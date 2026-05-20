Real Madrid vs Athletic Club Wett Tipp: Arbeloa vor Abschied mit einem Sieg

Unser Wett-Experte rechnet mit einem Heimsieg von Real Madrid in einer torarmen Partie – es wird das voraussichtlich letzte Spiel der Königlichen unter Alvaro Arbeloa sein.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Athletic Club

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.20 auf bet365

1. Halbzeit – Unter 1.5 Tore zu einer Quote von 1.65 auf bet365

Real Madrid gewinnt & Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 2.60 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 2:0 Athletic Club

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappé, Jude Bellingham

Reals minimale Restchancen auf den Meistertitel platzten endgültig, als sie Anfang des Monats den El Clásico mit 0:2 verloren. Damit war die Hoffnung auf Silberware in dieser Saison dahin, doch die Madrilenen zeigten Reaktion und gewannen die beiden darauffolgenden Partien. Die Mannschaft von Arbeloa bezwang zunächst das Tabellenschlusslicht Real Oviedo im Bernabéu mit 2:0, bevor sie am vergangenen Sonntag einen 1:0-Auswärtssieg bei Sevilla nachlegte.

Auf der Gegenseite markiert diese Partie das Ende der dritten Amtszeit von Ernesto Valverde als Cheftrainer des Athletic Clubs. Ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Celta Vigo machte am vergangenen Spieltag alle Hoffnungen auf das internationale Geschäft zunichte. Die „Los Leones“ ließen im Saisonendspurt kräftig Federn und holten aus den letzten fünf Partien gerade einmal magere vier Punkte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Athletic Club

Real Madrid:Courtois, F. Garcia, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Valverde, Tchouameni, Vinicius, Bellingham, Brahim, Mbappé

Athletic Club:Simon, Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Navarro, I. Williams, Guruzeta

Wenige Tore am letzten Spieltag im Bernabéu

Da es in diesem Match für beide Teams um nichts Relevantes mehr geht, ist kaum davon auszugehen, dass hier von Beginn an ein extrem hohes Tempo angeschlagen wird. Die jüngsten Auftritte von Real Madrid deuten ohnehin stark auf eine torarme Angelegenheit hin: In den letzten vier Partien der „Los Blancos“ fielen jeweils maximal zwei Tore – und es traf dabei immer nur eine der beiden Mannschaften.

Auch der direkte Vergleich spricht eine klare Sprache: In nur einem der letzten fünf Duelle dieser beiden Traditionsklubs trafen beide Teams. Eines der stärksten Spiele der gesamten Saison lieferte Real übrigens im Hinspiel ab, als man im Baskenland souverän mit 3:0 gewann. Dabei ließen die Königlichen gerade einmal magere 0,84 xG des Gegners zu.

Zudem stottert der Offensivmotor des Athletic Clubs in dieser Spielzeit gewaltig. Die Basken bringen es im Schnitt auf gerade einmal 1,11 Tore pro La-Liga-Spiel. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gäste im Bernabéu nach einem erneuten verletzungsbedingten Rückschlag ohne ihren Star-Angreifer Nico Williams auskommen müssen.

Alles in allem bietet der Tipp, dass mindestens eine der beiden Mannschaften ohne Torerfolg bleibt, hier einen echten Value.

Real Madrid vs Athletic Club Wette 1: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.20 auf bet365

Wenig Action vor dem Pausentee

Die Ligaspiele von Real Madrid wurden in dieser Saison meist erst im zweiten Durchgang so richtig munter. Nur 42 % der eigenen Treffer und lediglich 39 % der Gegentore fielen in der ersten Halbzeit.

Dieser Trend hat sich im Laufe der Rückrunde sogar nochmals verschärft. In nur einem der vergangenen acht La-Liga-Spiele der Madrilenen bekamen die Fans vor dem Seitenwechsel mehr als ein Tor zu sehen. Das war beim jüngsten Gastspiel in Barcelona, als der Tabellenführer in der Anfangsphase zwei absolute Geniestreiche auf den Rasen zauberte.

Bei Athletic Club fielen in den letzten sechs Partien allesamt maximal ein Tor im ersten Durchgang. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass die Basken in der Anfangsphase dieses Spiels ins offene Messer laufen und viel riskieren werden. Vor diesem Hintergrund ist der Tipp auf Unter 1.5 Tore in der 1. Halbzeit eine hochattraktive Option – die implizierte Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei starken 60,6 %.

Real Madrid vs Athletic Club Wette 2: 1. Halbzeit – Unter 1.5 Tore zu einer Quote von 1.65 auf bet365

Real Madrid verabschiedet sich mit einem Sieg

Da Leistungsträger wie Kylian Mbappé und Fede Valverde wieder voll einsatzbereit sind, dürfte Real Madrid die wohl stärkste Startelf seit Wochen aufbieten. Trotz einer Saison, die unterm Strich als sehr enttäuschend verbucht werden muss, haben die Königlichen immer noch 70 % ihrer Ligaspiele gewonnen. Mit einem Dreier in dieser Partie würden sie sogar die Punkteausbeute der vergangenen Spielzeit übertreffen.

Auch die Saison von Athletic war eine herbe Enttäuschung. Mit aktuell 45 Punkten steuern die Basken auf ein Finish im grauen Mittelfeld zu – nachdem sie im Vorjahr noch mit 70 Punkten sensationell Vierter wurden. Besonders bitter: „Los Leones“ verloren in dieser Saison alle fünf Spiele gegen die Top-3-Teams und erzielten in diesen Partien insgesamt nur ein einziges Tor.

Allerdings lief der Angriff von Real Madrid zuletzt nicht flüssig genug, um hier ein Schützenfest zu erwarten. Alle der vergangenen acht Ligaspiele der Madrilenen endeten mit maximal drei Toren. Die jüngsten drei Siege der Königlichen wurden allesamt über ein minimalistisches 1:0 oder 2:0 eingefahren.

Daher ist die Kombination aus einem Heimsieg von Real Madrid und Unter 3.5 Toren im Spiel bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 38.5 % unsere klare Empfehlung.

Real Madrid vs Athletic Club Wette 3:Real Madrid gewinnt & Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 2.60 auf bet365

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