch Villarreal hat in diesem Sommer den Trainer gewechselt, Iñigo Pérez ersetzte Marcelino. Pérez gelang in seinen ersten sechs Pflichtspielen kein einziger Sieg. Das „Gelbe U-Boot“ fand jedoch mit Siegen in Serie gegen Málaga und Levante kurz vor der Länderspielpause zu seiner Form.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Villarreal: Gulácsi, Freeman, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Gueye, Akhomach, Moleiro, Pepe, Ayoze

Los Blancos siegen ohne Zu-Null-Spiel

Bei Real Madrid gab es seit Kylian Mbappés Verletzung im Dienst der französischen Nationalmannschaft Sorgen um dessen Fitness. Die anfängliche Befürchtung einer langen Ausfallzeit hat sich jedoch gelegt. Der Stürmer hat gute Chancen, am Samstag aufzulaufen. Mit sieben Toren in sieben Ligaspielen wäre seine mögliche Rückkehr ein großer Gewinn für die Gastgeber.

Da 70 % ihrer Saisontore im Bernabeu fallen, darf Real Madrid durchaus selbstbewusst auftreten. Ihre offensive Stärke dürfte für Villarreal zu viel sein, die in 22 Partien über alle Wettbewerbe hinweg nicht zu Null gespielt haben.

Allerdings spricht einiges dafür, dass auch die Gäste mindestens ein Tor erzielen. Pérez' Mannschaft liegt mit 16,5 xG (Expected Goals) auf Platz drei der La Liga, während ihr xPTS-Wert (Expected Points) bei 13,4 liegt. Das ist ebenfalls der drittbeste Wert im spanischen Oberhaus.

In allen vergangenen vier Spielen von Real Madrid haben beide Teams getroffen. Diesen Ausgang bei einem Heimsieg zu erwarten, wirkt bei Quoten über eins zu eins wie guter Value.

Real Madrid vs Villarreal Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

Bellingham soll im Bernabeu treffen

Da Zweifel bestehen, ob Mbappé die vollen 90 Minuten durchhalten kann, könnte Bellingham gefragt sein. Er ist der einzige andere Spieler von Real Madrid, der in der La Liga 2026/27 mehr als einmal getroffen hat.

Bellingham setzt seine starke Form nach sieben Toren bei der Weltmeisterschaft fort. Er hat in sieben Ligaspielen dreimal getroffen und kommt dabei auf durchschnittlich 2,3 Torschüsse pro Spiel. Der Mittelfeldspieler steuerte zudem ein Tor und drei Vorlagen zu einer starken Leistung für sein Land gegen Kroatien am vergangenen Wochenende bei.

Bellingham wurde für das zweite der vier Nations-League-Spiele seines Landes geschont. Er musste weniger reisen als manch anderer Spieler, weshalb Müdigkeit kein großes Thema sein dürfte. Den Engländer auf einen Treffer zu setzen, erscheint bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 38 % attraktiv.

Real Madrid vs Villarreal Wette 2: Torschütze – Jude Bellingham zu einer Quote von 2,63 bei Oddset

Gülers Kreativität soll den Unterschied machen

Einer der weiteren großen Pluspunkte für Real Madrid in dieser Saison ist die Form von Arda Güler. Er entwickelt sich zu einem der kreativsten Spieler Europas.

Selbst Lamine Yamal kommt nicht an seinen Schnitt von 4,0 Schlüsselpässen pro Spiel heran, der beste Wert der La Liga. Gülers Zahlen sind umso beeindruckender, als er im Schnitt nur 50 Minuten pro Partie auf dem Platz steht. Bei besserem Abschluss seiner Mitspieler hätte er mehr als seine bisherigen zwei Vorlagen verbucht.

Nachdem er für das letzte Nations-League-Spiel der Türkei gesperrt war, konnte sich Güler eine volle Woche auf dieses Spiel vorbereiten. Gegen eine Defensive von Villarreal, die in der Liga 1,71 Gegentore pro 90 Minuten kassiert, dürfte er Raum zum Agieren bekommen. Den 21-Jährigen auf mindestens eine Vorlage zu setzen, wirkt bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 42 % reizvoll.

Real Madrid vs Villarreal Wette 3: Arda Güler 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2,38 bei Oddset

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