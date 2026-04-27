PSG vs Bayern München Wett Tipp: PSG jagt den 100. Sieg in der Königsklasse

Unser Experten-Team erwartet, dass PSG im Parc des Princes Vincent Kompanys torhungrige Bayern in einem hart umkämpften Hinspiel in ein Unentschieden zwingt.

Die besten Wetten für PSG vs Bayern München

Über 3,5 Tore insgesamt, Quote von 1,93 bei Oddset

Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit – Ja, Quote von 2,30 bei Oddset

Harry Kane trifft jederzeit, Quote von 1,98 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 2-2 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Bayern München – Michael Olise, Harry Kane

Paris Saint-Germain steht zum dritten Mal in Folge im Halbfinale der Champions League, nachdem sie Liverpool in der letzten Runde mit einem Gesamtergebnis von 4:0 souverän ausgeschaltet haben. Da sie den Titel in der Ligue 1 bereits fest im Griff haben, kann sich die Mannschaft nun voll und ganz auf dieses Halbfinal-Duell konzentrieren.

Nach dem Triumph über die "Reds" sah sich Luis Enrique Kritik ausgesetzt, weil er gegen Lyon rotierte und im Parc des Princes prompt mit 1:2 verlor. Doch zwei überzeugende 3:0-Siege gegen Nantes und Angers sowie Punktverluste von Lens haben die Stimmung im Pariser Lager rechtzeitig wieder gehoben.

Der FC Bayern München wählte einen anderen Weg der Vorbereitung. Nachdem sich die Münchner mit einem 4:2-Sieg über Stuttgart ihre rekordverdächtige 35. Deutsche Meisterschaft gesichert hatten, kegelten sie Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal-Halbfinale.

Das vergangene Wochenende verlief allerdings weniger geradlinig: Gegen den Tabellenmittler Mainz lag Bayern zur Halbzeit bereits mit 0:3 zurück. Dann jedoch zeigten "Die Roten" ihre Comeback-Qualitäten, drehten die Partie im zweiten Durchgang und gewannen noch mit 4:3 in der Mewa Arena.

Hier trifft der amtierende Champion auf den Top-Favoriten des Turniers. Es ist das sechste Aufeinandertreffen dieser beiden europäischen Schwergewichte innerhalb von neun Spielzeiten. Ein Erfolg für Paris Saint-Germain wäre gleichzeitig der 100. Sieg des Klubs in diesem Wettbewerb.

Gegen das wohl formstärkste Team Europas wird das jedoch ein Mammutaufgabe. Wir rechnen mit einem Remis auf Augenhöhe, wodurch die Entscheidung erst nächste Woche in der Allianz Arena fallen dürfte.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Bayern München

PSG:Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Neves, Mayulu, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Bayern München:Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Torfestival in Paris erwartet

Sowohl PSG als auch Bayern München agieren in der Offensive derzeit fast unaufhaltsam. Während die Angriffsreihen fehlerfrei funktionieren, zeigen sich beide Defensivabteilungen gegen Top-Gegner durchaus anfällig.

PSG hat die letzten vier Champions-League-Spiele gegen Kaliber wie Chelsea und Liverpool jeweils mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Enriques Team hat zudem in acht aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen mehr als zwei Tore erzielt – ein eingestellter Rekord.

Auch der FC Bayern trifft am laufenden Band; ihre Spiele sind meist geprägt von Weltklasse-Abschlüssen. In den letzten sieben Auswärtsspielen der Bayern in der Königsklasse fielen jeweils über 2,5 Tore. Insgesamt gab es in 11 der 12 bisherigen CL-Partien dieser Saison mehr als 2,5 Treffer.

Zwar wurde bei keinem der letzten fünf Pflichtspiele von PSG die 3,5-Tore-Marke geknackt, doch die Qualität des kommenden Gegners ist eine ganz andere Hausnummer. Bayern hat in sechs der letzten zehn Spiele vier oder mehr Tore erzielt, darunter der denkwürdige 4:3-Sieg gegen Real Madrid in der vorangegangenen Runde.

PSG vs Bayern München Wette 1: Über 3,5 Tore insgesamt, Quote von 1,93 bei Oddset

Feuerwerk in der zweiten Halbzeit

Die Bayern lagen in ihrem letzten Auswärtsspiel in Mainz zur Pause mit 0:3 hinten. Dass sie am Ende noch mit 4:3 gewannen, unterstreicht die enorme Kaderbreite und die offensive Wucht in der Schlussphase.

In acht der letzten neun Champions-League-Spiele der Bayern trafen beide Teams (BTTS). Zudem endeten die letzten sieben Auswärtspartien in diesem Wettbewerb ebenfalls damit, dass beide Mannschaften Tore erzielten.

PSG konnte in sechs der letzten acht Pflichtspiele die Null halten. Gegen den deutschen Rekordmeister ist ein erneuter "Zu-Null-Sieg" im Parc des Princes jedoch unwahrscheinlich. Bayern hat in sieben der letzten zehn Pflichtspiele mindestens ein Gegentor kassiert.

Schon in der Ligaphase sicherte sich Bayern hier im Parc des Princes am 4. Spieltag einen 2:1-Sieg. Damals schnürte Luis Diaz in der ersten Halbzeit einen Doppelpack, während Joao Neves erst spät den Anschlusstreffer erzielte. Dieses Mal steht deutlich mehr auf dem Spiel. Wir gehen davon aus, dass beide Teams nach dem Seitenwechsel treffen und so die Basis für ein hochspannendes Rückspiel in München legen.

PSG vs Bayern München Wette 2: Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit – Ja, Quote von 2,30 bei Oddset

Kane als permanente Gefahr im Strafraum

Harry Kane hat in der Champions-League-Saison 2025/26 bereits 12 Tore erzielt – ein persönlicher Bestwert in seiner Karriere. Damit hat er seine Ausbeute aus der Saison 2024/25, als Inter Mailand die Bayern im Viertelfinale ausschaltete, bereits um einen Treffer übertroffen.

Sein Ausgleichstreffer beim 4:3-Sieg gegen Real Madrid war das fünfte CL-Spiel in Folge, in dem er knipste. Damit zieht er mit der Liverpool-Legende Steven Gerrard (Saison 2007/08) gleich – die einzigen englischen Spieler, denen diese Serie bisher gelang.

Kanes 12 Treffer sind zudem die meisten Tore, die ein Engländer jemals innerhalb einer einzigen Champions-League-Spielzeit erzielt hat. Aktuell steht er bei acht Toren und einem Assist aus den letzten sieben Einsätzen für den FC Bayern.

Der ehemalige Tottenham-Stürmer befindet sich in der Form seines Lebens. Die Pariser Abwehr wird massive Probleme haben, den wohl effektivsten Stürmer des Weltfußballs über 90 Minuten auszuschalten. Ein Tipp auf einen Kane-Treffer bietet hier einen klaren Value.

PSG vs Bayern München Wette 3:Harry Kane trifft jederzeit, Quote von 1,98 bei Oddset

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