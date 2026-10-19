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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Reds trotz anhaltender Abwehrprobleme am Ende die Oberhand behalten und beide Teams dabei treffen.

Die besten Wetten für Liverpool vs Villarreal

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,60 bei Oddset

1X2 & Tore Gesamt – Liverpool & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,92 bei Oddset

Torschütze – Bradley Barcola zu einer Quote von 2,60 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Liverpool 3:1 Villarreal

Liverpool 3:1 Villarreal Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Alexander Isak, Bradley Barcola, Victor Munoz; Villarreal – Georges Mikautadze

Nach der 0:3-Auftaktniederlage unter Andoni Iraola gegen City im Anfield meldeten sich die Reds in der Champions League eindrucksvoll zurück. Iraolas Mannschaft verließ Österreich vergangene Woche mit einem 6:3-Sieg gegen LASK Linz und hält damit weiterhin eine makellose Bilanz in diesem Wettbewerb in dieser Saison.

Die Hausherren legten am Samstag mit einem starken Comeback-Sieg gegen das formstarke Brentford nach. Liverpool geht als Team in den obersten acht Plätzen der Ligaphase in dieses Spiel und ist auf Kurs für die direkte Qualifikation zur K.o.-Phase. Allerdings muss sich Iraola für die Partie am Dienstagabend im Anfield mit einigen Verletzungssorgen auseinandersetzen.

Villarreals jüngste Partie in der Champions League verlief genau gegenteilig zur ersten. Zu Hause lagen sie gegen Napoli vergangene Woche zunächst zurück, drehten die Partie aber noch zu einem 3:1-Sieg. Dieser Schwung wurde jedoch am Wochenende gebremst, als Elche sie zu Hause torlos hielt.

Dennoch sollte man die Truppe von Iñigo Pérez nicht unterschätzen. Villarreals Sieg gegen Napoli war erst ihr dritter Erfolg in den vergangenen acht Spielen, bei fünf Niederlagen in diesem Zeitraum. Mit einem Sieg und einer Niederlage in der Champions League hofft Pérez, an den Erfolg gegen Napoli anknüpfen zu können.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Villarreal

Liverpool : Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak

: Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak Villarreal: Luiz Junior, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Comesana, Macia, Oluwaseyi, Moreno, Mikautadze

Die Defensive der Reds bleibt löchrig

Liverpool hat sich am zweiten Spieltag der Champions League zwar einen spektakulären 6:3-Sieg gesichert, kassierte dabei aber dennoch drei Gegentore. Auch wenn die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt der Partie bereits gefallen war, sollte einer Mannschaft wie Liverpool so etwas eigentlich nicht passieren. Alles deutet darauf hin, dass die Abwehr noch nicht geschlossen funktioniert, ganz zu schweigen von den Verletzungen, die das Team hinten weiterhin plagen.

Daher dürfte das Gelbe U-Boot am Dienstagabend im Anfield mindestens einmal an Alisson vorbeikommen. Villarreal erzielte in den vergangenen fünf Spielen neun Tore, was einem Schnitt von 1,8 Toren pro 90 Minuten entspricht. In drei dieser Partien trafen sie jeweils dreimal, was ihre Fähigkeit zeigt, auch in Serie zu treffen.

Da die Reds in ihren vergangenen fünf Spielen acht Gegentore kassiert haben, besteht durchaus Hoffnung für Villarreal, ebenfalls zu treffen. In sechs der vergangenen acht Spiele von Villarreal trafen beide Teams, was auch in Liverpools fünf jüngsten Partien der Fall war. Auch die letzte Begegnung der beiden Teams im Jahr 2022 endete mit Treffern auf beiden Seiten.

Liverpool vs Villarreal Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,60 bei Oddset

Liverpool im Anfield kaum zu schlagen

Liverpool findet immer wieder einen Weg zum Sieg, auch wenn die Leistungen nicht immer überzeugend waren. Die Reds haben sechs ihrer vergangenen acht Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und dabei nur einmal verloren, nämlich 0:3 gegen Manchester City. Darüber hinaus haben sie 19 ihrer vergangenen 22 Champions-League-Partien in der Gruppen- oder Ligaphase gewonnen, davon 15 der letzten 16 im Anfield.

Das Anfield ist auch für die besten Mannschaften Europas ein schwieriges Pflaster, und Villarreal dürfte da keine Ausnahme sein. Auswärtsspiele in Europa liefen für die Spanier zuletzt gar nicht gut, die ihre letzten sechs Partien in Serie verloren haben. Zudem haben die Reds drei der vier direkten Duelle gewonnen, während die Gäste in 16 Champions-League-Spielen gegen englische Vereine sieglos geblieben sind.

Die Gäste können zudem nicht auf eine Wiederholung ihres torlosen Remis gegen Elche am Wochenende hoffen. Keines von Liverpools vergangenen 83 Spielen in der Champions-League-Gruppen- oder Ligaphase endete torlos. Die Reds haben in 13 ihrer vergangenen 15 Champions-League-Heimspiele im Anfield mindestens zwei Tore erzielt.

Liverpool vs Villarreal Wette 2: 1X2 & Tore Gesamt – Liverpool & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,92 bei Oddset

Barcola findet seinen Rhythmus an der Mersey

Es dauerte eine Weile, bis Bradley Barcola in Fahrt kam, doch vergangene Woche eröffnete er sein Torkonto. Mit einem Hattrick hatten wir nicht gerechnet, aber genau den lieferte er ab und zeigte damit, wie gut ihm die Champions League liegt. Der Franzose benötigte gegen LASK Linz vergangene Woche nur 42 Minuten für seine drei Tore.

Barcola legte am Wochenende mit einer Torvorlage nach. Sein Zuspiel fand Alexander Isak, der damit das entscheidende Tor gegen Brentford erzielte. Wenn die beiden diese Partnerschaft auch in Europa fortsetzen, dürfte Liverpool in der Champions League verheerend sein.

Barcola dürfte nach Torbeteiligungen in zwei aufeinanderfolgenden Spielen voller Selbstvertrauen sein. Gegen Brentford kam er auf vier Torschüsse und 13 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, den meisten Werten aller Spieler auf dem Platz. Setzt er diesen Trend fort, dürfte Barcola erneut treffen.

Liverpool vs Villarreal Wette 3: Torschütze – Bradley Barcola zu einer Quote von 2,60 bei Oddset

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