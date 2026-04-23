Mainz vs Bayern München Wett Tipp: Tore garantiert beim Gastspiel des Meisters

Da der FC Bayern den Titel bereits vorzeitig eingetütet hat, liegt der Fokus der Münchner zwar auch auf anderen Wettbewerben, doch wir setzen in Rheinland-Pfalz trotzdem auf einen Sieg des Rekordmeisters.

Die besten Wetten für Mainz vs Bayern München

Sieg Bayern München zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Nicolas Jackson trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Mainz 1:2 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: Mainz – Nadiem Amiri; Bayern München – Nicolas Jackson, Jamal Musiala

Für Mainz 05 waren es schwierige Wochen. Nach dem bitteren Aus in der Conference League, bei dem sie eine Zwei-Tore-Führung verspielten, rutschten die Nullfünfer in der Bundesliga auf den zehnten Tabellenplatz ab. Das Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag war zwar kein schlechtes Ergebnis, doch für Mainz läuft alles auf ein sicheres Mittelfeld-Finish in der Saison 2025/26 hinaus.

Der FC Bayern München hingegen tanzt noch auf mehreren Hochzeiten. Da die Meisterschaft bereits unter Dach und Fach ist, sind personelle Rotationen am Samstag wahrscheinlich. Dennoch verfügt der Kader der „Roten“ über eine enorme Tiefe. Mit acht Siegen in Folge im Rücken und einer Ungeschlagen-Serie, die bis in den Januar zurückreicht, reist Bayern mit breiter Brust an.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mainz vs Bayern München

Mainz:Batz, da Costa, Posch, Kohr, Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene, Weiper, Tietz

Bayern München:Urban, Stanisic, Kim, Ito, Davies, Goretzka, Kimmich, Guerreiro, Musiala, Diaz, Jackson

Bayerns beeindruckende Kaderbreite

Es ist davon auszugehen, dass Vincent Kompany beim Gastspiel in Mainz ordentlich rotieren wird. Doch egal, wen er auf den Platz schickt: Die Elf wird Qualität haben. Da die Bayern noch im DFB-Pokal und in der Champions League um das Triple kämpfen, ist das Ziel klar: Den Rhythmus beibehalten und die ungeschlagene Serie bloß nicht abreißen lassen.

Dass Stars wie Harry Kane, Michael Olise oder Manuel Neuer eine Pause bekommen – wie schon gegen Stuttgart – wäre keine Überraschung. Trotz der Ausfälle von Serge Gnabry und Lennart Karl ist der Kader tief genug besetzt. Auf Mainzer Seite wiegen die Ausfälle von Silas, Jae-sung Lee und Benedict Hollerbach schwer, auch wenn die Rückkehr von Nadiem Amiri dem Spiel der Hausherren gut tun wird.

Zuletzt erzielten die Bayern vier Treffer mit einer Rotations-Elf und kegelten danach Bayer Leverkusen aus dem Pokal. Ob Kompany seine A-Elf bringt oder nicht – wir erwarten, dass die Münchner für die Nullfünfer eine Nummer zu groß sind.

Mainz vs Bayern München Wette 1: Sieg Bayern München zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Spektakel garantiert: Wenn Bayern spielt, fallen Tore

In dieser Saison endeten bereits 44 Pflichtspiele der Bayern mit mehr als 2,5 Toren, wobei in 33 dieser Partien beide Mannschaften trafen. Für neutrale Fans ist der Rekordmeister ein Garant für Unterhaltung. Defensiv zeigt man sich zwar nicht immer fehlerfrei, doch die Offensive erzielt fast immer mindestens ein Tor mehr als der Gegner.

Auch Mainz versteckt sich nicht. In 30 Partien über alle Wettbewerbe hinweg konnten sie mindestens einen Treffer erzielen. Die Mannschaft von Urs Fischer ist vor allem zu Hause immer für ein Tor gut, doch am Ende dürfte die individuelle Qualität nicht ausreichen, um die drei Punkte in Mainz zu behalten.

Mainz vs Bayern München Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Nicolas Jackson: Bereit für die Startelf

Sollte Kompany seine Top-Stars wie erwartet schonen, schlägt die Stunde von Nicolas Jackson. Der senegalesische Nationalspieler hat seine Chance gegen Stuttgart bereits genutzt und sich mit einem Treffer belohnt. Während Harry Kane normalerweise der Favorit auf ein Tor ist, steht sein Einsatz in der Startformation alles andere als fest.

Insgesamt haben sich in dieser Saison bereits 19 verschiedene Torschützen bei den Bayern in die Liste eingetragen. Jackson steht aktuell bei neun Pflichtspieltreffern und wird hochmotiviert sein, in seiner Debüt-Saison die zweistellige Marke zu knacken. Mainz ist gewarnt, doch die Chelsea-Leihgabe ist in der aktuellen Verfassung nur schwer zu stoppen.

Wir rechnen fest damit, dass Jackson in der Mewa Arena netzt, bevor es für ihn und sein Team zum nächsten Highlight nach Paris geht.

Mainz vs Bayern München Wette 3: Nicolas Jackson trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 bei bet365

+