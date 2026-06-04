Portugal vs Chile Wett Tipp: Führt Ronaldo den Gastgeber-Angriff erneut an?

Unser Wettexperte geht davon aus, dass Portugal einfach zu viel Offensivpower für die Südamerikaner mitbringt und hier einen souveränen Sieg einfahren sollte.

Die besten Wetten für Portugal vs Chile

3-Weg-Handicap: Portugal gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1,63 auf Oddset

Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1,93 auf Oddset

Portugal gewinnt beide Halbzeiten: Ja zu einer Quote von 2,35 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Portugal 4:1 Chile

Torschützen-Wett Tipp: Portugal – Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo (2x); Chile – Gonzalo Tapia

Portugals goldene Generation brennt darauf, den allerersten Weltmeistertitel für ihr Land zu holen. Trotz seines stolzen Alters von 41 Jahren präsentiert sich Kapitän Cristiano Ronaldo weiterhin in absoluter Topform und trifft wie am Fließband. Nationaltrainer Roberto Martínez muss beim Turnierstart die perfekte Balance bei der Aufstellung finden, um die Chancen auf den ganz großen Wurf zu maximieren.

Vor dem Abflug zur Weltmeisterschaft 2026 nach Nordamerika steht für die Seleção das Quinas noch ein Testspiel gegen Chile in Lissabon auf dem Programm. Diese Partie bietet Martínez die optimale Gelegenheit, verschiedene taktische Varianten zu testen und Ronaldo organisch ins Spielsystem zu integrieren, anstatt ihn einfach nur aufzustellen. Die Hausherren wollen sich mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans verabschieden und ein klares Statement setzen, was in den kommenden sechs Wochen zu erwarten ist.

Für Chile geht es in diesem Duell vor allem um die Ehre. Die Südamerikaner wollen beweisen, dass sie mit einer der absoluten Top-Nationen Europas mithalten können. Der Formkurve der Chilenen zeigte zuletzt allerdings drastisch nach unten. Die glorreichen Jahre der eigenen goldenen Generation sind gefühlt Lichtjahre entfernt.

Seit den erfolgreichen Zeiten unter Jorge Sampaoli und Juan Antonio Pizzi, als Alexis Sánchez noch zu den unumstrittenen Stars gehörte, durchlebt Chile eine harte Durststrecke. Nicolas Cordova hat nun – wenn auch vorerst nur interimsmäßig – die schwierige Aufgabe übernommen, das Team komplett neu aufzubauen. Auf Chile wartet ein extrem kompliziertes Spiel gegen einen der absoluten Topfavoriten auf den diesjährigen WM-Titel.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs Chile

Portugal:Costa, Dalot, Araujo, Inacio, Cancelo, Costa, Silva, Trincao, Fernandes, Neto, Ronaldo

Chile:Vigouroux, Lichnovsky, Maripan, Gomez, Suazo, Pizarro, Loyola, Faundez, Osorio, Altamirano, Tapia

Gastgeber wollen Chiles Auswärtsschwäche eiskalt ausnutzen

In Lissabon geht Portugal am Samstag als haushoher Favorit in dieses Freundschaftsspiel. Alles deutet darauf hin, dass die Gastgeber die unerfahrene chilenische Auswahl phasenweise überrollen werden. Die Männer von Martínez haben schließlich nur eines ihrer letzten elf Länderspiele verloren.

Acht dieser Partien konnten sie für sich entscheiden – ein klarer Beweis für die starke Form der Hausherren. Auf der Gegenseite liest sich die Bilanz der Chilenen, besonders in der Fremde, verheerend. La Roja kassierte vier Niederlagen in den letzten fünf Auswärtsspielen, wobei der einzige Dreier in diesem Zeitraum gegen Russland eingefahren wurde.

Da Chile in der aktuellen FIFA-Weltrangliste satte 49 Plätze hinter Portugal liegt, dürften sie den Gastgebern kaum gefährlich werden – erst recht nicht auswärts. Das letzte direkte Duell ging zwar an die Südamerikaner, allerdings erst im Elfmeterschießen nach einer torlosen regulären Spielzeit.

Nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg Portugals gegen die USA in der letzten Länderspielpause dürfte das Selbstvertrauen der Portugiesen riesig sein. Alles andere als ein klarer Heimsieg gegen Chile an diesem Wochenende wäre eine echte Überraschung.

Portugal vs Chile Wette 1: 3-Weg-Handicap: Portugal gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1,63 auf Oddset

Rotation könnte Lücken in der Defensive offenbaren

So dominant Portugal in diesem Testspiel auch auftreten dürfte: Die zu erwartenden personellen Experimente werden unweigerlich Räume für die Gäste öffnen. Martínez wird kräftig durchrotieren, was die defensive Abstimmung stören könnte. Chile muss genau auf diese Momente lauern – und die Vergangenheit zeigt, dass sie das können.

Die Chilenen haben in jedem ihrer letzten fünf Spiele in Folge getroffen. Insgesamt 11 Tore erzielte La Roja in diesem Zeitraum, was die Qualität in der Offensive unterstreicht. Für die Hausherren wird es also alles andere als ein Spaziergang, hier die Null zu halten.

In den letzten drei Partien Chiles trafen zudem immer beide Teams. Auch wenn die portugiesische Abwehr normalerweise als extrem sattelfest gilt, öffnet die anstehende Rotationswelle der Gäste-Offensive Tür und Tor. Da Chile in den letzten drei Spielen selbst defensiv anfällig war und nie ohne Gegentor blieb, ist auch hier mit einigen Einschlägen im eigenen Kasten zu rechnen.

Portugal vs Chile Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1,93 auf Oddset

Totale Dominanz von der ersten Minute an

Chiles jüngster Auftritt war ein Duell gegen Neuseeland – eine Nation, die im FIFA-Ranking eigentlich 29 Plätze hinter ihnen liegt. Dennoch wurden sie von den All Whites beim 1:4 regelrecht vorgeführt, wobei Neuseeland problemlos beide Halbzeiten gewann.

Da Portugal das letzte Mal vor heimischem Publikum aufläuft, bevor es nach Nordamerika geht, werden sie den Fans im Stadion definitiv eine Show bieten wollen. Schon beim jüngsten 2:0 gegen die USA konnten sie beide Spielhälften für sich entscheiden. Es ist absolut realistisch, dass ihnen dieses Kunststück hier erneut gelingt.

Tatsächlich hat Portugal in zwei seiner letzten drei Spiele beide Halbzeiten gewonnen. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Hausherren den Gegner in beiden Abschnitten klar dominieren werden.

Portugal vs Chile Wette 3:Portugal gewinnt beide Halbzeiten: Ja zu einer Quote von 2,35 auf Oddset

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