Real Madrid vs Girona Wett Tipp: Die Königlichen kehren in die Erfolgsspur zurück

Unser Wett-Experte erwartet, dass Real Madrid gegen ein Team aus dem Tabellenmittelfeld, den FC Girona, im Estadio Santiago Bernabéu den Befreiungsschlag landet und wieder dreifach punktet.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Girona

Unter 3.5 Tore insgesamt zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Doppelte Chance: Girona oder Unentschieden zur Halbzeit zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 2:1 Girona

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Vinícius Junior, Jude Bellingham; Girona – Viktor Tsygankov

Real Madrid musste unter der Woche eine bittere 1:2-Heimniederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München hinnehmen. Zwei 1:2-Pleiten in Folge haben in Madrid zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt der Saison für Stirnrunzeln gesorgt.

Auch in der Liga lief es zuletzt alles andere als rund. Die Elf von Álvaro Arbeloa verlor drei der letzten sechs La Liga-Partien, jeweils mit nur einem Tor Unterschied. Zuletzt war es Mallorca, das den Madrilenen eine 1:2-Niederlage beibrachte. Damit liegt Real nun bereits sieben Punkte hinter dem Erzrivalen aus Barcelona zurück.

Girona agierte im spanischen Oberhaus zuletzt ebenfalls unbeständig. Die "Blanquivermells" profitierten am vergangenen Spieltag von einem Eigentor durch Villarreals Pau Navarro in der ersten Halbzeit, um sich zu Hause drei Punkte zu sichern. Dieses Quäntchen Glück verhinderte das vierte sieglose Spiel in Folge.

Die Gäste belegen aktuell den 12. Tabellenplatz, acht Punkte vor der Abstiegszone bei noch acht verbleibenden Spielen. Trainer Míchel weiß, dass jeder Zähler zählt, wenn sein Team die Saison in der oberen Tabellenhälfte abschließen will.

Im Hinspiel am 14. Spieltag im Estadio Montilivi erkämpfte sich Girona ein 1:1-Remis gegen Real Madrid. Obwohl Madrid derzeit wackelt, sollten sie auf heimischem Boden nach der Durststrecke wieder einen Dreier einfahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Girona

Real Madrid:Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Diaz, Mbappé

Girona:Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Tsygankov, Martin, Witsel, Beltrán, Ounahi, Vanat

Tore als Mangelware in Madrid

Real Madrid hatte in den letzten zwei Partien massive Probleme bei der Chancenverwertung und erzielte jeweils nur einen Treffer. In beiden Fällen fielen insgesamt exakt drei Tore. In vier der letzten sechs Pflichtspiele blieb die Trefferquote unter der Marke von 3,5 Toren.

Die Statistik "Unter 3,5 Tore" bestätigte sich zudem in 21 von 30 La Liga-Spielen dieser Saison – der geteilt fünftniedrigste Wert der Liga.

Girona liefert hier fast identische Werte. Jedes ihrer letzten fünf Ligaspiele endete mit weniger als 3,5 Toren, was insgesamt auf 25 von 30 Partien in dieser Spielzeit zutrifft. Das ist der zweithöchste Wert der Division, gleichauf mit Rayo Vallecano und Athletic Bilbao.

Die Königlichen werden darauf brennen, ihre Abschlussstärke wiederzufinden, doch die jüngsten Auftritte haben Lücken offenbart. Girona sollte in der Lage sein, die Gastgeber bei maximal zwei Toren zu halten, da sie in zwei ihrer letzten drei Spiele die Null halten konnten.

Real Madrid vs Girona Wette 1: Unter 3.5 Tore insgesamt zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Madrids Fehlstarts halten an

Real Madrid erwischte in den letzten Wochen regelmäßig einen Kaltstart. In den vergangenen drei Spielen – gegen Atlético Madrid, Mallorca und Bayern München – lag das Team zur Halbzeit jeweils mit 0:1 hinten. Zuvor ging man gegen Manchester City mit einem Unentschieden in die Kabine.

Das letzte Mal, dass Real Madrid zur Pause führte, war Mitte März gegen Elche, als Antonio Rüdiger und Fede Valverde kurz vor dem Halbzeitpfiff trafen.

Girona war in der ersten Hälfte ihrer letzten beiden Partien zwar auch nicht überragend, profitierte aber zuletzt vom Eigentor Navarros für die Pausenführung gegen Villarreal.

Dennoch ist Girona immer für eine Überraschung gut. Azzedine Ounahi brachte sie im Hinspiel in der 45. Minute in Führung. Es wäre keine Sensation, wenn ihnen das erneut gelingt. Die Quote auf die doppelte Chance der Gäste zur Halbzeit bietet hier echten Value.

Real Madrid vs Girona Wette 2: Doppelte Chance: Girona oder Unentschieden zur Halbzeit zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Real setzt sich gegen zähe Gäste durch

Real Madrid hat gegen Bayern München bis zum Ende alles gegeben, stand nach der 1:2-Niederlage aber mit leeren Händen da. Trotz 20 Torschüssen, von denen fast die Hälfte aufs Gehäuse ging, blieb Kylian Mbappés Ehrentreffer das einzige Highlight.

In La Liga ist Barcelona mittlerweile der klare Titelfavorit. Die Arbeloa-Elf wird den Druck im Bernabéu spüren. Da Real jedoch in sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen immer getroffen hat, ist ein Torerfolg fast garantiert. Ein Sieg ist Pflicht, um an der Spitze dranzubleiben.

Girona blieb in den letzten acht Ligaspielen nur zweimal ohne Torerfolg. Míchels Team brauchte zwar ein Eigentor zum Sieg gegen Villarreal, erarbeitete sich aber selbst 10 Abschlüsse.

Der Druck liegt klar bei Madrid. Normalerweise wachsen sie in solchen Situationen über sich hinaus. Wir setzen darauf, dass die Königlichen die Blanquivermells in einem hart umkämpften Spiel knapp niederringen.

Real Madrid vs Girona Wette 3:Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 2.50 bei bet365

+