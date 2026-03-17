Liverpool vs Galatasaray Wett Tipp: Schlägt Osimhen auch an der Anfield Road zu?

Unser Experte geht davon aus, dass Liverpool die 0:1-Hinspielpleite wettmacht und in dieser Partie den Sieg einfährt.

Die besten Wetten für Liverpool vs Galatasaray

1x2: Sieg Liverpool zu einer Quote von 1,25 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1,66 auf bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Victor Osimhen zu einer Quote von 3,00 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Liverpool 2:1 Galatasaray

Torschützen-Wett Tipp: Liverpool: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike; Galatasaray: Victor Osimhen

Hinter dem FC Liverpool liegt eine schwere Woche. Nach der 0:1-Niederlage gegen Galatasaray im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am vergangenen Dienstag blieben die „Reds“ auch am Wochenende ohne Sieg. Obwohl sie im Premier-League-Duell gegen Tottenham über weite Strecken führten, musste sich die Mannschaft von der Merseyside am Ende mit einem Punkt begnügen.

Dieses Remis war ein herber Rückschlag für die Hoffnungen auf die Top 4, da man die Chance verpasste, von Chelseas Heimpleite gegen Newcastle zu profitieren. Die Fans an der Anfield Road werden jedoch hoffen, dass sie sich am Mittwochabend keine Sorgen um die heimische Tabelle machen müssen.

Dennoch ist es ein weiter Weg bis ins Viertelfinale. Es ist durchaus besorgniserregend, dass die Merseysider in den letzten zwei Anläufen jeweils genau in dieser Phase ausgeschieden sind. Nun treffen sie auf ein Team, das seit der Saison 2012/13 nicht mehr unter den letzten Acht stand – eine echte Herausforderung für beide Seiten.

Galatasaray wird zweifellos alles daran setzen, den knappen Vorsprung am Mittwochabend zu verteidigen. Doch die Anfield Road ist berühmt für ihre magischen Nächte im Europapokal. Die Gäste werden eine fehlerfreie Leistung abliefern müssen, um hier zu bestehen.

Ein souveräner 3:0-Sieg gegen Basaksehir am Wochenende hat die Tabellenführung von „Cimbom“ in der Süper Lig gefestigt. Aktuell haben sie sieben Punkte Vorsprung in der heimischen Liga. Diesen Schwung müssen sie nun in das entscheidende Rückspiel mitnehmen, um den Gastgeber zu eliminieren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Galatasaray

Liverpool:Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Galatasaray:Cakir, Singo, Ayhan, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Gabriel Sara, Lang, Osimhen

Die Magie der Anfield-Nächte als Faktor für Liverpool

Auch wenn die Heimmannschaft derzeit eine kleine Durststrecke durchmacht, wächst sie auf europäischer Bühne – besonders vor eigenem Publikum – regelmäßig über sich hinaus. In der Ligaphase wurden an der Anfield Road bereits Kaliber wie Atletico Madrid und Real Madrid geschlagen. Die „Reds“ gehen mit der Empfehlung in dieses Spiel, nur eines ihrer letzten zehn Heimspiele in allen Wettbewerben verloren zu haben.

Die Elf von Okan Buruk wird dennoch mit gesundem Selbstvertrauen anreisen, schließlich blickt man auf eine Serie von fünf Siegen in Folge zurück. Dass „Cimbom“ Nehmerqualitäten besitzt, bewiesen sie bereits in den Playoffs, als sie Juventus mit zwei Toren in der Verlängerung ausschalteten. Dennoch liest sich die historische Bilanz gegen englische Teams ausgeglichen (zwei Siege, zwei Niederlagen) – alles ist offen.

Liverpool hat zwei von drei solcher Duelle gegen türkische Gegner für sich entschieden. Beeindruckend ist zudem die Erfolgsquote nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel: In 9 von 13 Fällen (69 %) kam Liverpool dennoch eine Runde weiter. Die Männer von Arne Slot haben zudem 15 ihrer letzten 19 Europapokal-Heimspiele gewonnen.

Darüber hinaus gewann Liverpool fünf der letzten sechs Heimspiele gegen türkische Klubs. Galatasaray hingegen konnte nur eines der letzten zwölf Spiele gegen englische Teams gewinnen. Ein Heimsieg für Liverpool ist daher das wahrscheinlichste Szenario, auch wenn das noch nicht automatisch das Weiterkommen garantiert.

Liverpool vs Galatasaray Wette 1: 1x2: Sieg Liverpool zu einer Quote von 1,25 auf bet365

Offensivpower auf beiden Seiten

In dieser Saison hat Liverpool in neun Champions-League-Partien bereits 20 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2,23 Treffern pro Spiel entspricht. Die Defensive wirkte jedoch anfällig (Schnitt: 1 Gegentor pro Spiel). Dass die „Reds“ in einem einzigen Heimspiel gegen die PSV Eindhoven vier Gegentreffer schluckten, wird die Fans skeptisch stimmen.

Interessant: Die Slot-Elf konnte in keinem der letzten fünf Pflichtspiele die Null halten. Da bei Galatasaray Davinson Sanchez gesperrt fehlt, könnte Liverpool von einer neu formierten Innenverteidigung der Gäste profitieren.

Doch auch wenn die Türken offensiv enorme Qualität mitbringen, standen sie in der Königsklasse defensiv alles andere als sattelfest. 17 erzielte Tore stehen 16 Gegentreffer in 11 Spielen gegenüber. In den letzten 33 Europapokalspielen gelang „Cimbom“ lediglich dreimal ein „Clean Sheet“.

Mit 10 Toren aus den letzten fünf Spielen haben die Gäste definitiv die Feuerkraft, um die Liverpool-Abwehr am Mittwochabend zu knacken.

Liverpool vs Galatasaray Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1,66 auf bet365

Osimhen: Der Schlüssel zum Erfolg für Galatasaray

Afrikas ehemaliger Fußballer des Jahres, Victor Osimhen, schlägt in der Türkei voll ein. Der nigerianische Top-Stürmer steht bereits bei 12 Toren in 19 Süper-Lig-Einsätzen in dieser Saison. In der Champions League teilt er sich aktuell den vierten Platz in der Torschützenliste.

Sieben Tore in nur neun Einsätzen in diesem Wettbewerb sprechen eine deutliche Sprache. Zudem bereitete er im Hinspiel den Siegtreffer vor. Es besteht kein Zweifel daran, dass er der entscheidende Faktor ist, wenn Galatasaray die Sensation an der Anfield Road schaffen will.

Der 27-Jährige kommt auf 11 Scorerpunkte in seinen letzten acht Einsätzen. Allein in den letzten fünf Spielen verbuchte er vier Tore und zwei Assists. Er ist die größte Gefahr für die Liverpooler Hintermannschaft am Mittwochabend.

Liverpool vs Galatasaray Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Victor Osimhen zu einer Quote von 3,00 auf bet365

+